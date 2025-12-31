¿·´´Àþ¤Ç¡È¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁ´³«¤ËÅÝ¤¹¡É50Âå¤ÎÃË½÷¡£¼Ö¾¸¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤â¡¢·ë¶É¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¡½¡½Ç¯ËöÇ¯»Ï¥Ù¥¹¥È
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯2·î24Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¿·´´Àþ¤äÆÃµÞÎó¼Ö¤Î¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿¼¤¯ÅÝ¤»¤Ð¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¡ÈÀ¼¤¬¤±ÌäÂê¡É¤¬µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ëÄÌ¤ê¡¢¸åÊýºÂÀÊ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£¾¾ÅÄÍ¦¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤âÌµºîË¡¤Ê¿ÍÊª¤È¤â¤á¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¤Ò¤È¤ê¡£
¢¡¿·´´Àþ¤Ç¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁ´³«¤ËÅÝ¤¹ÃË½÷2¿ÍÁÈ
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï½ÐÄ¥¤Ç¹Åç¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢¿·²£ÉÍ±Ø¤«¤éÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö50Âå¸åÈ¾¤È»×¤ï¤ì¤ë¶âÈ±¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬¡¢¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÌÜ°ìÇÕÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æâ¿´¡¢¡Ø¤³¤¤¤Ä¤é¤Î¸å¤í¤ÏÀäÂÐ¤Ë·ù¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ§¤ê¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡¢»ä¤¬¤½¤Î2¿Í¤Î¸å¤í¤ËºÂ¤ë¥Ï¥á¤Ë¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
ÃåÀÊ¤·¤¿¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£
¡Ö¿·²£ÉÍ¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ¡¢Ç®³¤¤òÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¿¿¤ÃÃë´Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼òÀ¹¤ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÂçÀ¼¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÌÂÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜ¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÄ¾¤¹¤è¤¦¸À¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Þ¤º¤ÏÏª¹ü¤Ê³±Ê§¤¤¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Ë¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¾å¤²²¼¤²¤·¤Æ¡¢Âç¤²¤µ¤Ê¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌµÂÌ¹ü¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡¼Ö¾¸¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤â¡Ä
¤ä¤à¤ò¤¨¤º¡¢¼Ö¾¸¤ËÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²æËý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾è¤Ã¤¿¿·´´Àþ¤ÏÇîÂ¿¹Ô¤Ç¡¢ºÇ°¤¢¤È4»þ´Ö¤ÏÉÔ²÷´¶¤òÊú¤¯¤È»×¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤Ê¤¼»ä¤¬ÌµË¡¼Ô¤Î¤»¤¤¤Ç·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È»×¤¤¡¢¼Ö¾¸¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ôÊ¬¸å¡¢¼Ö¾¸¤¬¡Ø¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÉ×ÉØ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢½é´ü¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì·ïÍîÃå¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÉÍ¾¾¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òºÇÂç¸ÂÅÝ¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¢¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤Ë»ä¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ë¥ä¥Ã¤È¾Ð¤¤¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
°Õ¤ò·è¤·¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¾®ÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤¬µö¤»¤º¡¢¡Ø¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢Á´³«¤ËÅÝ¤¹¤Î¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡Ù¤ÈÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÃË¤Ï¡Ø¤¦¤ë¤»¤¨¡¢¤Ê¤Ë¤¬°¤¤¤ó¤¸¤ã¡¢¤Ê¤ó¤Î¸¢Íø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ù¤ÈÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¡Ö¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ï¤½¤Ã¤Á¤À¤í¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤é¡Ä
µÕ¾å¤·¤¿ÃË¤È°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤â¸å¤Ë°ú¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø»ä¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡£¼Ö¾¸¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤ÆÌá¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ê¤Î¤«¡£¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ï¤½¤Ã¤Á¤À¤í¡Ù¤ÈÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÃË¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÏ¤ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â°ú¤¯¤Ä¤â¤ê¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¯¡¢¼ê¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤ÆÎ×ÀïÂÖÀª¤Ë¡£¤³¤³¤Ç»ä¤Î¸å¤í¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥À¥Ö¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¡Ø¤ä¤á¤í¡Ù¤È°ì³å¡£¡ØÁ´³«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤À¤í¡£¾¯¤·¤°¤é¤¤Á°¤ËÌá¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤ÈÌ£Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÃË¤Ï½Â¡¹°ú¤²¼¤¬¤ê¡¢ºÂÀÊ¤òÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÃË¤Ï·ë¶É¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¹ß¤ê¤ë¤È¤¤Ë¤Ç¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¤¤¬¤¹¤Þ¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤Î´é¤ò¸«¤º¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ã¥Ú¤Î¤Ä¤â¤ê¤«¡¢¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥Þ¥Ê¡¼¤Î¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ±¿¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¯ÅÝ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡Ä¡Ä¡×
º£²ó¤Î·ï¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢³Æ¡¹¤ÎÎÉ¿´¤Ë´ð¤Å¤¯¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡ÈÂç¿Í¤ÊÂÐ±þ¡É¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
