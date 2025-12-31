Ê¡»³²í¼£¡õ±ÊÀ¥Î÷¤¬¸ªÁÈ¤ß¤·¤Ê¤¬¤é¤«¤Ã¤Á¤ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥¯ー¥ë¤Ë¥àー¥Ç¥£¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡ª¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×
¢£Take1¡õTake2¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¤ß¤»¤ë¤Õ¤¿¤ê
¡ÚÆ°²è¡Û±ÊÀ¥Î÷¡õÊ¡»³²í¼£¤Î¡ÖTheater¡×¥À¥ó¥¹①～②
King ¡õ Prince¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ±ÊÀ¥Î÷¤ÈÊ¡»³²í¼£¤Î¡ÖTheater¡×¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤ÎÆ°²è¤Ë¤â±ÊÀ¥¤Ï¥Ä¥¤ー¥É¥¹ー¥Ä¡¢Ê¡»³¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥¹ー¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡ÖTake1¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Î°Å¤¤Ï²¼¤ò¸ª¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÍ¥²í¤ËïèÊâ¡£¥¯¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¼ê¤òÃ¡¤¡¢±ÊÀ¥¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÇÊ¡»³¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¡£Ê¡»³¤â¾Ð¤¤ÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¥á¥Ýー¥º¤ò¤ß¤»¤ë¡£
¡ÖTake2¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¶»¤òÄ¥¤ê¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ä¥¯¥é¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤ë¡£½ê¡¹¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤È¤ë¤È¤³¤í¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¥³¥é¥Ü¡×¡ÖÎ÷¤¯¤ó¤¬Ê¡»³¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£