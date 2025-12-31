È¬Â¼¤Ï±¦µÓÄË¤Ç·ç¾ì¡¡NBA¡¢¥ì¡¼¥«¡¼¥º¹õÀ±
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Ï30Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤Ï±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÄË¤Î¤¿¤áËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥Ô¥¹¥È¥ó¥ºÀï¤ò·ç¾ì¤·¤¿¡£¥ì¥Ç¥£¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1½µ´Ö¤Û¤É·ç¾ì¤¹¤ë¡£½ù¡¹¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¡¢Íè½µ¤Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Ç¯ÌÀ¤±1·î2¡¢4Æü¤Î¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤È¤Î2»î¹ç¤â·ç¾ì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Âç¹õÃì¤ÎL¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ÏÌó32Ê¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ17ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï106¡½128¤ÇÇÔ¤ì¡¢20¾¡11ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÀèÈ¯¤Ç27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ12.7ÆÀÅÀ¡¢3ÅÀ¥·¥å¡¼¥ÈÀ®¸ùÎ¨44.5¡ó¤ÎÀ®ÀÓ¡£