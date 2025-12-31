À¼Í¥¡¦³á¸¶³Ù¿Í¡õ¸µHKT48»³ÅÄËãè½Æà¡¢·ëº§È¯É½ Âè1»ÒÇ¥¿±¤âÊó¹ð
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÀ¼Í¥¤Î³á¸¶³Ù¿Í¡Ê31¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸µHKT48¤Î»³ÅÄËãè½Æà¡Ê30¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢Âè1»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤À¼Í¥¡õ¸µHKT48¡¢Ä¾É®Ï¢Ì¾¤Ç·ëº§È¯É½
2¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á³á¸¶³Ù¿Í¤È»³ÅÄËãè½Æà¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¼ê¤ò ¼è¤ê»Ù¤¨¹ç¤¤Æü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤ÆÄº¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
³á¸¶¤Ï1994Ç¯11·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£À¼Í¥¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ù¥¢¥¹¥¿Ìò¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¿¹ÍåÆü²¼ÉôÌò¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¸Å¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¾É¤Ç¤¹¡£¡ÙÂþÌî¿Î¿ÍÌò¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÂè14²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï1995Ç¯3·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2012Ç¯¤ËHKT48¤Î2´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£2018Ç¯4·î¤ËHKT48¤òÂ´¶È¤·¡¢À¼Í¥¤ØÅ¾¿È¡£Æ±Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡Ù¤Ô¤ÎÌò¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤À¼Í¥¡õ¸µHKT48¡¢Ä¾É®Ï¢Ì¾¤Ç·ëº§È¯É½
¢¡³á¸¶³Ù¿Í¡õ»³ÅÄËãè½Æà¡¢·ëº§¡õÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½
2¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á³á¸¶³Ù¿Í¤È»³ÅÄËãè½Æà¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¼ê¤ò ¼è¤ê»Ù¤¨¹ç¤¤Æü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤ÆÄº¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¡³á¸¶³Ù¿Í¡õ»³ÅÄËãè½Æà¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³á¸¶¤Ï1994Ç¯11·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£À¼Í¥¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ù¥¢¥¹¥¿Ìò¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¿¹ÍåÆü²¼ÉôÌò¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¸Å¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¾É¤Ç¤¹¡£¡ÙÂþÌî¿Î¿ÍÌò¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÂè14²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï1995Ç¯3·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2012Ç¯¤ËHKT48¤Î2´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£2018Ç¯4·î¤ËHKT48¤òÂ´¶È¤·¡¢À¼Í¥¤ØÅ¾¿È¡£Æ±Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡Ù¤Ô¤ÎÌò¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û