¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ò³èÆ°µòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¡Ê38¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¾×·â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«½ë¤¯¤Æ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¤¦¤í¤Á¤ç¤í¤·¤Æ¤¿¤éÏ·¼ãÃË½÷¤Ë¤à¤Ã¤Á¤ã¸«¤é¤ì¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤¬ÅßÊª¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤ÏÁÛÄêÆâ¤À¤±¤É¡¡¥ä¥ó¥¡¼ÃË¤ËâË¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆæ¡£¾Ð¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï·ÝÎò20Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèÇ¯2·î11Æü¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖÅÏÊÕÄ¾Èþ¡Ê20¡ËinÅìµþ¥É¡¼¥à¡×³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£