¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥±¥Í¥Ç¥£¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¹¡¢¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤¬35ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àè·î¡¢Ëö´ü¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¥±¥Í¥Ç¥£ÂçÅýÎÎ¿Þ½ñ´ÛºâÃÄ¡×¤Ï30Æü¡¢SNS¤Ç¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤Ï35ºÐ¤Ç¡¢Àè·î¡¢»¨»ï¤Ø¤Î´ó¹Æ¤ÇËö´ü¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

µîÇ¯5·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿¸å¡¢µÞÀ­¹ü¿ñÀ­Çò·ìÉÂ¤À¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Í¾Ì¿1Ç¯¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤Ï¥±¥Í¥Ç¥£¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¹¤Ç¡¢ÃóÆüÂç»È¤òÌ³¤á¤¿¥­¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£»á¤Î¼¡½÷¤Ç¤¹¡£

¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ê¤É¤Çµ­¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¡¢´Ä¶­¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£