¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛËÙ±Û¤¬¶Ã°Û¤Î9ÆÀÅÀ¡ª¡¡MFÃ«¸ýÚßÀ®¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç9¡½0¤ÎµÏ¿ÅªÂç¾¡
¡¡¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀï¡¡ËÙ±Û£¹¡½0±§¼£»³ÅÄ¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±àÁí¹ç±¿Æ°¾ìÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÅìµþAÂåÉ½¤ÎËÙ±Û¤¬µÏ¿ÅªÂç¾¡¤Ç2²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£½éÀï¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿±§¼£»³ÅÄ¾¦¡Ê»°½Å¡Ë¤ò9¡½0¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾23Ê¬¤ËÁ°²óÂç²ñÆÀÅÀ²¦¤ÎFW»°³ûÁÕÂÀ(3Ç¯)¤ÎFK¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£MFÃ«¸ýÚßÀ®¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÁ°È¾37Ê¬¡¢¸åÈ¾17Ê¬¡¢Æ±27Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¤Î9ÆÀÅÀ°Ê¾å¤Ï11Ç¯ÅÙ¤Î90²óÂç²ñ1²óÀï¤ÇÂçÊ¬¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤¬ËÌÎ¦¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤ò10¡½0¤Ç²¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢14Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÂçÎÌÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂç³èÌö¤ËÃ«¸ý¤Ï¡Ö¾Ð´é¤Ç¡Ê¿·Ç¯¤ò¡Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£¤¿¤À¤¹¤°¤ËÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¡Ö¼¡¤â¤¹¤°Íè¤ë¡£¤Þ¤¿¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£