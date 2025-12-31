¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¡Ö¼¯»ùÅç¸©¤Î²¹ÀôÃÏ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÌ¸Åç²¹Àô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
²¹Àô¤Ç¿´¿È¤òÌþ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£³Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Î¤âÎ¹¤ÎÂé¸ïÌ£¡£Åò¾å¤¬¤ê¤ËÌ£¤ï¤¦¶¿ÅÚÎÁÍý¤ä½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î9¡Á10Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ20¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦²¹ÀôÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¡Ö¼¯»ùÅç¸©¤Î²¹ÀôÃÏ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶á¤¯¤ËËÒ¾ì¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÆýÀ½ÉÊ¤äµíÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÌ¯¸«¡¢Ì¸Åç¥¨¥ê¥¢¤Ï¿å¤¬åºÎï¤Ç¡¢ÊÆ¤âÆù¤âÌîºÚ¤â¤É¤ì¤âÀäÉÊ¡ª¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¹õÆÚ¤ò¾ø¤·¤¿ÎÁÍý¤ä·ÜÈÓ¡¢¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤Ê¤ÉÁÇËÑ¤ÊÎÁÍý¤¬Â¿¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öº½É÷Ï¤¤Çºî¤é¤ì¤¿²¹ÀôÍñ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¹õÆÚ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¡¢¡Öº½¤à¤·²¹Àô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹õÆÚ¤ä¾¡Éð»Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¼¯»ùÅç¡¦»Ø½É¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§Ì¸Åç²¹Àô¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¡¿111É¼Ì¸Åç²¹Àô¤Ï¡¢Ì¸Åç»³¤Î»³´ÖÉô¤ËÅÀºß¤¹¤ë²¹Àô¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤â¿·º§Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÎò»Ë¤¢¤ë²¹ÀôÃÏ¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤ÊÀô¼Á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Î²²«Àô¤äÃº»À¿åÁÇ±öÀô¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²¹Àô¤¬Í¯¤½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¸Åç¹â¸¶¤Ç°é¤Ã¤¿¹õÆÚ¤ä¹õµí¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§»Ø½É²¹Àô¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¡¿113É¼»Ø½É²¹Àô¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¡ÖÅ·Á³º½¤à¤·²¹Àô¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²¹ÀôÃÏ¤Ç¤¹¡£³¤´ß¤ËÍ¯¤¯²¹Àô¤ÎÇ®¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢º½¤ÎÃæ¤ËÂÎ¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¿È¤Î·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Ø½É¤Ï¡¢²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ò³è¤«¤·¤¿ÌîºÚ¤ä¡¢¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¡¢¹õÆÚ¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¥á¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
