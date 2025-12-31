»ÖÂº½ß¤¬¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤«¤é¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù¤Þ¤Çº£Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ª¡ÖÇú¥¤¥±¤Ê»Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö2ËçÌÜ¤¬¹¥¤¡×
»ÖÂº½ß¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤äNetflix¥·¥êー¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÖÂº½ß¤¬¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤«¤é¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù¤Þ¤Çº£Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¢£»ÖÂº½ß¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»ÖÂº¤Ï¡¢¥Ä¥¤ー¥ÉÉ÷¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥·¥ë¥Ðー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾å¤ò¸þ¤¤¤¿¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¼Ì¿¿¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¥Ð¥é¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÇòÌÜ¤ò¤à¤¤¤¿¼Ì¿¿¡¢Netflix¥·¥êー¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù¤Ç¤Î°ìËë¤Ê¤É¡¢·×15ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤¹¤ëÇ¯¤È·è¤á¤Æ¡¢Ìµ»öÁö¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤âÁ´¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢²ÈÂ²¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¡¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ー¡ªÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤òーーー¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¢¨¥«¥á¥é¥íー¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤µ¤è¤¦¤Ê¤é～¡×¤È¡¢¥«¥á¥é¥íー¥ë¤«¤é¼Ì¿¿¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡Ö½ß¤¯¤ó¹¬¤»¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Öº£Ç¯¤ÎÇú¥¤¥±¤Ê»Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¾¡¢¡ÖÇòÌÜ¤¬¹¥¤¡×¡Ö2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤¬¹¥¤¡×¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤ß¤Î¼Ì¿¿¤òµó¤²¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£