¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛBRAHMAN¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡äDAY3¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ÎÂ·¤¤Æ§¤ß¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤Î3Æü´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤«¤é¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×
¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡ä3ÆüÌÜ¤Ï¡¢30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿BRAHMAN°Ê¾å¤Î³èÆ°Îò¤ò¸Ø¤ë¥Ð¥ó¥É¤ä¡¢¼«¿È¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ÇÂç¤¤Ê¥Ï¥³¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤ÆÀªÂ·¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¡É¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¤½¤Î¥é¥¹¥È¡¢BRAHMAN¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇTOSHI-LOW¤Ï3ÆüÌÜ¤òÁí³ç¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤¬Ç»¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤âÇ»¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤ì¤É¡¢(¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï)Çö¤¤¤Û¤¦¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤È¡£¤½¤¦¡¢1ÆüÌÜ¤ä2ÆüÌÜ¤è¤ê¤â¡¢¡È¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤Ë¡©¡É¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤Ö¤ì¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿3ÆüÌÜ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¡¢¤¢¤ë¼ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¡ÈBRAHMAN¤¬30Ç¯¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¡É¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¡È¥Ö¥ì¤Ê¤µ¡É¤³¤½¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò(¿ô»úÅª¤Ê°ÕÌ£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯)Âç¤¤¯¤·¡¢±ÊÂ³¤µ¤»¤ë¤Î¤À¡£´è¸Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤ä¿Í¤ä²»³Ú¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈâ¤ò³«¤±ÊÄ¤á¤·¡¢¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÆ®¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢·ã¤·¤¯âÁ¤·¤¤°ìÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚASIAN KUNG FU-GENERATION¡Û
¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â2026Ç¯¤Ë30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëASIAN KUNG FU-GENERATION¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤µ¤Ï¡¢¸åÆ£ÀµÊ¸¤¬¼«¤éMC¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²¶¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥Ð¥ó¥É¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËUK¥í¥Ã¥¯¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤òÃ¼¡¹¤ËÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿±éÁÕ¤«¤é¤â¡¢º£¤âÈà¤é¤¬¥Ô¥å¥¢¤Ë²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
²²¤»¤ºÀ¯¼£¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¸åÆ£¤Î»ÑÀª¤ÏBRAHMAN¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¥¨¥Ã¥¸¥£¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤Ê³Ú¶Ê¤ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡É°õ¾Ý¤òÊú¤«¤»¤ë¥¢¥¸¥«¥ó¤ÏµÕ¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ»×¤¦¡£¡Ö¥ê¥é¥¤¥È¡×¡Ö¥½¥é¥Ë¥ó¡×¤Ê¤É¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»þÂå¤Ë¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¹¤¬¤ëÏÆÆ»¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ºÅ°ÄìÅª¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¥¢¥¸¥«¥ó¤ÎÊâ¤ß¤â¸«¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£ÆÃ¤Ë¥é¥¹¥È¤Î¡ÖMAKUAKE¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¡È¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú04 Limited Sazabys¡Û
