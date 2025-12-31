°æ²¬°ìæÆºÆµ¯Àï¡¡¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ï¥Ó¡¼¥ëÇä¾å£±Æü£³£°£°ÇÕ¤ÎÇä¤ê»Ò¤È£Ò£Ñ¥ª¥Ö¡¦¥¶¥¤¥ä¡¼
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£¶°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬Æ±µé£±£±°Ì¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê£²£´¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤ÈÏ¢ÇÔ¤«¤é¤ÎºÆµ¯¤ò¤«¤±¤ÆÂÐÀï¤¹¤ëÆ±µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡Ê£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤Î»î¹ç³«»ÏÁ°¤Ë¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤µ¤«¤¤¤æ¤ê¤ä¤ÈÁ°ÅÄÀ±Æà¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤«¤¤¤Ï£²£°£²£´¡½£²£µ¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢²áµî¤Ë¤â°æ²¬¤Î»î¹ç¤Ê¤É¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î·ü¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ï¡Ë²ó¿ô¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤Î»î¹ç¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï°æ²¬Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°æ²¬¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ïº£²ó¤¬¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë½éÂÎ¸³¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤ò£¸Ç¯Ì³¤á¡¢Â¿¤¤Æü¤Ë¤ÏÌó£³£°£°ÇÕ¤âÇä¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¼«¤é¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤À¡£Ìîµå¹¥¤¤À¤¬¡¢³ÊÆ®µ»¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÇÛ¿®¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤éÇ÷ÎÏ¤È¤«¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¡£½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤ÇÀèÇÚ¤Î¤æ¤ê¤ä¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢³ÊÆ®µ»¤Î³Ú¤·¤µ¤âÊÙ¶¯¤·¤Ä¤Ä¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢½é¡¹¤·¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£