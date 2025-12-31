¡Ö°¥¬¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬¹¹À¸¡¡¤Î¤Á¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊý¤¿¤Á¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«£²£°£²£µ¡¡ÊüÁ÷£³£°¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬£³£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÅìÌî¹¬¼£¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦Àß³ÚÅý¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×£±£²£°£°²óÄ¶¤ÎÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼¤¯µ²±¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë²þ¤á¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£²£°£±£±Ç¯£¹·îÊüÁ÷¤Î¡Ö°¥¬¥¡¡¥¬¥Á¥ó¥³Êª¸ì¡×¤Ç¤Ï¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¸µ²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ùÁª¼ê¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÉðµïÁª¼ê¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¤¢¤Î¡Ä¡£°¥¬¥¤¬¡Ä¡×¤ÈÂç¿Í¤¿¤Á¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤òÎ¨Ä¾¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðµïÁª¼ê¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£±£´Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££Ë¡Ý£É¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡¡£Ç£Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ëµ±¤¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¡££²£°£²£´Ç¯¤Ë£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àß³Ú¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÍ³¼ù¤¯¤ó¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò³Í¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤¬¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò³Í¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤ÆÍ³¼ù¤¯¤ó¤¬½é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÉðµïÁª¼ê¤Ï¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£Åö»þ¤Î¼èºà¤òÊ¹¤«¤ì¡Öº£¤«¤é¤À¤È£±£µÇ¯Á°¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤¦¡¢½é¤á¤Æ¥«¥á¥é¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¤ÌµÍý¤ä¤ê¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤ËºÇ½é¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¹¤´¤¯·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ÆÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì´¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥¸¥à¤Ç¡¢Æ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ÅÀî¡ÊÀ¿°ì¡Ë²ñÄ¹¤Ã¤ÆÊý¤¬ËÜÅö¤Ë¤ªÉã¤µ¤óÂå¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¤â¤Á¤í¤óÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡×¤È½Ò²û¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ê¸ÅÀî²ñÄ¹¤Ë¡Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤â¤¦¡Ê¶¥µ»¤òÄÌ¤·¤Æ¡ËÁ´Á³¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÊý¤¿¤Á¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉðµïÁª¼ê¤Ï¡ÖÁ°²ó¡¢ËÍ¡¢»î¹ç¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤¦°ì²ó¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º£±¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦¤«¡£Ì´¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£