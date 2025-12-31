ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¡ÈÉúÀþ²ó¼ý¡É¡¢º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÀÎ¤Èº£¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯1Ç¯¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê28¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«»ö¤Ë¡ÈÉúÀþ²ó¼ý¡É¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤ÎÊó¹ð
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö2025Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÉúÀþ²ó¼ý¤ÎÇ¡¤¯¡¢ÀÎ¤Èº£¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¡¼¤é¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤ç¸ÀÎî¤¹¤²¡¼¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤³¤Î1Ç¯¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤¬¾¯¤·¤ÏÊó¤ï¤ì¤¿¡ª¤ä¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¤Ï2025Ç¯¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê10·î´ü¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢º£Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¤À¤È¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¡¢¡Ø¶â»Òº¹ÆþÅ¹¡Ù¡¢¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦ÊüÁ÷¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7:20¡Á11:45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ&¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢»³»û¹¨°ì¤é¤È¡Ö¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡×¤ò¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤È¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«»ö¤Ë¡ÈÉúÀþ²ó¼ý¡É¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤ÎÊó¹ð
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö2025Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÉúÀþ²ó¼ý¤ÎÇ¡¤¯¡¢ÀÎ¤Èº£¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¡¼¤é¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤ç¸ÀÎî¤¹¤²¡¼¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤³¤Î1Ç¯¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤¬¾¯¤·¤ÏÊó¤ï¤ì¤¿¡ª¤ä¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¤Ï2025Ç¯¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê10·î´ü¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢º£Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¤À¤È¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¡¢¡Ø¶â»Òº¹ÆþÅ¹¡Ù¡¢¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦ÊüÁ÷¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7:20¡Á11:45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ&¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢»³»û¹¨°ì¤é¤È¡Ö¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡×¤ò¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤È¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£