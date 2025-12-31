à83Ç¯ÁÈá¾¾ËÜÌÀ»ÒàÊ´¤Þ¤ß¤ìáÇ¯½÷¤ÎÉÔ¶þ¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº²¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¢¡Á¤¢¡¢²¿¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤è¡×¡ÖÊ´¤Þ¤ß¤ì¤Ç¤âÁÇÅ¨¡×
¾®ÎÓÀé³¨¡¢¿¹ÈøÍ³Èþ¤È3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ËÜÌÀ»Ò¤¬¼«¿È¤Î¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¾×·âÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ãæµþ¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤ÎÆÃÈÖ¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯Ëö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë2025¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö²Ö¤Î83Ç¯ÁÈVSÃÏ²¼¤ÎÎáÏÂÁÈ¥¢¥¤¥É¥ëÂç·èÀï¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¾¾ËÜ¤ÏÆ±´ü¤Î¾®ÎÓÀé³¨¡¢¿¹ÈøÍ³Èþ¤È¶¦¤Ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¤¥É¥ë·³ÃÄ¡×¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î¸·¤·¤µ¤òÃ¡¤¹þ¤à¤Ù¤¯¡¢ÎáÏÂÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ËÀïÀþÉÛ¹ð¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¾¾ËÜ¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢´éÌÌ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÊ´¤òÈï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤¬¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î½÷²¦¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ö¤ê¤¬·òºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤ËÇ¯½÷¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤ÈÆ±¤¸1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¸á(¤¦¤Þ)Ç¯¡×¤Î¿Í¡¹¡£¿ô¡¹¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿Èà½÷¤â¡¢´ÔÎñ¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é40Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Ê´¤Ë¤Þ¤ß¤ì¡¢¼ã¼ê¤È²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÎÏ¶¯¤¯ÂçÃÏ¤ò¶î¤±¤ëÇÏ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡Æ±´ü¤È¤Îå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ÎÀ¨»´¤Ê(¡©)Ê´¤Þ¤ß¤ì»Ñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤ÈÇú¾Ð¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ã¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¿±þ¡ä
¡¦¾¾ËÜ¤µ¤ó¡¡¤â¤¦Ï¿²èºÑ¤ß¤Ç¤¹¡¡³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡26Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í
¡¦åºÎï¤À¤ï¡£½ÕÆü¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡¢Ê´¤Þ¤ß¤ì¤Î¾¾ËÜ¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡¢Íí¤ß¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹
¡¦¤¢¡Á¤¢¡£¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó²¿¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤è
¡¦Ê´Èï¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤åºÎï
¡¦Ã¯¡Ä
¡¦¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡£»ä¡¢Æ±Ç¯ÂåÊº¸á¤Ç¤¹¡£
¡¦¾®ÎÓÀé³¨¤µ¤ó²û¤«¤·¤¤¡£¿¹ÈøÍ³Èþ¤µ¤ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤ÊÀ¸¼Ì¿¿¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ËÜÌÀ»Ò¤µ¤óº£¤â¥ª¥â¥í¥¤¤Ç¤¹¤Í
¡¡´ÔÎñ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤º¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤òËº¤ì¤Ê¤¤¾¾ËÜÌÀ»Ò¡£Ç¯½÷¤È¤¤¤¦ÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¡¢Èà½÷¤¬ÆüËÜ¤ÎÃã¤Î´Ö¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¾Ð¤¤¤È¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£