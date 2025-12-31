¡ÚRIZIN¡Ûµ×ÊÝÍ¥ÂÀ¡¡1Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢Àï¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¡Ä»²µÄ±¡ÁªµóÍîÁª¤«¤éºÆµ¯ÁÀ¤¦¤â¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè6»î¹ç¤Çµ×ÊÝÍ¥ÂÀ¡ÊPURGE TOKYO/BRAVE¡Ë¤¬¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£1R¤«¤é¥«¡¼¥Õ¥¥Ã¥¯¤äÉ¨½³¤ê¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·µ×ÊÝ¤Îº¸¥Ñ¥ó¥Á¤¬¡¢¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤ÎÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤¬°ì»þÃæÃÇ¡£¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤ÏÌÜ¤Î²óÉü¤ò¿Þ¤ë¤â¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç»î¹çÂ³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤Ç¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤ËÌµÇÔ¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤È·ãÆÍ¡£À¨»´¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òÈïÃÆ¤·¤Æ2RTKOÉé¤±¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥ó¥°¤òÎ¥¤ì¡¢25Ç¯²Æ¤ÎÂè27²ó»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤Ë°Ý¿·¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¤¬ÍîÁª¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Éüµ¢¤ò·è°Õ¡£Éüµ¢Àï¤Ç¤Ï¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁªµó¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ°ìÅÙ°úÂà¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ë10¼þÇ¯µÇ°¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆRIZINºç¸¶¼ÒÄ¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¥ó¥°¤¬Ã¯¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤«¤ò·èÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ïº£Ç¯38¤Ç¤¹¤±¤ì¤ÉºÇ½ª¾Ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ë¤¿¤á¤Ë¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëº£²óÀäÂÐ¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼Äº¾åÂÐ·è¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ç¯±Û¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£