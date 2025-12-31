ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ØÀµ·î¤«¤é¸×¥Ð¥ó¡Ù¡È¥Ï¥ï¥¤Í¥¾¡Î¹¹Ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡É¡Ä¥Ó¡¼¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ÚÂç»³ÍªÊå¡õ¶áËÜ¸÷»Ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î2025Ç¯¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØÀµ·î¤«¤é¸×¥Ð¥ó ¥Ï¥ï¥¤Í¥¾¡Î¹¹Ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ò¡¢1·î2Æü¸á¸å11»þ30Ê¬¡Á¿¼Ìë0»þ30Ê¬¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¡Û¾èÇÏ¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥Ó¡¼¥Á¡Ä¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¤¹¤ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òÇ®¶¸Åª¤ÊÍ¥¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£¤½¤Î·ãÆ®¤ò¾Î¤¨¡¢¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Ç²á¤´¤¹¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î¥ª¥Õ¤ËÌ©Ãå¡£Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç³èÌö¤·¤¿º´Æ£µ±ÌÀ¤ä¿¹²¼æÆÂÀ¡¢¶áËÜ¸÷»Ê¤Ê¤É¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÇ´é¤ä¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ëÍ¥¾¡ÈëÏÃ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê±ÇÁüËþºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ä¡¢´üÂÔ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹¤Î´ë²è¤âÆÏ¤±¤ë¡£1·î4Æü¤ËºÆÊüÁ÷¡ÊÀµ¸á¡Á¡Ë¡£
¢£¥Ï¥ï¥¤Í¥¾¡Î¹¹Ô¤Ë»²²Ã¤·¤¿Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È
Âç»³ÍªÊå
¡Ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òµÇ°¤·¤¿¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¡Ë¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤ÏÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤âËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¶áËÜ¸÷»Ê
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï·è¤·¤Æ¼«Ê¬°ì¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Î¸ùÀÓ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥ÈÂ¿¿ô¡Û¾èÇÏ¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥Ó¡¼¥Á¡Ä¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¤¹¤ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òÇ®¶¸Åª¤ÊÍ¥¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£¤½¤Î·ãÆ®¤ò¾Î¤¨¡¢¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Ç²á¤´¤¹¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î¥ª¥Õ¤ËÌ©Ãå¡£Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç³èÌö¤·¤¿º´Æ£µ±ÌÀ¤ä¿¹²¼æÆÂÀ¡¢¶áËÜ¸÷»Ê¤Ê¤É¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£¥Ï¥ï¥¤Í¥¾¡Î¹¹Ô¤Ë»²²Ã¤·¤¿Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È
Âç»³ÍªÊå
¡Ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òµÇ°¤·¤¿¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¡Ë¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤ÏÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤âËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¶áËÜ¸÷»Ê
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï·è¤·¤Æ¼«Ê¬°ì¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Î¸ùÀÓ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£