04 Limited Sazabys¤Ï¡¢¡È2ÆüÌÜ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¡©¡É¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£2ÆüÌÜ¤Ë¤ÏBRAHMAN¤Î¸åÇÚÀ¤Âå¤Î¥á¥í¥³¥¢¡¿¥é¥¦¥É³¦·¨¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤·¤«¤·¡¢GEN¤ÎMC¤Î¤Ê¤«¤Ë¡È¤³¤ì¤¬3ÆüÌÜ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¤¬½Ð±é¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤Ï¡©¡É¤È»×¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥È¥ê¤ÎHi-STANDARDÄ¾Á°¤¬½ÐÈÖ¤À¤Ã¤¿¡ãAIR JAM 2018¡ä¤Ç²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¤·¡¢¡Öº£Æü¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤ÎÆü¡¢¥Ï¥¤¥¹¥¿¤Ø¤Î³éË¾´¶¤¬±²´¬¤¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¹¶¤á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ó¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡È¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¤ÏÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¤³¤½µ±¤¯¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
7Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ê¥ßÀ¤Âå¤¬¥Õ¥§¥¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¶»¤òÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öswim¡×¤Ê¤É¥Á¥ç¥ÃÂ®¥Á¥å¡¼¥ó¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤¿Èà¤é¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÉý¹¤¤µÒÁØ¤ò¤â´î¤Ð¤»¤ë(¶Ã¤«¤»¤ë¡©)JUDY AND MARY¡Ömottö¡×¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤Ê¥«¥Ð¡¼¤â¡£°Â½»¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤·ëÀ®17Ç¯ÌÜ¤Î4¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬30¼þÇ¯¤Î¤È¤¤ÏBRAHMAN¤ò¸Æ¤ó¤Ç(¥é¥¤¥Ö¤ò)¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢ËÜÅö¤ËÍè¤ë¤È»×¤¦¡£
¡ÚDragon Ash¡Û
3ÆüÌÜ¤Ï´ðËÜ¡¢¡È¤¢¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËBRAHMAN¤È¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ð¤«¤ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾Dragon Ash¤Ï¤½¤ÎÉ®Æ¬¤À¤È»×¤¦¡£¼ÂºÝ¤ËKj¤ÏMC¤Ë¤Æ¡¢Ä¹ºê¤Î¡ãSky Jamboree 2012¡ä¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¥¬¥é¥¹¤È¤«¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ëÌë¤Î³¤¤Î¤Ê¤«¤Ë(TOSHI-LOW¤Ë)Åê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â·ì¤À¤é¤±¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ë¤·¤Æ¾Ð¤¨¤ëÆë¤ì½é¤á¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³èÆ°¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤â²»³ÚÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¡¢¥¹¥ì¥¹¥ì¤Î¤È¤³¤í¤Ç¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¨¡¨¡¤à¤·¤í¥¹¥ì¤ÆËà»¤Ç®¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤ÊÎ¾¼Ô¡£¤·¤«¤·¡¢·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎËà»¤Ç®¤òµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤¬¤Ã¤×¤êÁÈ¤ß¹ç¤¦¤È¡¢°Û¼¡¸µ¤Î¡È°µ¡É¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤âº£¤ÎKj¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤â¸ÀÍÕ¤â²Î¤â¿È·Ú¡£¡Ö²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡Ä¡ÄÍÙ¤ì¡¼¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë¶«¤Ö»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤íÇØÉé¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Èà¤Î¡¢Èà¤é¤ÎÃ©¤êÃå¤¤¤¿¸½ºßÃÏ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â½¨°ï¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÆ®¤¤¤Î²Î¡ÖÉ´¹ç¤Îºé¤¯¾ì½ê¤Ç¡×¡ÖViva La Revolution¡×¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡¢¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ®¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿BRAHMAN¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë¤âÄ°¤³¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æhide¡ÖROCKET DIVE¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤ÏÈà¤é¤ÎÅ´ÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤â°¦¤·Â³¤±¤ë°Õ»Ö¤ä¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤ÊµÒÁØ¤ØÈâ¤ò³«¤¯»ÑÀª¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡ÚBUCK¡çTICK¡Û
ËÁÆ¬¤Ë½ñ¤¤¤¿¡ÈÀ¤³¦´Ñ¤¬Ç»¤¤¥Ð¥ó¥É¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡¢¡È¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¥Ð¥ó¥É¡É¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢·ëÀ®40Ç¯(!!)¤ò¸Ø¤ëBUCK¡çTICK¡£¸½ºß¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÀºÌ©¤Ê±ÇÁü¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤òBUCK¡çTICK¥ï¡¼¥ë¥É¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍë¿À É÷¿À - ¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ #rising¡×¤Ê¤É¡¢º£°æ¼÷¡õÀ±Ìî±ÑÉ§¤Î¤Õ¤¿¤ê¥Ü¡¼¥«¥ëÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î³Ú¶Ê¤À¤±¤Ç¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¹½À®¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¤Î¡Ö¿À·Ð¼Á¤Ê³¬ÃÊ¡×¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÈäÏª¡£BRAHMAN¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡ÖICONOCLASM¡×(BUCK-TICK¡ØTribute Album PARADE III ¡ÁRESPECTIVE TRACKS OF BUCK-TICK¡Á¡Ù2020Ç¯1·îÈ¯É½)¤Ï¤ä¤ë¤Ï¤º¡ª¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤âÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Èº£¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡É¤È»×¤ï¤»¤ëÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£°æ¤ÈÀ±Ìî¤Î¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥·¥ó¥»¤ä¥á¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÁà¤ëÀéÎ¾Ìò¼Ô¤Ö¤ê¤â¸«»ö¡£¡Ö¥Õ¥¥¡Á¡ª¡×¤È¶«¤Öº£°æ¤Î¤Ö¤ÃÈô¤Ó¶ñ¹ç¤ä¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ëÈõ¸ýË¤Î¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡É¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¶¸µ¤¤ÈÃÎÀ¤òÊ»¤»»ý¤ÄBUCK¡çTICK¤È¤¤¤¦µ©Í¤Ê¥¢¡¼¥È¡£µÕ¶¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¡È¥Ð¥ó¥É¡É¤È¤¤¤¦À¸Ì¿ÂÎ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤âÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¨¡¨¡¤È¤¤¤¦í÷¤·¤¤ÇØÃæ¤â¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£
¡ÚGEZAN¡Û
BUCK¡çTICK¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¤¢¤È¤ËÂ³¤±¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Ï¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤Ç¤·¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤Î®¤ì¤¬¼Â¸½¡£GEZAN¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¾ÈÌÀ¤Î¤Ê¤«¤Ë²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿¥Þ¥Ò¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥Ý¡¼¤¬¸½¤ì¡¢¡Ö¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¡¢30Ç¯¤Ö¤óÍÙ¤í¤¦¤¼¡×¤ÈÍ¶¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¥È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¿´¿È¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¥Þ¥Ò¥È¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¼êÇï»Ò¤ò¡Ö¼êÇï»Ò¡¢¥À¥µ¤¤¤ó¤Ç¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÅ»ß¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅìµþ¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¡¼¤é¤Î¶Ê¤À¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¤ê¡¢¿¿¤ÃÀÄ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡ÖBlue hour¡×¤Ç¤Ï¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¸«¤·¤Æ¤ß¤Ê¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¡¢Æþ¤ê¸ý¤ÏÂç¤¤¯³«¤±Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÊÄ´¤À¤Ã¤Æ¡ÖDNA¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¶×Àþ¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤ª·è¤Þ¤ê¡É¤Ï¥À¥µ¤¤¡¢¼«Í³¤Ë¤ä¤í¤¦¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤È»ä¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐBRAHMAN¤âÍ£°ìÌµÆó¤Î²»³ÚÀ¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥Î¥êÊý¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»öÌ³½ê¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Ã¯¤è¤ê¤âÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ëÈà¤é¤¬¡¢ÌÔ¼ÔÂ·¤¤¤Î¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤Ç¸ÀÍÕ¤È²»¤òÌÄ¤ê¶Á¤«¤»¤ë°ÕÌ£¤ò¡¢Åö½é¤«¤é¥¤¥ó¥Ç¥£Àº¿À¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ëBRAHMAN¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£2026Ç¯3·î14Æü¡¢GEZAN¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£¡ÖÁÛÁüÎÏ¤¬»þÂå¤ò·â¤ÁÈ´¤¯¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Þ¥Ò¥È¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ï¼±¤äÝµ¶þ¤è¡¢¤É¤ó¤É¤óºÕ¤±»¶¤Ã¤Æ¤¤¤±¡£
