¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ë·üÇ°¡¡½é°ÂÊÝÍý¤Î¥é¥È¥Ó¥¢
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¡Ê15¥«¹ñ¡Ë¤Ç1·î¤«¤é½é¤á¤ÆÈó¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤òÌ³¤á¤ë¥é¥È¥Ó¥¢¤Î¥Ñ¥Ö¥ë¥¿¥Ç¥é¥ó¥É¹ñÏ¢Âç»È¤¬¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Î½ª·ë¤Î»ÅÊý¤¬º£¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¾®¹ñ¤¬À¸¤È´¤¯¤Ë¤Ï¹ñºÝË¡¡¢Â¿¹ñ´Ö¶¨Ä´¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÎÏ¤³¤½¤¬ÀµµÁ¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦¡×¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥È¥Ó¥¢¤Ï¥Ð¥ë¥È3¹ñ¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤ä¤½¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤È¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¡£Âè2¼¡ÂçÀïÃæ¤Ëµì¥½Ï¢¤ËÊ»¹ç¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤â¤¢¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤Ï¶¯¤¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¡£
¡¡Âç»È¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ê¹ñºÝË¡¡¢¹ñÏ¢·û¾Ï°ãÈ¿¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£ÉðÎÏ¤Ë¤è¤ë¹ñ¶ÊÑ¹¹¤òÇ§¤á¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢ÀïÁèÈÈºá¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤ÈÊ»¤»¡¢°ÂÊÝÍý¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥í¥·¥¢¤Î¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤ò³Æ¹ñ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¡×¤¬¾ÍèÅª¤ËÂ¾¤Î¾ì½ê¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤È·Ù²ü¡£¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Î¶áÎÙ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤âÆ±¤¸·üÇ°¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤·¤¿¡£