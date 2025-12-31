¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û´û¤Ë¿åÌÌ²¼¤Ç£Ê¥¯¥é¥ÖÁèÃ¥Àï¡ÄÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤Î£²Ç¯À¸£Ä£ÆÌöÆ°¡Ö¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¢¤ë¡×
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£²²óÀï¡¡Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë£³¡½£°ÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë
¡¡£ÊÆâÄê¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤òÍÊ¤¹¤ëÁ°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤Ï¡¢ÊÆ»ÒËÌ¤ò£³¡½£°¤Ç°ì½³¤·¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î´ÓÏ½¤ò¼¨¤¹Âç¾¡¤Ç£³²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤Î£Õ¡½£±£·ÂåÉ½£Ä£Æ¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¥µ¥¤¥â¥óÍ§¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬È´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¡ÊÌµ¼ºÅÀ¡Ë¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¹ëÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¡¢º¸£Ã£Â¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡££±£¸£·£ã£í¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°Àþ¤Ø¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤Ç¤âÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÈ¯´ø¡£¡Ö¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤»þ¤Î¹â¤µ¤ÏÆ¬£±¤ÄÈ´¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬Ê¨¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î£Õ¡½£±£·£×ÇÕ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢´û¤Ë±ºÏÂ¤ä¼¯Åç¡¢¹Åç¤Ø¤ÎÎý½¬»²²Ã¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë°ïºà¡£¡Ö¡Ê£Õ¡½£±£·¡Ë£×ÇÕ¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï°ã¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç£¸£°Ê¬´ÖÌµ¼ºÅÀ¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡£²Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÁá¤¯¤â¤½¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£Âç²ñ¤Î´é¤È¤â¸À¤¨¤ëÁª¼ê¤Î£±¿Í¤Ç¤¢¤ê¡ÖÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤è¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¤è¡¢¤È¾ï¤Ë¡Ê´ÆÆÄ¤«¤é¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Áª¼ê¸¢¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç£³Ç¯À¸¤ÎÉñÂæ¡£¼«Ê¬¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¸¬µõ¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£