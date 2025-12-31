¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡ä3ÆüÌÜ¤Ï¡¢30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿BRAHMAN°Ê¾å¤Î³èÆ°Îò¤ò¸Ø¤ë¥Ð¥ó¥É¤ä¡¢¼«¿È¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ÇÂç¤­¤Ê¥Ï¥³¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤ÆÀªÂ·¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¡É¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£

¤½¤Î¥é¥¹¥È¡¢BRAHMAN¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇTOSHI-LOW¤Ï3ÆüÌÜ¤òÁí³ç¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤¬Ç»¤¤¥Ð¥ó¥É¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤âÇ»¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤ì¤É¡¢(¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï)Çö¤¤¤Û¤¦¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤È¡£¤½¤¦¡¢1ÆüÌÜ¤ä2ÆüÌÜ¤è¤ê¤â¡¢¡È¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤Ë¡©¡É¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤Ö¤ì¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿3ÆüÌÜ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¡¢¤¢¤ë¼ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¡ÈBRAHMAN¤¬30Ç¯¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¡É¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¡È¥Ö¥ì¤Ê¤µ¡É¤³¤½¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò(¿ô»úÅª¤Ê°ÕÌ£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯)Âç¤­¤¯¤·¡¢±ÊÂ³¤µ¤»¤ë¤Î¤À¡£´è¸Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤ä¿Í¤ä²»³Ú¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈâ¤ò³«¤±ÊÄ¤á¤·¡¢¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÆ®¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢·ã¤·¤¯âÁ¤·¤¤°ìÆü¤À¤Ã¤¿¡£

¡ÚASIAN KUNG FU-GENERATION¡Û

ASIAN KUNG FU-GENERATION

¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â2026Ç¯¤Ë30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëASIAN KUNG FU-GENERATION¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤µ¤Ï¡¢¸åÆ£ÀµÊ¸¤¬¼«¤éMC¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²¶¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥Ð¥ó¥É¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËUK¥í¥Ã¥¯¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤òÃ¼¡¹¤ËÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿±éÁÕ¤«¤é¤â¡¢º£¤âÈà¤é¤¬¥Ô¥å¥¢¤Ë²»³Ú¤È¸þ¤­¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£

²²¤»¤ºÀ¯¼£¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¸åÆ£¤Î»ÑÀª¤ÏBRAHMAN¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¥¨¥Ã¥¸¥£¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤Ê³Ú¶Ê¤ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡É°õ¾Ý¤òÊú¤«¤»¤ë¥¢¥¸¥«¥ó¤ÏµÕ¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ»×¤¦¡£¡Ö¥ê¥é¥¤¥È¡×¡Ö¥½¥é¥Ë¥ó¡×¤Ê¤É¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»þÂå¤Ë¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¹­¤¬¤ëÏÆÆ»¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ºÅ°ÄìÅª¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¥¢¥¸¥«¥ó¤ÎÊâ¤ß¤â¸«¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£ÆÃ¤Ë¥é¥¹¥È¤Î¡ÖMAKUAKE¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¡È¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡Ú04 Limited Sazabys¡Û

04 Limited Sazabys

04 Limited Sazabys¤Ï¡¢¡È2ÆüÌÜ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¡©¡É¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£2ÆüÌÜ¤Ë¤ÏBRAHMAN¤Î¸åÇÚÀ¤Âå¤Î¥á¥í¥³¥¢¡¿¥é¥¦¥É³¦·¨¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤·¤«¤·¡¢GEN¤ÎMC¤Î¤Ê¤«¤Ë¡È¤³¤ì¤¬3ÆüÌÜ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¤¬½Ð±é¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤Ï¡©¡É¤È»×¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥È¥ê¤ÎHi-STANDARDÄ¾Á°¤¬½ÐÈÖ¤À¤Ã¤¿¡ãAIR JAM 2018¡ä¤Ç²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¤·¡¢¡Öº£Æü¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤ÎÆü¡¢¥Ï¥¤¥¹¥¿¤Ø¤Î³éË¾´¶¤¬±²´¬¤¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¹¶¤á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ó¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡È¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¤ÏÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¤³¤½µ±¤¯¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£

7Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ê¥ßÀ¤Âå¤¬¥Õ¥§¥¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¶»¤òÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öswim¡×¤Ê¤É¥Á¥ç¥ÃÂ®¥Á¥å¡¼¥ó¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤¿Èà¤é¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÉý¹­¤¤µÒÁØ¤ò¤â´î¤Ð¤»¤ë(¶Ã¤«¤»¤ë¡©)JUDY AND MARY¡Ömottö¡×¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤Ê¥«¥Ð¡¼¤â¡£°Â½»¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤·ëÀ®17Ç¯ÌÜ¤Î4¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬30¼þÇ¯¤Î¤È¤­¤ÏBRAHMAN¤ò¸Æ¤ó¤Ç(¥é¥¤¥Ö¤ò)¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢ËÜÅö¤ËÍè¤ë¤È»×¤¦¡£

¡ÚDragon Ash¡Û

Dragon Ash

3ÆüÌÜ¤Ï´ðËÜ¡¢¡È¤¢¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËBRAHMAN¤È¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥ó¥É¤Ð¤«¤ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾Dragon Ash¤Ï¤½¤ÎÉ®Æ¬¤À¤È»×¤¦¡£¼ÂºÝ¤ËKj¤ÏMC¤Ë¤Æ¡¢Ä¹ºê¤Î¡ãSky Jamboree 2012¡ä¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤È¤­¡¢¡Ö¥¬¥é¥¹¤È¤«¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ëÌë¤Î³¤¤Î¤Ê¤«¤Ë(TOSHI-LOW¤Ë)Åê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â·ì¤À¤é¤±¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ë¤·¤Æ¾Ð¤¨¤ëÆë¤ì½é¤á¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³èÆ°¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤â²»³ÚÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¡¢¥¹¥ì¥¹¥ì¤Î¤È¤³¤í¤Ç¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¨¡¨¡¤à¤·¤í¥¹¥ì¤ÆËà»¤Ç®¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤ÊÎ¾¼Ô¡£¤·¤«¤·¡¢·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎËà»¤Ç®¤òµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤¬¤Ã¤×¤êÁÈ¤ß¹ç¤¦¤È¡¢°Û¼¡¸µ¤Î¡È°µ¡É¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤À¡£

¤·¤«¤âº£¤ÎKj¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤â¸ÀÍÕ¤â²Î¤â¿È·Ú¡£¡Ö²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡Ä¡ÄÍÙ¤ì¡¼¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë¶«¤Ö»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤íÇØÉé¤¤Â³¤±¤Æ¤­¤¿Èà¤Î¡¢Èà¤é¤ÎÃ©¤êÃå¤¤¤¿¸½ºßÃÏ¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â½¨°ï¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÆ®¤¤¤Î²Î¡ÖÉ´¹ç¤Îºé¤¯¾ì½ê¤Ç¡×¡ÖViva La Revolution¡×¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¡¢¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ®¤¤Â³¤±¤Æ¤­¤¿BRAHMAN¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë¤âÄ°¤³¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æhide¡ÖROCKET DIVE¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤ÏÈà¤é¤ÎÅ´ÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤â°¦¤·Â³¤±¤ë°Õ»Ö¤ä¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤ÊµÒÁØ¤ØÈâ¤ò³«¤¯»ÑÀª¤Ë¸«¤¨¤¿¡£

¡ÚBUCK¡çTICK¡Û

BUCK¡çTICK

ËÁÆ¬¤Ë½ñ¤¤¤¿¡ÈÀ¤³¦´Ñ¤¬Ç»¤¤¥Ð¥ó¥É¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡¢¡È¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¥Ð¥ó¥É¡É¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢·ëÀ®40Ç¯(!!)¤ò¸Ø¤ëBUCK¡çTICK¡£¸½ºß¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÀºÌ©¤Ê±ÇÁü¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤òBUCK¡çTICK¥ï¡¼¥ë¥É¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍë¿À É÷¿À - ¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ #rising¡×¤Ê¤É¡¢º£°æ¼÷¡õÀ±Ìî±ÑÉ§¤Î¤Õ¤¿¤ê¥Ü¡¼¥«¥ëÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î³Ú¶Ê¤À¤±¤Ç¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¹½À®¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¤Î¡Ö¿À·Ð¼Á¤Ê³¬ÃÊ¡×¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÈäÏª¡£BRAHMAN¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡ÖICONOCLASM¡×(BUCK-TICK¡ØTribute Album PARADE III ¡ÁRESPECTIVE TRACKS OF BUCK-TICK¡Á¡Ù2020Ç¯1·îÈ¯É½)¤Ï¤ä¤ë¤Ï¤º¡ª¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤âÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Èº£¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡É¤È»×¤ï¤»¤ëÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

