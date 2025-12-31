¤¢¤È¤Ï¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¼¡Âè¡©¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¥¯¥é¥Ö´Ö¹ç°Õ¤Ø¡¢°ÜÀÒ¶â¤ÏÌó74²¯±ß
ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëFW¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê24¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ø¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï2023Ç¯²Æ¤Ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤è¤ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï38»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï51»î¹ç¤Ç18¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¿·´ÆÆÄ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½øÎó¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï21»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¡¢¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï907Ê¬¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥Ö´Ö¤Ç¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤³¤³¿ôÆü´Ö¤ÇµÞÂ®¤Ë¿Ê¤ß¡¢¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¼«¿È¤ÏºÇ½ª·èÄê¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ä¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤â³ÍÆÀ¤ØÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡£