´õ¾¯¤¬¤ó¡ÖGIST¡×¤ÎºÆÈ¯Î¨¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©Í½¸å¤ÈÍ½ËÉË¡¤ÎÍÌµ¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
¾Ã²½´ï´±¤Ë°À¼ðáç¤¬¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤¬¡ÖGIST¡Ê¥¸¥¹¥È¡§Gastrointestinal Stromal Tumor¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¾Ã²½´ï´±¤Ë¤Ç¤¤ë¡ÖÆù¼ð¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤¬¤ó¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈ¯À¸ÉÑÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
GIST¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð°ß¤¬¤ó¡¦ÂçÄ²¤¬¤ó¡¦¾®Ä²¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¾Ã²½´ï´±·Ï¤Î¤¬¤ó¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¬¤ó¤È¤Ï°ã¤¦ÉÂµ¤¤ÈÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏGIST¤È¾Ã²½´ï·Ï¤Î¤¬¤ó¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡¢Í½¸å¤äÍ½ËÉË¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖGIST¡×¤È¤Ï¡©¤¬¤ó¤È¤Î°ã¤¤¡¦¾É¾õ¡¦¼£ÎÅË¡¤âÊ»¤»¤Æ²òÀâ¡ª¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¹ÃÈå¾Â ÌÒ¡Ê¾å¾ì´ë¶È»º¶È°å¡Ë
Âçºå»ÔÎ©Âç³Ø¡Ê¸½¡¦Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¡Ë°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÂçºåµÞÀ´ü¡¦Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー³°²Ê¸å´üÎ×¾²¸¦½¤°å¡¢ÂçºåÏ«ºÒÉÂ±¡¿´Â¡·ì´É³°²Ê¸å´üÎ×¾²¸¦½¤°å¡¢¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½Âçºå°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å°÷¡¢ÂçºåÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¿´Â¡·ì´É³°²ÊÈó¾ï¶Ð°å»Õ¡¢Âç¼êÁ°ÉÂ±¡µßµÞ²Ê°åÄ¹¡£¾å¾ì´ë¶È»º¶È°å¡£ÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÉÂ±¡Áí¹ç¿ÇÎÅ°å³Ø²ñÇ§Äê°å¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤Ï¡ÖÅÔ»ÔÉôÆó¼¡µßµÞ1ÉÂ±¡¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÎð¼ÔµßµÞ°åÎÅ¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡×¡Ö¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂçºå»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÆó¼¡µßµÞ£±ÉÂ±¡¤Ç¤ÎµßµÞ°åÎÅ¤Î¸½¾õ¡×¡ÖÇÅ¼ïÀ·ì´ÉÆâ¶Å¸Ç¾É¸õ·²¤ò¹çÊ»¤·¤¿µÞÀ²õ»àÀÃÀÇ¹±ê¤ËÂÐ¤·¤ÆrTMÅêÍ¿¤ª¤è¤ÓÊ¢¹Ð¶À²¼ÃÀÇ¹Å¦½Ð½Ñ¤ò»Ü¹Ô¤·ÎÉ¹¥¤Ê·Ð²á¤òÆÀ¤¿°ìÎã¡×¤Ê¤É¡£
GIST¤ÎÍ½¸å¤ÈÍ½ËÉÊýË¡
GIST¤ÏºÆÈ¯¤·¤Þ¤¹¤«¡©
GISTºÆÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¤È¤³¤í´µ¼Ô¤µ¤óÁ´ÂÎ¤Î¿äÄê25%～33%¤Û¤É¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¤¬¤ó¤ËÈæ¤Ù¤ÆºÆÈ¯²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¡¢ºÇ½é¤Ë¼ðáç¤òÀÚ½ü¤¹¤ì¤Ð¤Û¤È¤ó¤É¤¬ºÆÈ¯¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÀÚ½ü¤·¤¿¼ðáç¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤ÉºÆÈ¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÆÈ¯¤Ï3Ç¯°ÊÆâ¤¬Â¿¤¯¡¢¼ðáç¤Î¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËºÆÈ¯¤·¤¿¤ê´ÎÂ¡¤ØÅ¾°Ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ðáç¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏºÆ¤Ó¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ðáç¤ÎÀÚ½ü¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÆÈ¯»þ¤Î¼ê½Ñ¸ú²Ì¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢²½³ØÎÅË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÈ¯ÉÂ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