º£°æ¤ÈÀ±Ìî¤Î¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥·¥ó¥»¤ä¥á¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÁà¤ëÀéÎ¾Ìò¼Ô¤Ö¤ê¤â¸«»ö¡£¡Ö¥Õ¥¥¡Á¡ª¡×¤È¶«¤Öº£°æ¤Î¤Ö¤ÃÈô¤Ó¶ñ¹ç¤ä¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ëÈõ¸ýË­¤Î¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡É¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¶¸µ¤¤ÈÃÎÀ­¤òÊ»¤»»ý¤ÄBUCK¡çTICK¤È¤¤¤¦µ©Í­¤Ê¥¢¡¼¥È¡£µÕ¶­¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¡È¥Ð¥ó¥É¡É¤È¤¤¤¦À¸Ì¿ÂÎ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤âÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¨¡¨¡¤È¤¤¤¦í÷¤·¤¤ÇØÃæ¤â¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ë¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£

¡ÚGEZAN¡Û

GEZAN

BUCK¡çTICK¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¤¢¤È¤ËÂ³¤±¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Ï¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤Ç¤·¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤Î®¤ì¤¬¼Â¸½¡£GEZAN¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¾ÈÌÀ¤Î¤Ê¤«¤Ë²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿¥Þ¥Ò¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥Ý¡¼¤¬¸½¤ì¡¢¡Ö¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¡¢30Ç¯¤Ö¤óÍÙ¤í¤¦¤¼¡×¤ÈÍ¶¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¥È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤­¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¿´¿È¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¥Þ¥Ò¥È¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¼êÇï»Ò¤ò¡Ö¼êÇï»Ò¡¢¥À¥µ¤¤¤ó¤Ç¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÅ»ß¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÆÍ¤­Êü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅìµþ¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¡¼¤é¤Î¶Ê¤À¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¤ê¡¢¿¿¤ÃÀÄ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡ÖBlue hour¡×¤Ç¤Ï¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¸«¤·¤Æ¤ß¤Ê¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¡¢Æþ¤ê¸ý¤ÏÂç¤­¤¯³«¤±Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÊÄ´¤À¤Ã¤Æ¡ÖDNA¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¶×Àþ¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥­¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤ª·è¤Þ¤ê¡É¤Ï¥À¥µ¤¤¡¢¼«Í³¤Ë¤ä¤í¤¦¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤È»ä¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£

¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐBRAHMAN¤âÍ£°ìÌµÆó¤Î²»³ÚÀ­¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥Î¥êÊý¤âÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»öÌ³½ê¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Ã¯¤è¤ê¤âÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ëÈà¤é¤¬¡¢ÌÔ¼ÔÂ·¤¤¤Î¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤Ç¸ÀÍÕ¤È²»¤òÌÄ¤ê¶Á¤«¤»¤ë°ÕÌ£¤ò¡¢Åö½é¤«¤é¥¤¥ó¥Ç¥£Àº¿À¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ëBRAHMAN¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£2026Ç¯3·î14Æü¡¢GEZAN¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£¡ÖÁÛÁüÎÏ¤¬»þÂå¤ò·â¤ÁÈ´¤¯¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Þ¥Ò¥È¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ï¼±¤äÝµ¶þ¤è¡¢¤É¤ó¤É¤óºÕ¤±»¶¤Ã¤Æ¤¤¤±¡£

¡ÚSUPER BEAVER¡Û

SUPER BEAVER

¡Ö¤³¤Î3Æü´Ö¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢²¶¤é¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿SUPER BEAVER¡£¶¯¿Ù¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤¦Ì¾¾è¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤â¡È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡É»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯°Ê¾å¤Ë¥Ò¥ê¤Ä¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Õ¥§¥¹¤òÊ¨¤«¤»¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¥Ð¥ó¥É¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿Êâ¤ß¤ä¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¥Ñ¥ó¥¯¤â°¦¤¹¤ëº¬¤Ã¤³¤¬¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÇí¤­½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¡ÈÊâ¤ß¤äº¬¤Ã¤³¡É¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆ²¡¹¤ÈÌ¥¤»¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