¡ÚSUPER BEAVER¡Û
¡Ö¤³¤Î3Æü´Ö¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢²¶¤é¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿SUPER BEAVER¡£¶¯¿Ù¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤¦Ì¾¾è¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤â¡È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡É»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯°Ê¾å¤Ë¥Ò¥ê¤Ä¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Õ¥§¥¹¤òÊ¨¤«¤»¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¥Ð¥ó¥É¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Êâ¤ß¤ä¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¥Ñ¥ó¥¯¤â°¦¤¹¤ëº¬¤Ã¤³¤¬¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÇí¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¡ÈÊâ¤ß¤äº¬¤Ã¤³¡É¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆ²¡¹¤ÈÌ¥¤»¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½ÂÃ«¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤«¤é²óÉü¤·¤Æ°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÕ½±¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤(¢¨¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÀ¼¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿)¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¡ÈBRAHMAN30¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¤è¤ê¤â¤ªÁ°¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¤È¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡È¼ç¿Í¸ø¡É¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÄêµÁ¤Ë¤â»×¤¨¤ëMC¤â¡£²Î»ì¤È¤¤¤¦¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÉð´ï¤òLED¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¡¢¡È°¦¤·¤Æ¤ë¡É¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ö¥æ¡¼¡×¤Ë¤Ï¡Èº£ËÍ¤é¤Ë É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï ÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á ÁÛÁüÎÏ¡É¤È¤¢¤ê¡¢°ã¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢GEZAN¤ÈÁêÄÌ¤¸¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡ÚDIR EN GREY¡Û
Â³¤¯DIR EN GREY¤â¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±ÇÁü¤ä²Î»ì¤ò±Ç¤·½Ð¤¹LED¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¤·¤«¤·1¶ÊÌÜ¡Ö¿Í´Ö¤òÈï¤ë¡×¤Ç¡È²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡É ¡ÈÃ¯¤Î°Ù¤ËÀ¸¤¤ë¡©¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤¹¤®¤ëÎ®¤ì¤Ë°ì¶Ú¤Î»å¤¬¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤¬¤É¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÀ¸¤¤í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡¢¤È¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡¢ÇòÅÉ¤ê¥á¥¤¥¯¤Îµþ¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤«¤é¥Ç¥¹¥Ü¥¤¥¹¤Þ¤ÇÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê²Î¾§¤È¡¢±éÁÕ¿Ø¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ä°µÅÝÅª¤Ê±éÁÕÎÏ¤Ç²ñ¾ì¤òÀ©°µ¡£¤µ¤é¤ËDie¤Î¥¢¥³¥®¤âÈþ¤·¤¯¶Á¤¤¤¿¡Ö¶õÃ«¤Îìï²»¡×¤ÎÀÅ¤ÈÆ°¤Î¶ËÃ¼¤Ê¿¶¤ìÉý¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤ÈBRAHMAN¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«(¤Ê¤ªBRAHMAN¤Ë¤â¡Ö¶õÃ«¤Îìï²»¡×¤È¤¤¤¦Æ±Ì¾¶Ê¤¬¤¢¤ë)¡£
