ËÍÀÄ¡¦¹©Æ£Í£°¦¤¬³ð¤¨¤¿Ì´¤È¼ÂÎÏ¤Î´Ö¤ÇÊú¤¯³ëÆ£¡Ö¼«Ê¬¤ËÂ­¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤¤¿¤¤¡×

¡½¡Î¤¢¤ÎÆüÌ´¸«¤¿±ÀÁÈ¡Ï¡½
¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¡¢2023Ç¯£¶·î15Æü¤ËÇµÌÚºä46¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÄÌ¾Î¡§ËÍÀÄ¡Ë¤À¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë°Ê¹ß¡¢¥·¥ó¥°¥ëÁªÈ´¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼22¿Í¡Ê1Ì¾³èÆ°µÙ»ßÃæ¡Ë¤Ï¡¢É½Âê¶Ê¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ÁªÈ´¤Î¡ÖÀÄ¶õÁÈ¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡Ö±ÀÁÈ¡×¤Î£²¤Ä¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤¢¤ÎÆüÌ´¸«¤¿±ÀÁÈ¡×¤Ï¡¢12·î17Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î£·ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÀÁÈÃ±ÆÈ¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ÀÁÈ¤ÇÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡¿·¤¿¤Ê±ÀÁÈ¤Î´é¤È¤·¤Æ·è°Õ¤ÈÉÔ°Â
¡Ö6ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é±ÀÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬10¿Í¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¿·ÂÎÀ©¤Î±ÀÁÈ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈÁ´°÷¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡11·î24Æü¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ë±ÀÁÈÃ±ÆÈ¸ø±é¡ô23¡Ê£±Éô¡¦£²Éô¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££·ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î±ÀÁÈ³Ú¶Ê¡Ö¥«¥¤¥í¤Ë·î¡×¤Ç¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê±ÀÁÈ¤Î´é¤È¤·¤Æ·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¹©Æ£Í£°¦¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÈÖÅöÆü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸å¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÉâ¤«¤Ê¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÆü¡¢¹¢¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤»¤¿¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òºÇÂç¸Â¤ä¤í¤¦¤È¡£¸ø±éÃæ¤Î£Í£Ã¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤¿À¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌÌÇò¤¯¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÆâÍÆ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Å¤é¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÏÊäÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖËè¸ø±é¤Ç£±¤Ä¤Ç¤âÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¡×
¡¡£·ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë´ü´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËè¸ø±é¤Ç£±¤Ä¤Ç¤âÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¾ìÌÌ¤òºî¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£±ÀÁÈÃ±ÆÈ¸ø±é¡ô23¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é£Í£Ã¤ò¶´¤Þ¤º¤Ë11¶ÊÏ¢Â³¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±ÀÁÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½éÄ©Àï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ï¥¥ì¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡£±Éô¤Î¡ÖÎø¤ÏÇÜÂ®¡×¤Ç¤Ï¹©Æ£¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥½¥í¥À¥ó¥¹¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤Î¡Ö»Ä¤ê»þ´Ö¡×¤Î¥µ¥Ó¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¤»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ·ý¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡ÖËÍÀÄ¤Î³Ú¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø»Ä¤ê»þ´Ö¡Ù¤¬£±ÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò±ÀÁÈ¸ø±é¤ÇÍÙ¤ì¤ë¤³¤È¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Î¸ø±é¤â11¶Ê¤òË°¤¤µ¤»¤º¤ËÌ¥¤»¤ë¤Î¤«¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤â½ÅÅÀ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¥é¥¤¥Ö¸å¤Î¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤Ç¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤â¤è¤êÉ½¾ð¤ËÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥¥ì¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È²þÁ±ÅÀ¤Ð¤«¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸ø±é¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ä¤·¤ÎÂ¸ºß
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¹©Æ£¤Ï13ºÐ¤ÇËÍ°¦¤Ë²ÃÆþ¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏÈ¬½Å³ßÈþ°Ëºé¡¢ÌÚ²¼Íõ¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÇ¯¾¯¥È¥ê¥ª¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÃÏ¸µ¤ÏÅß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÄÌ³Ø¤¹¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ë¸þ¤«¤¦ÄÌ¤ê¤¬·ã¶¹¤ÊÆ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ½üÀã¤¹¤ë¤ÈÎ¾ÏÆ¤Ë¹â¤¤Àã¤ÎÊÉ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ìÎó¤ÇÅÐ¹»¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÃÙ¹ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿Æ¤¬¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÁ÷¤ê¤Î¼Ö¤¬³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Ç¥º¥é¡Á¥Ã¤È½ÂÂÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë¶ÉÃÙ¹ï¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÌ³¤Æ»¤Î³ØÀ¸¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤â¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥É¥ó¥Ê¡£¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É½÷¤Î»Ò¤È¤·¤«ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Á³¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤ËºÇ½é¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¡£²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é»¨»ï¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ËÍÀÄ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤Ï¿ä¤·¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