ºÆÈ¯¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼ê½Ñ¸å¡¢ºÆÈ¯Í½ËÉ¤Î¤¿¤áÅêÌô¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥Þ¥Á¥Ë¥Ö¡×¤«¡Ö¥¢¥¸¥å¥Ð¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦Ìô¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤ÈºÆÈ¯¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÍ½¸å¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎGIST´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÉþÍÑ¤òÁ¦¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GIST¤ÎÍ½ËÉÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
GIST¤Ë¤ÏÍ½ËÉÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°äÅÁ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬°Û¾ïÁý¿£¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÆÈ¯Í½ËÉºö¤Ï¤¢¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÅêÌô¼£ÎÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
GIST¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§Gastrointestinal Stromal Tumor¡Ë¤Ï¡¢°ß¤ä¾®Ä²¤Ê¤É¾Ã²½´ÉÊÉ¤ÎÇ´Ëì²¼¤Ë¤¢¤ëÌ¤½Ï¤Ê´ÖÍÕ·ÏºÙË¦¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡ÖÆù¼ð¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼À´µ¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤ÏÇ¯´Ö¤Ë10Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ1¿Í¤«¤é2¿Í¤¯¤é¤¤¤Èµ©¾¯¤Ê¼ðáç¤Ç¤¹¡£ÃË½÷´Ö¤ÇÈ¯¾ÉÎ¨¤Ë¤Ïº¹¤¬¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ë¹¥È¯¤·¡¢°ß¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£
¾Ã²½´ÉÇ´Ëì²¼¤Ë¤Ç¤¤ë¼ðáç¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÎÉÀ¤ÎÊ¿³ê¶Ú¼ð¡¢¿À·Ð¾ä¼ð¤ä°ÀÊ¿³ê¶ÚÆù¼ð¤Ê¤É¤âGIST¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
GIST¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Þ¤ì¤Ê°À¼ðáç¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¾Ã²½´ï´±¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢È¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«³Ð¾É¾õ¤âÂ¾¤ÎÉÂµ¤¤ÈÆ±¤¸¾É¾õ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼ðáç¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤¤Ìñ²ð¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤«¤é°ß¤¬¤ó¤äÂçÄ²¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¾Ã²½´ï·Ï¤Î¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÚ½ü¼ê½Ñ¸å¤ÎÁÈ¿¥¸¡ºº¤Ç¤ï¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤ÏGIST¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¬¤ó¤È¤Ï°ã¤¤¼þÊÕÁÈ¿¥¤Î¤¬¤ó²½¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¼ê½Ñ¤ÏÉôÊ¬ÀÚ½ü¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅª·Ú¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆÈ¯²ÄÇ½À¤ÏÄÌ¾ï¤Î¾Ã²½´ï´±·Ï¤Î¤¬¤ó¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆÈ¯Í½ËÉ¤È¤·¤Æ²½³ØÎÅË¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
È¯À¸Éô°Ì¤Ï°ß¤¬¤ó¤Ê¤É°ìÈÌÅª¤Ê¾Ã²½´ï´±·Ï¤Î¤¬¤ó¤ÈÆ±¤¸¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¸¡¿Ç¤Ê¤É¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ÏÄê´üÅª¤Ë¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
GIST¡Ê¾Ã²½´É´Ö¼Á¼ðáç¡Ë¡Ê¤¸¤¹¤È¡Ê¤·¤ç¤¦¤«¤«¤ó¤«¤ó¤·¤Ä¤·¤å¤è¤¦¡Ë¡Ë¡Ã¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー´õ¾¯¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ー
¤Ê¤¼GIST¡Ê¾Ã²½´É´Ö¼Á¼ðáç¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡ÃGIST(¾Ã²½´É´Ö¼Á¼ðáç)¤ò³Ø¤Ö