½ª»Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÈBRAHMAN¤ä¡È¿ÔÌ¤Íèº×¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤òÍ£°ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤é¤À¤±¤ì¤É¡¢´°Á´¤Ë¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶¼Õ¤äÆ®»Ö¤ò´¶¤¸¤¿¡£BRAHMAN¤â¤À¤¬¡¢³¤³°¤Î¥Õ¥§¥¹¤â¥µ¥Ð¥¤¥ô¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¥¬¥Á¥ó¥³¤À¤·ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£¥¶¥Ã¥¯¥¶¥¯¤Ê¥ê¥Õ¤ä¥Ö¥é¥¹¥È¥Ó¡¼¥È¤ò¥µ¥é¥ê¤È·«¤ê½Ð¤¹»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÃ¤ËÄ¹¼Ü¤Î¡ÖVINUSHKA¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Öºó-saku-¡×¡ÖÍåÑë¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¹¥È3¶Ê¤Ï¡¢´¿´î¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È(¤ª¤½¤é¤¯)½é¸«¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¶¸Áû¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡ÚLUNA SEA¡Û
11·î8Æü¤ª¤è¤Ó9Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãLUNATIC FEST.2025¡ä¤ËBRAHMAN¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤ËLUNA SEA¤¬½Ð±é¡£°Û¿§¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ´ü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç¥Õ¥§¥¹¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢±ó¤¯¤Ê¤¤»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¡ãLUNATIC FEST.2025¡ä¤ÎÄ¾¸å¡¢¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Ç¼«¿È¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò±ä´ü¤·¤¿RYUICHI¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²Î¤ÏÀä¹¥Ä´¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿Ìð¤ËÂØ¤ï¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥à¤òÌ³¤á¤¿½ß»Î(ex. SIAM SHADE)¤â¡¢¹ª¤µ¤ä²Ú¤ä¤«¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¿¿Ìð¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Æå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿¿Ìð¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢¡ÖROSIER¡×¤ÇÅö»þ¤ÎMV¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ç¹ßÎ×¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¿è¤Ê·×¤é¤¤¤â¡£LUNA SEA¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤â¸À¤¨¤ëÀµ¸Þ³Ñ·Á¤Î¥Ð¥ó¥É¡£¤½¤Î·Á¤ò¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·Á¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ò¸Ø¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¤½¤·¤ÆRYUICHI¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ìë¡¢ËÜÊª¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¡£°ÛÃ¼»ù¤Î¤Þ¤Þ²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¤¿Èà¤é¤À¤±¤ì¤É¡¢·ëÀ®35Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿º£¡¢¤ä¤Ã¤È¡ÈËÜÊª¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡É¤È¤·¤ÆËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¡ÖÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤Ï¸µÍè¤ÎRYUICHIÀá¤À¤¬¡¢½ã¿è¤ËÊ²¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥º¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ö¤Ë¥â¥Ã¥·¥å¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤Ïµ´¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¹¶¤á¤Ç¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤Ë¼¡¤°¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¡£¤³¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ñ¥ó¥¯¤Ç¥é¥¦¥É¤Ê¥í¥Ã¥¯¤âÂç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖROSIER¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÇÅ´ÈÄ¤Î£Ê¤Î¥Þ¥¤¥¯Åê¤²¤âLED¤ò¤Ö¤Á²õ¤¹Àª¤¤(BRAHMAN¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËSUGIZO¤¬¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ç¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢TOSHI-LOW¤¬¡Ö¥¸¥å¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î²õ¤·¤¿LED¤Ï¡¢¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤Î¥®¥ã¥é¤ÇÁê»¦¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈË½Ïª)¡£LUNA SEA¤Î¿·¤¿¤ÊËë³«¤±¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡ãLUNATIC FEST.2025¡ä¡¢¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤¬Â³¤¤¤¿2025Ç¯11·î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡ÚELLEGARDEN¡Û
¥È¥êÁ°¤ÏELLEGARDEN¡£ºÙÈþÉð»Î¤¬¡Ö¿ÆÍ§¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤òÅÒ¤±¤é¤ì¤ë´î¤Ó¡¢¤ï¤«¤ë¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿TOSHI-LOW¤ÈBRAHMAN¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤ËÎý¤ê¾å¤²¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢Ëþ°÷¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤½¤¦¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤È¤¤¤¦¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÂÐ°ì¤ÎÍ§¾ð¤È¤¤¤¦³Î¤«¤Ê¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë´Ø·¸À¡£ºÙÈþ¤ÈTOSHI-LOW¤¬¾ÝÄ§Åª¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÎØ¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢TOSHI-LOW¤¬BRAHMAN¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¾¦¶È¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤É¤ó¤À¤±¶âÀÑ¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
8·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö¥«¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤â´û¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î²Î¤È¤·¤ÆÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤ËÄ°¤¤¿¤¤¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡×¤ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëACIDMAN¤Î¡Ö¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥×¡×(¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù¼ýÏ¿)¤Î¥«¥Ð¡¼¤â¡£¡ÖMake A Wish¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÛ¤¤¤¬Êç¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¥ê¥Õ¥È¤¹¤ë¥Õ¥í¥¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥±¥¬¤¹¤ëÅÛ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¹ß¤ê¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÛ¤Ï¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤ÈºÙÈþ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Û¤É¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ELLEGARDEN¤é¤·¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æµ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºÙÈþ¤ÎMC¤òÍ¸À¼Â¹Ô¤·¡¢¡ÖSupernova¡×¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤ÆBRAHMAN¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿ELLEGARDEN¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¡¢¤â¤¦Í¾ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«!?¤È»×¤¦¤Û¤É½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤³¤½¡È¥Ð¥ó¥É¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤ËÂ£¤ëÀ¿¼Â¤ÊìÙ¡É¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÚBRAHMAN¡Û
¤¤¤è¤¤¤è3Æü´Ö¤Î¥È¥ê¤ò¾þ¤ëBRAHMAN¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¤¤¤Ê¤êÀÅ¤«¤Ê¡ÖðÈðÎ¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¡Ö½Õ¤òÂÔ¤Ä¿Í¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢·Á¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦TOSHI-LOW¤ÎMCÄÌ¤ê¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±éÁÕ¤ò¹ì¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Î¥«¥Ð¡¼¡ÖAce Of Spades¡×¡¢¡ÖÃÎ¤é¤ÌÂ¸¤¼¤Ì¡×¡¢¡ÖÉÔ俱Â×Å·¡×¤Î»°Ï¢È¯¡£ ¡È¤³¤ì¤¾BRAHMAN¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·ã¾ð¤òÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¡¢¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡ÖCAUSATION¡×¡£Èá¤·¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤Î¤Ê¤«¤«¤é¸÷¤Ø¤ÈÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ë¶ÊÄ´¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³¤¹¤®¤ë¡×¤æ¤¨¤ËÅÓÃæ¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿SUGIZO(LUNA SEA)¤¬¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ç»²²Ã¤·¡¢¡ÖÅ¤¤ÎÌä¡×¡ÖËþ·î¤ÎÍ¼¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤â¤½¤âBRAHMAN¤ÈLUNA SEA¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ï¡¢TOSHI-LOW¤ÈSUGIZO¤¬ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÅ¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤¬¤éÉü¶½»Ù±ç¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ëå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²»³Ú¤â°ã¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢´ÝÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î¤È¤¡¢Æ±¤¸¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¡¢¶¯¤¯Èþ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¦´Ø·¸À¤È¤Ê¤Ã¤¿ELLEGARDEN¤ÎºÙÈþ¤¬¸½¤ì¡Öº£Ìë¡×¡ÖWASTE¡×¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤¦¡£
