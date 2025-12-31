Ä¶¸ÄÀÅª¡ª 2´ð¤¬¤±¥¨¥ó¥¸¥ó¡õÌÚºà³°Áõ¤Ç¸É±Æ¤ò±é½Ð¡ª ¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯650¡×¥Ù¡¼¥¹¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ð¥¤¥¯¡ÖVITA¡×¸¶½É¤ËÅÐ¾ì
¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤ÎÌÌ±Æ¤Ï³§Ìµ
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò2´ðÅëºÜ¤·¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥Ð¥¤¥¯¡ÖVITA(¥ô¥£¥¿)¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÂæ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êDeus EX Machina Harajuku(¥Ç¥¦¥¹¡¦¥¨¥¯¥¹¡¦¥Þ¥¥Ê¸¶½É)¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢2025Ç¯12·î7Æü¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¥Û¥Ã¥È¥í¥Ã¥É ¥«¥¹¥¿¥à¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥«¥¹¥¿¥à¥Ð¥¤¥¯¡ÖVITA¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê21Ëç¡Ë
¡¡À½ºî¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¸ø¼°¥«¥¹¥¿¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖCustom World(¥«¥¹¥¿¥à¥ï¡¼¥ë¥É)¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼¢²ì¸©¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡ÖCUSTOM WORKS ZON(¥«¥¹¥¿¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥¾¥ó)¡×¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡VITA¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥¨¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¿··¿¼Ö¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 650¡×¤¬»ý¤ÄÇÓµ¤ÎÌ648cc¤Î¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÊÂÎó2µ¤ÅûSOHC4¥Ð¥ë¥Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬2´ðÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Á°Êý¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤é¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ê³°¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥±¡¼¥¹¤ÏÃ»½Ì²Ã¹©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¼ÖÂÎº¸Â¦¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÏ¢·ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥¼¥í¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â²ó¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëÆÈ¼«Àß·×¤Î¥¬¡¼¥À¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¡¢¥â¥À¥ó¤Ê26¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·Â¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·µì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°Áõ¤Ë¤Ï¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼ºà¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¤¢¤¨¤ÆÅÉÁõ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ë¥ß¤Î¶âÂ°Åª¤Ê¼Á´¶¤ÈÌÚºà¤Î²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÌÚÌÜ¤¬¸ß¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¦¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê³°´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ð¥¤¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤¿CUSTOM WORKS ZON¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËµÈß·Íº°ì»á¤È¿¢ÅÄÎÉÏÂ»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤ÈÀ½ºîµ»½Ñ¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¡¢²¤½£¤äËÌÊÆ¤ÎÆóÎØ¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥Ð¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡VITA¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ëDeus EX Machina Harajuku¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤ËÅìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Ç¥¦¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ç¤¹¡£Å¹Æâ¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤ä¥µ¡¼¥Õ¡¢¥¢¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£