½ÂÃ«¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤«¤é²óÉü¤·¤Æ°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÕ½±¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤(¢¨¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÀ¼¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿)¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¡ÈBRAHMAN30¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¤è¤ê¤â¤ªÁ°¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¡×¤È¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡È¼ç¿Í¸ø¡É¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÄêµÁ¤Ë¤â»×¤¨¤ëMC¤â¡£²Î»ì¤È¤¤¤¦¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÉð´ï¤òLED¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¡¢¡È°¦¤·¤Æ¤ë¡É¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬µ¯¤­¤¿¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ö¥æ¡¼¡×¤Ë¤Ï¡Èº£ËÍ¤é¤Ë É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï ÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á ÁÛÁüÎÏ¡É¤È¤¢¤ê¡¢°ã¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢GEZAN¤ÈÁêÄÌ¤¸¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£

¡ÚDIR EN GREY¡Û

DIR EN GREY

Â³¤¯DIR EN GREY¤â¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê±ÇÁü¤ä²Î»ì¤ò±Ç¤·½Ð¤¹LED¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¤·¤«¤·1¶ÊÌÜ¡Ö¿Í´Ö¤òÈï¤ë¡×¤Ç¡È²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡É ¡ÈÃ¯¤Î°Ù¤ËÀ¸¤­¤ë¡©¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤¹¤®¤ëÎ®¤ì¤Ë°ì¶Ú¤Î»å¤¬¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤¬¤É¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÀ¸¤­¤í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡¢¤È¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡¢ÇòÅÉ¤ê¥á¥¤¥¯¤Îµþ¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤«¤é¥Ç¥¹¥Ü¥¤¥¹¤Þ¤ÇÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê²Î¾§¤È¡¢±éÁÕ¿Ø¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ä°µÅÝÅª¤Ê±éÁÕÎÏ¤Ç²ñ¾ì¤òÀ©°µ¡£¤µ¤é¤ËDie¤Î¥¢¥³¥®¤âÈþ¤·¤¯¶Á¤¤¤¿¡Ö¶õÃ«¤Îìï²»¡×¤ÎÀÅ¤ÈÆ°¤Î¶ËÃ¼¤Ê¿¶¤ìÉý¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤ÈBRAHMAN¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«(¤Ê¤ªBRAHMAN¤Ë¤â¡Ö¶õÃ«¤Îìï²»¡×¤È¤¤¤¦Æ±Ì¾¶Ê¤¬¤¢¤ë)¡£

½ª»Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÈBRAHMAN¤ä¡È¿ÔÌ¤Íèº×¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤òÍ£°ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤é¤À¤±¤ì¤É¡¢´°Á´¤Ë¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶¼Õ¤äÆ®»Ö¤ò´¶¤¸¤¿¡£BRAHMAN¤â¤À¤¬¡¢³¤³°¤Î¥Õ¥§¥¹¤â¥µ¥Ð¥¤¥ô¤·¤Æ¤­¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¥¬¥Á¥ó¥³¤À¤·ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£¥¶¥Ã¥¯¥¶¥¯¤Ê¥ê¥Õ¤ä¥Ö¥é¥¹¥È¥Ó¡¼¥È¤ò¥µ¥é¥ê¤È·«¤ê½Ð¤¹»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÃ¤ËÄ¹¼Ü¤Î¡ÖVINUSHKA¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Öºó-saku-¡×¡ÖÍåÑë¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¹¥È3¶Ê¤Ï¡¢´¿´î¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È(¤ª¤½¤é¤¯)½é¸«¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¶¸Áû¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£

¡ÚLUNA SEA¡Û

LUNA SEA

11·î8Æü¤ª¤è¤Ó9Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãLUNATIC FEST.2025¡ä¤ËBRAHMAN¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤ËLUNA SEA¤¬½Ð±é¡£°Û¿§¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ´ü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç¥Õ¥§¥¹¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦Âç¤­¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢±ó¤¯¤Ê¤¤»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¡ãLUNATIC FEST.2025¡ä¤ÎÄ¾¸å¡¢¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Ç¼«¿È¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò±ä´ü¤·¤¿RYUICHI¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²Î¤ÏÀä¹¥Ä´¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿Ìð¤ËÂØ¤ï¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥à¤òÌ³¤á¤¿½ß»Î(ex. SIAM SHADE)¤â¡¢¹ª¤µ¤ä²Ú¤ä¤«¤µ¤â´Þ¤á¤Æ¿¿Ìð¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Æå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿¿Ìð¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢¡ÖROSIER¡×¤ÇÅö»þ¤ÎMV¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ç¹ßÎ×¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¿è¤Ê·×¤é¤¤¤â¡£LUNA SEA¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤â¸À¤¨¤ëÀµ¸Þ³Ñ·Á¤Î¥Ð¥ó¥É¡£¤½¤Î·Á¤ò¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·Á¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤ò¸Ø¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£

