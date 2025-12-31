º£Åß¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥«¥ó¥»¥í photo/Getty Images

¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½DF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥«¥ó¥»¥í¡Ê31¡Ë¤Ïº£Åß¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£

2024Ç¯²Æ¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é³èÌö¤Î¾ì¤ò¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ø°Ü¤·¤¿¥«¥ó¥»¥í¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»45»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3¥´¡¼¥ë14¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ó¥»¥í¤Ï1·î¤Ë¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£

¤¹¤Ç¤Ë¥«¥ó¥»¥í³ÍÆÀ¤Ø¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë3¥¯¥é¥Ö¤¬Æ°¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤â³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤·Ð¸³Ë­ÉÙ¤Ê¥«¥ó¥»¥í¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¸ÅÁã¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤¬º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇËÖÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½DF¤Îµî½¢¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£