ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¢»¶¤ë¡ÄÂçÄÅ¤È¤Î¶¯¹ëÂÐ·è¤ÇÀËÇÔ¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³£²²óÀïÇÔÂà¡¡¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¹¶Àª¤â¼Â¤é¤º¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£²²óÀï¡¡ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë£²¡½£°ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë
¡¡£²²óÀï¶þ»Ø¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢ÂçÄÅ¤¬ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ò£²¡½£°¤ÇÂà¤±¡¢£³²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬£²²óÀï¤Ç»¶¤Ã¤¿¡££²£¹Æü¤Î£±²óÀï½é¼Ç¶¶ËÜÀï¡Ê£µ¡»£°¡Ë¤Ç¤ÎÂç¾¡¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½øÈ×¤«¤é¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡££°¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£¸Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±£²£¸Ê¬¤Ë¤â¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÁÅý¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ë³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¤¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÈ×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤âÉÔÈ¯¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï¹â¹»ÁíÂÎ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¤ÎÀÄ¿¹Âç²ñ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¡¢£²£µÏ¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡££±£¹£¹£¹Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸©Âç²ñÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¶»¤ËÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç£²²óÀïÇÔÂà¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£