´°Á´¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢»ä¤Ï10Âå¤Î¤È¤LUNA SEA¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ20Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏBRAHMAN¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¡¢ELLEGARDEN¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤³¤Î3¥Ð¥ó¥É¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤è¤¦¤Ë15Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¸ò¤ï¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È¥Ö¥ì¤Ê¤µ¡É¤æ¤¨¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·º£¡¢¤³¤¦¤·¤Æ3¥Ð¥ó¥É¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âç¥¤ËÍî¤Á¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ïµ¤»ý¤Á¤È¹ÔÆ°¤È²»³Ú¤¬Ä¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÈÀ¸¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡É¥Ð¥ó¥É¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤À¡¢¤È¡£¤½¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¸À¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
TOSHI-LOW¤Ï¡Ö¿¿Á±Èþ¡×¤ò²Î¤¤ÀÚ¤ê¡¢¡Ö°ìÅÙÀÚ¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÔÌ¤Íèº×¡£ÆóÅÙÌÜ¤Î°ÕÌ£¤òº£ÅÙ¤Ï²¶¤¿¤Á¤¬Ìä¤¦ÈÖ¤À¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤ò¥Ð¥¹¥Ã¤ÈÃÖ¤¤¤Æ°ÅÅ¾¡£¡Ä¡Ä¡Ö¤Ç¡¢½ª¤ï¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢3Æü´Ö¤ÎÁí³ç¤ä¡¢¤³¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãç´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸ì¤ê¡¢¡Ö¿Í¤Ï¼êÁæ¤®¥Ü¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸å¤í¸þ¤¤ËÌ¤Íè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï²áµî¤Ð¤«¤ê¡£Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ô¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤âÌ¤Íè¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¸å¤í¸þ¤¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤Î3Æü´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤«¤é¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¨¡¨¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤«¤é¤Î¡Ö½çÉ÷ËþÈÁ¡×¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡¢Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é²áµî¤¬Áý¤¨¡¢Ì¤Íè¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸½¼Â¤Ë¶±¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤º¤ËÁ°¤ò¸«¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤â¤¬¤¯»þ´ü¤¬¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈË¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡È¸å¤í¸þ¤¤Ç¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡É¤Î¤À¡£²áµî¤Ë¤¤¤ë°¦¤·¤¤¿Í¤äËº¤ì¤¬¤¿¤¤»×¤¤½Ð¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤Î¤À¤«¤é¡¢·è¤·¤Æ¶±¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²áµî¤Èº£¤ÈÌ¤Íè¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢TOSHI-LOW¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤¨¤¿¡£BRAHMAN¤ÎÎò»Ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤È½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Î´¶³Ð¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤Èí÷¤·¤¯¸½¼Â¤òÀ¸¤È´¤±¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡¢¼êÁæ¤®¥Ü¡¼¥È¤Î¥ª¡¼¥ë¤òÎÏ¶¯¤¯°®¤Ã¤Æ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¹â¶¶ÈþÊæ
»£±Æ¡ý´ßÅÄÅ¯Ê¿¡¿»°µÈ¥Ä¥«¥µ¡¿»³ÀîÅ¯Ìð¡¿¶¶ËÜÎÝ¡¿¥¢¥ó¥¶¥¤¥ß¥¡¿ÅÄÊÕ²Â»Ò
¢£¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡äDAY3 / 11·î24Æü(·î½Ë)¡÷ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Û¡¼¥ë SETLIST
