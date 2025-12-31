Ãæ¹ñ½é¡¢Ç«ÇÈ»Ô¤¬¸µÆü3Ï¢µÙ¤Ë¾Ê³°¡¦»Ô³°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼ÖÂÐ¾Ý¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©ÎÁ¶âÊä½õ¶â¤ò»Ùµë
1·î1Æü¤«¤é3Æü¤Þ¤Ç¸µÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿3Ï¢µÙ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¹ñ¡£Ï¢µÙ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢Ãæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ï¡Ö´Ñ¸÷µÒÁèÃ¥Àï¡×¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Þ¶¹¾¾ÊÇ«ÇÈ»Ô¤ÏÁ´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¾Ê³°¡¦»Ô³°¤«¤éÍè¤ë´Ñ¸÷µÒ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©ÍøÍÑÎÁ¶âÊä½õ¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï1·î1Æü¤«¤é3Æü¤Þ¤Ç¾Ê³°¤«¤éÍè¤¿¥É¥é¥¤¥Ö´Ñ¸÷µÒ¤Î¾ì¹ç¤Ï¼Ö1ÂæÅö¤¿¤ê150¸µ¡ÊÌó3300±ß¡Ë¡¢¾ÊÆâ¤ÎÊÌ¤Î»Ô¤«¤éÍè¤¿¥É¥é¥¤¥Ö´Ñ¸÷µÒ¤Î¾ì¹ç¤Ï1ÂæÅö¤¿¤ê80¸µ¡ÊÌó1760±ß¡Ë¤Î³ä°ú¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±»ÔÊ¸²½¡¦¥é¥¸¥ª¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦´Ñ¸÷¶É¤ÎÈù¿®¡ÊWeChat¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Ï¢µÙÃæ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©ÍøÍÑÊä½õ¶â¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍÎÁ¤ÎAµé·Ê¾¡ÃÏ¤ÎÆþ¾ì·ô¡ÊÍøÍÑºÑ¤ß¤ÎÆþ¾ì·ô¡Ë¤òÄó¼¨¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤¬Ç«ÇÈ»Ô°Ê³°¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡ÊÞ¶B¡Ë¤Î7¿Í¾è¤ê°Ê²¼¾®·¿¾èÍÑ¼Ö¡Ê¼ÖÎ¾¾ðÊó¤È¹âÂ®ÎÎ¼ý½ñ¤Î¾ðÊó¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¢¤ê¡Ë¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¼Â»Ü»þ´Ö¤Ï1·î1Æü¸áÁ°8»þ¤«¤é3Æü¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Êä½õ¶â¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£3Æü´Ö¤Î»Ùµë´ü´ÖÃæ¤ËÊä½õ¶â¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¨¤ë²ó¿ô¤Ï¼Ö1ÂæÅö¤¿¤ê1²ó¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë