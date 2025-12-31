¡ÚRIZIN¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀï»Î¥ß¥ë¥³¡¢¸ø³«·×ÎÌ¤Ç¤Î¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¡É¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¿ÆÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¼Ô¤Ë¥¨ー¥ë¡Ö¤¼¤Ò¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
PRIDE¤äK-1¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë¤¬31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤òË¬Ìä¡£Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø³«·×ÎÌ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢½÷»Ò¥¹ー¥Ñー¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©Àï¤¹¤ëRENA¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤¼¤ÒÈà½÷¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡×
Ï»ËÜÌÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø³«·×ÎÌ¤Ë¤ÆÆÃÊÌÎ©²ñ¿Í¤òÌ³¤á¤¿¥ß¥ë¥³¤¬¤½¤ÎºÝ¤ÎÉñÂæÎ¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÍèÆüÁ°¤Î¥¹¥Ñー¥ê¥ó¥°¤ÇÉ¡¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ß¥ë¥³¤Ï¡¢30Æü¤Î¸ø³«·×ÎÌ¤ÇRENA¤ÈºÆ²ñ¡£¹µ¼¼¤Ç¥³¥ó¥·ー¥éー¤Ç¤±¤¬¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡£¡Öº£Æü¤Ï¤¼¤ÒÈà½÷¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
RENA¤ÏÂè11»î¹ç¤Î½÷»Ò¥¹ー¥Ñー¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡ÈÀäÂÐ½÷²¦¡É°Ëß·À±²Ö¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤ÎÉÔÍøÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤»¤ë¤«¡£