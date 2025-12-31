¤â¤â¥¯¥í¥Õ¥¡¥óÎò15Ç¯¤Î¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡¦ÄÍÃÏÈáÄË...¡©¡¡ÁêÊý»Ê²ñ¤Î¡Ö¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¤Ë¡Ö¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡×¤ÎÄÍÃÏÉð²í¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î31Æü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè9²ó¡¡¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¤ò¤á¤°¤ë»×¤¤¤òX¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î15Ç¯¶á¤¯¤ËÅÏ¤ë½ã¿è¤Ê¿ä¤·³è¤Ë...¤³¤ó¤Ê·ëËö¤¬...¡×
¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥²¥¹¥È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹ÈÁÈ¡×¤È¡ÖÇòÁÈ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¡ÖÁ´¶Ê¥Õ¥ë²Î¾§¡×¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÇ¯Ëö¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
Âè9²ó¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¶Ì°æ»í¿¥¤µ¤ó¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤µ¤ó¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤µ¤ó¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤Ï¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÎëÌÚÂó¤µ¤ó¤À¡£
°ìÊý¤ÎÄÍÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢15Ç¯Íè¤Î¤â¤â¥¯¥í¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¡Ö¥â¥Î¥Î¥Õ¡×¤À¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±éÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢X¤Ç¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤ÇÅú¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢Î®ÀÐ¤ËÁêÊý¤È¤â¤â¥¯¥í¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÀ¸¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢»õáÚ¤¯¤Æ¿É¤¤¤·¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¿ä¤·³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«...¾Ð¡¡¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤...¿´Ãæ¤ª»¡¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ð¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¥Õ¥ê¤·¤ÆÌÛ¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤Î¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤À¡©¡¡¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤ÇËÜ²»¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤â¤Ï¤ä±¿±Ä¤ä¤â¤â¥¯¥í¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤â¤â¥¯¥í¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤ÎÎëÌÚ...À¨¤¤¤³¤È¡ª¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡¡¤³¤ì¤âËÜ²»¤Ç¤¹¡×¤ÈÁêÊý¤ò±þ±ç¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡ª¡¡¤Ê¤ó¤À¤³¤Îº¹¤Ï¡ª¡×¤È´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¡Ö¿ÀÍÍ...»¦À¸¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡ËÍ¤Î15Ç¯¶á¤¯¤ËÅÏ¤ë½ã¿è¤Ê¿ä¤·³è¤Ë...¤³¤ó¤Ê·ëËö¤¬...¡£²¶¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÇÁêÊý¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¡©¡¡²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò¡ª¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡¡¥¯¥½¥Ã¥¿¥ì¤¬¤¡¡Á¡ª¡ª¡ª¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤È¤¦¤È¤¦ÎëÌÚËÜ¿Í¤«¤é¤â¤â¥¯¥í¤ÈÁí¹ç»Ê²ñ¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡×¤ÈË½Ïª¡£
¡Ö»Å»ö¤ä¤«¤é¸À¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¤À¤í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡¡²¶¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡¡¤»¤á¤Æ°ì¸À¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ü±¿±Ä¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¤è¤©¡Á¡ª¡¡²¶¤ÎÂ¸ºß¤ï¤¤¤Ã¡ª¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¡ØÄÍ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤â¥¯¥í¤È²¶¤ÎÊý¤¬Ãç¤¬ÎÉ¤¤...¤¶¤Þ¤¡¤ß¤í¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¼ª¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¤Ã¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¶¡¢¤¶¤Þ¤¡¤ß¤í...¡©¡¡¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¸À¤¤Áð¤ä¡ª¡¡¤½¤â¤½¤â¥â¥Î¥Î¥Õ¤Î²¶¤ò¡Ø¤¤¤¤ºÐ¤·¤Æµ¤»ý¤Á°¤Ã¡ª¡Ù¤ÈÙèÙé¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤¯¤»¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡¡¥¯¥½¥Ã¥¿¥ì¤¬¤¡¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤â¡£
¡Ö²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ä¤·¤´¤È¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¡¼¡ª¡×
»×¤¤¤Î¾æ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÄÍÃÏ¤µ¤ó¤Ï¡Ö...¤Ï¤¡¡Á¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡£¾Ð¡¡Ë½¸À¤Î¿ô¡¹¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤âÎëÌÚ¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÍ¤Î¶¹¤¤¿´¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤Û¤ó¤Þ¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶¾ð¤Ç...ÎëÌÚ¤¬Ìµ»ö¤Ë»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼«¾Ê¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡£ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¸«¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡¡¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤â¸«¤¿¤¤¤·...¡×¤ÈÍÉ¤ì¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤â¤â¥¯¥í¤âÎëÌÚ¤â½Ð¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡¡²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ä¤·¤´¤È¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¡¼¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ¯Ëö¤ä¤·ãÒ¤òã±¤Ã¤¿¤È¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¾Ð¡¡¤Ê¤ó¤»¤¤¤í¤¤¤íÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç°ì²ó¸À¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤È¡£¾Ð¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÄÍÃÏ¤µ¤ó¤ÎÃ²¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥´¥á¥ó¡¢ÄÍÃÏ¤µ¤ó¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡¡¤Ç¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤ê¤ã¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤¡...¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜ²»¤òÇÒÆÉ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÄÍÃÏ¤µ¤ó¤¬¾¯¤·¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄÍÃÏ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥â¥Î¥Î¥Õ¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤À¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÒÀÊ¤Ç¥³¡¼¥ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤È±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£