¤½¤·¤ÆRYUICHI¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ìë¡¢ËÜÊª¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¡£°ÛÃ¼»ù¤Î¤Þ¤Þ²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¤¿Èà¤é¤À¤±¤ì¤É¡¢·ëÀ®35Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿º£¡¢¤ä¤Ã¤È¡ÈËÜÊª¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡É¤È¤·¤ÆËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¡ÖÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤Ï¸µÍè¤ÎRYUICHIÀá¤À¤¬¡¢½ã¿è¤ËÊ²¤­ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥­¥Ã¥º¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ö¤Ë¥â¥Ã¥·¥å¤Ë¥¨¥­¥µ¥¤¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤Ïµ´¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¹¶¤á¤Ç¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤Ë¼¡¤°¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¡£¤³¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ñ¥ó¥¯¤Ç¥é¥¦¥É¤Ê¥í¥Ã¥¯¤âÂç¹¥¤­¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£

¡ÖROSIER¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÇÅ´ÈÄ¤Î£Ê¤Î¥Þ¥¤¥¯Åê¤²¤âLED¤ò¤Ö¤Á²õ¤¹Àª¤¤(BRAHMAN¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËSUGIZO¤¬¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ç¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢TOSHI-LOW¤¬¡Ö¥¸¥å¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î²õ¤·¤¿LED¤Ï¡¢¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤Î¥®¥ã¥é¤ÇÁê»¦¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈË½Ïª)¡£LUNA SEA¤Î¿·¤¿¤ÊËë³«¤±¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡ãLUNATIC FEST.2025¡ä¡¢¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤¬Â³¤¤¤¿2025Ç¯11·î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£

¡ÚELLEGARDEN¡Û

ELLEGARDEN

¥È¥êÁ°¤ÏELLEGARDEN¡£ºÙÈþÉð»Î¤¬¡Ö¿ÆÍ§¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤òÅÒ¤±¤é¤ì¤ë´î¤Ó¡¢¤ï¤«¤ë¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿TOSHI-LOW¤ÈBRAHMAN¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤ËÎý¤ê¾å¤²¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢Ëþ°÷¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤½¤¦¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤È¤¤¤¦¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÂÐ°ì¤ÎÍ§¾ð¤È¤¤¤¦³Î¤«¤Ê¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë´Ø·¸À­¡£ºÙÈþ¤ÈTOSHI-LOW¤¬¾ÝÄ§Åª¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÎØ¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢TOSHI-LOW¤¬BRAHMAN¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¾¦¶È¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤É¤ó¤À¤±¶âÀÑ¤ó¤Ç¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£

8·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö¥«¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤â´û¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î²Î¤È¤·¤ÆÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤ËÄ°¤­¤¿¤¤¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡×¤ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëACIDMAN¤Î¡Ö¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥×¡×(¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù¼ýÏ¿)¤Î¥«¥Ð¡¼¤â¡£¡ÖMake A Wish¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÛ¤¤¤¬Êç¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¥ê¥Õ¥È¤¹¤ë¥Õ¥í¥¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥±¥¬¤¹¤ëÅÛ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¹ß¤ê¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÛ¤Ï¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤ÈºÙÈþ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Û¤É¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤­¤¿ELLEGARDEN¤é¤·¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æµ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºÙÈþ¤ÎMC¤òÍ­¸À¼Â¹Ô¤·¡¢¡ÖSupernova¡×¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤ÆBRAHMAN¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿ELLEGARDEN¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¡¢¤â¤¦Í¾ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«!?¤È»×¤¦¤Û¤É½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤³¤½¡È¥Ð¥ó¥É¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤ËÂ£¤ëÀ¿¼Â¤ÊìÙ¡É¤Ê¤Î¤À¡£