¡ÚASIAN KUNG-FU GENERATION¡Û
01 Re:Re:
02 ¥ê¥é¥¤¥È
03 ¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë
04 ¥½¥é¥Ë¥ó
05 ¹ÓÌî¤òÊâ¤±
06 ÍÚ¤«ÈàÊý
07 ·¯¤È¤¤¤¦²Ö
08 MAKUAKE
¡Ú04 Limited Sazabys¡Û
01 magnet
02 fiction
03 Finder
04 Alien
05 message
06 My HERO
07 Galapagos
08 mottö (JUDY AND MARY)
09 swim
10 monolith
11 Buster call
¡ÚDragon Ash¡Û
01 Entertain
02 Mix it Up
03 For divers area
04 Rocket Dive (hide with Spread Beaver)
05 É´¹ç¤Îºé¤¯¾ì½ê¤Ç
06 Fantasista
07 New Era
08 Viva la revolution
¡ÚBUCK¡çTICK¡Û
01 Íë¿À É÷¿À - ¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ #rising
02 Ì½²¦À±¤Ç»à¤Í
03 ¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA
04 From Now On
05 ¿À·Ð¼Á¤Ê³¬ÃÊ
06 ½ÂÃ«¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥Ñ¡ª
07 É÷¤Î¥×¥í¥í¡¼¥°
08 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤Î¥é¥Ã¥Ñ
¡ÚGEZAN¡Û
01 ëÏ¸¤
02 EXTACY
03 AGEHA
04 Fight War Not Wars
05 Åìµþ
06 blue hour
07 DNA
08 Absolutely Imagination
¡ÚSUPER BEAVER¡Û
01 ¿Í¤È¤·¤Æ
02 ¤Ò¤¿¤à¤
03 ¼ç¿Í¸ø
04 ¥¢¥¤¥é¥ô¥æ¡¼
05 ¾®¤µ¤Ê³×Ì¿
06 ÀÚË¾
07 ¤µ¤è¤Ê¤éÀäË¾
¡ÚDIR EN GREY¡Û
01 ¿Í´Ö¤òÈï¤ë
02 »íÆ§¤ß
03 ¶õÃ«¤Îìï²»
04 Ranunculus
05 VINUSHKA
06 ºó-saku-
07 ÍåÑë¹ñ
¡ÚLUNA SEA¡Û
01 STORM
02 TONIGHT
03 DESIRE
04 TRUE BLUE
05 I for You
06 Déjàvu
07 ROSIER
¡ÚELLEGARDEN¡Û
01 Salamander
02 ¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼
03 ¥«¡¼¥Þ¥¤¥ó
04 The Autumn Song
05 É÷¤ÎÆü
06 ¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹
07 ¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥× (ACIDMAN)
08 ¥¸¥¿¡¼¥Ð¥°
09 Make A Wish
10 Supernova
¡ÚBRAHMAN¡Û
01 ðÈðÎ
02 A WHITE DEEP MORNING
03 BASIS
04 ¹±À±Å·
05 ½Õ¤òÂÔ¤Ä¿Í
06 Ace Of Spades
07 ÃÎ¤é¤ÌÂ¸¤¼¤Ì
08 ÉÔ¶æÂ×Å·
09 CAUSATION
10 Å¤¤ÎÌä¡¡w/ SUGIZO(LUNA SEA)
11 Ëþ·î¤ÎÍ¼¡¡w/ SUGIZO
12 º£Ìë¡¡w/ ºÙÈþÉð»Î(ELLEGARDEN)
13 WASTE¡¡w/ ºÙÈþÉð»Î
14 ¿¿Á±Èþ
15 ½çÉ÷ËþÈÁ
¢£¡ãBRAHMAN tour viraha final¡ä
2026Ç¯5·î15Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦TOKYO GARDEN THEATER
opne18:00 / start19:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡\5,980
¥¹¥¿¥ó¥É»ØÄêÀÊ¡¡\5,980
https://eplus.jp/brahman2026/
¢£¡ãBRAHMAN tour viraha 2026¡ä
1·î13Æü¡¡ÀéÍÕ LOOK
1·î15Æü¡¡°ñ¾ë ¿å¸ÍLIGHT HOUSE
1·î18Æü¡¡ºë¶Ì ±ÛÃ« EASYGOINGS
1·î27Æü¡¡»°½Å »ÍÆü»ÔCLUB ROOTS
1·î29Æü¡¡ÆÁÅç club GRINDHOUSE
1·î31Æü¡¡¹âÃÎ X-pt.
2·î06Æü¡¡Ä¹ºê DRUM Be-7
2·î08Æü¡¡º´²ì GEILS
2·î10Æü¡¡µÜºê LAZARUS
2·î12Æü¡¡ÂçÊ¬ DRUM Be-0
2·î15Æü¡¡ÉÙ»³ MAIRO
2·î17Æü¡¡Ä¹Ìî JUNK BOX
2·î26Æü¡¡Ä»¼è ÊÆ»Òlaughs
2·î28Æü¡¡»³¸ý ¼þÆîRISING HALL
3·î13Æü¡¡Ê¡°æ CHOP
3·î15Æü¡¡ÆàÎÉ EVANS CASTLE HALL
3·î17Æü¡¡ÏÂ²Î»³ CLUB GATE
3·î22Æü¡¡°¦ÃÎ Ì¾¸Å²°ReNY limited
3·î24Æü¡¡Âçºå GORILLA HALL
3·î26Æü¡¡¼¢²ì U¡ùSTONE
4·î03Æü¡¡·²ÇÏ ¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì ¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥¢¥¿¡¼
4·î07Æü¡¡´ôÉì Yanagase ants
4·î14Æü¡¡½©ÅÄ Club SWINDLE
4·î16Æü¡¡»³·Á ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¾¼ÏÂ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
4·î18Æü¡¡´ä¼ê KLUB COUNTER ACTIONµÜ¸Å
5·î08Æü¡¡´ä¼ê KESEN ROCK FREAKSÂçÁ¥ÅÏ
5·î10Æü¡¡µÜ¾ë ÀÐ´¬BLUE RESISTANCE
¢¨¥²¥¹¥È¤¢¤ê
¢£PICTURE LP BOX¡Ø¼·ÛðÁ´½ñ¡Ù
2026Ç¯3·î11Æü(¿å)È¯Çä
¡Ú´°Á´¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄêÈ× (TOY¡ÇS STORE ¸ÂÄêÈÎÇäºîÉÊ)¡Û
PPTF-3908¡Á3914¡¡STEREO ¡¡33 1/3 r.p.m
¡ï59,400(ÀÇ¹þ)
¡¦ÆÃÀ½²½¾ÑÈ¢»ÅÍÍ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX
¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥ì¥³¡¼¥É 7ËçÁÈ
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-3908
¼õÃí´ü´Ö(´°Á´¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄêÈ×)¡§11·î19Æü(¿å)18:00¡Á2026Ç¯1·î30Æü(¶â)24:00
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
DISC 1. A FOLORN HOPE
DISC 2. THE MIDDLE WAY
DISC 3. ANTINOMY
DISC 4. ETERNAL RECURRENCE
DISC 5. Ä¶¹î
DISC 6. Ûð±´
DISC 7. viraha