¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ËÁê¼¡¤°·ëº§Êó¹ð¤Ë¼»ÅÊ¿´ÇúÈ¯¡ª¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤©¡¼¥º¥ë¤¤¤·¤ó¡ª¡×¼«¿È¤Ïº£Ç¯1·î¤ËÇË¶É
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê49¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ï¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é¤Ï·ëº§Êó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¼»ÅÊ¿´¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é·ëº§Êó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¿·ëº§¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¡ª¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤©¡¼»ÕÁö¤Ë¥º¥ë¤¤¤·¤ó¡ª¡ª¡×¤ÈÅÊ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥ê¥Á¤µ¤ó¤È¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Û¤É¤Ê¤¯¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢2Ç¯¤Î¸òºÝ¤ÎËö¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤âÃÇ¤é¤ì¡¢º£Ç¯1·î¤ËÇË¶É¡£¼ê¸µ¤Ë¤Ï¡Ö163Ëü4600±ß¤Î»ØÎØ¡×¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£