¡ÚBRAHMAN¡Û

BRAHMAN

¤¤¤è¤¤¤è3Æü´Ö¤Î¥È¥ê¤ò¾þ¤ëBRAHMAN¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¤¤­¤Ê¤êÀÅ¤«¤Ê¡ÖðÈðÎ¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¡Ö½Õ¤òÂÔ¤Ä¿Í¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢·Á¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦TOSHI-LOW¤ÎMCÄÌ¤ê¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±éÁÕ¤ò¹ì¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Î¥«¥Ð¡¼¡ÖAce Of Spades¡×¡¢¡ÖÃÎ¤é¤ÌÂ¸¤¼¤Ì¡×¡¢¡ÖÉÔ俱Â×Å·¡×¤Î»°Ï¢È¯¡£ ¡È¤³¤ì¤¾BRAHMAN¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·ã¾ð¤òÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¡¢¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡ÖCAUSATION¡×¡£Èá¤·¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤Î¤Ê¤«¤«¤é¸÷¤Ø¤ÈÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ê¨¤­¾å¤¬¤ë¶ÊÄ´¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£

Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³¤¹¤®¤ë¡×¤æ¤¨¤ËÅÓÃæ¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿SUGIZO(LUNA SEA)¤¬¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ç»²²Ã¤·¡¢¡ÖÅ¤¤ÎÌä¡×¡ÖËþ·î¤ÎÍ¼¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤â¤½¤âBRAHMAN¤ÈLUNA SEA¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ï¡¢TOSHI-LOW¤ÈSUGIZO¤¬ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÅ¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤¬¤éÉü¶½»Ù±ç¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ëå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²»³Ú¤â°ã¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢´ÝÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î¤È¤­¡¢Æ±¤¸¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¡¢¶¯¤¯Èþ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£

w/ SUGIZO(LUNA SEA)

¤½¤·¤Æ¼¡¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¹ç¤¦´Ø·¸À­¤È¤Ê¤Ã¤¿ELLEGARDEN¤ÎºÙÈþ¤¬¸½¤ì¡Öº£Ìë¡×¡ÖWASTE¡×¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤¦¡£

´°Á´¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢»ä¤Ï10Âå¤Î¤È¤­LUNA SEA¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ20Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏBRAHMAN¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¡¢ELLEGARDEN¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤³¤Î3¥Ð¥ó¥É¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤­¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤è¤¦¤Ë15Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¸ò¤ï¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È¥Ö¥ì¤Ê¤µ¡É¤æ¤¨¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·º£¡¢¤³¤¦¤·¤Æ3¥Ð¥ó¥É¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âç¥¤ËÍî¤Á¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ïµ¤»ý¤Á¤È¹ÔÆ°¤È²»³Ú¤¬Ä¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÈÀ¸¤­¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡É¥Ð¥ó¥É¤¬¹¥¤­¤Ê¤Î¤À¡¢¤È¡£¤½¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¸À¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£

w/ ºÙÈþÉð»Î(ELLEGARDEN)

TOSHI-LOW¤Ï¡Ö¿¿Á±Èþ¡×¤ò²Î¤¤ÀÚ¤ê¡¢¡Ö°ìÅÙÀÚ¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÔÌ¤Íèº×¡£ÆóÅÙÌÜ¤Î°ÕÌ£¤òº£ÅÙ¤Ï²¶¤¿¤Á¤¬Ìä¤¦ÈÖ¤À¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤ò¥Ð¥¹¥Ã¤ÈÃÖ¤¤¤Æ°ÅÅ¾¡£¡Ä¡Ä¡Ö¤Ç¡¢½ª¤ï¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢3Æü´Ö¤ÎÁí³ç¤ä¡¢¤³¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãç´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸ì¤ê¡¢¡Ö¿Í¤Ï¼êÁæ¤®¥Ü¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸å¤í¸þ¤­¤ËÌ¤Íè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï²áµî¤Ð¤«¤ê¡£Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ô¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤âÌ¤Íè¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¸å¤í¸þ¤­¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤Î3Æü´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤«¤é¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¨¡¨¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£

¤½¤ì¤«¤é¤Î¡Ö½çÉ÷ËþÈÁ¡×¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡¢Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é²áµî¤¬Áý¤¨¡¢Ì¤Íè¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸½¼Â¤Ë¶±¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤º¤ËÁ°¤ò¸«¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤â¤¬¤¯»þ´ü¤¬¡¢À¸¤­¤Æ¤¤¤ë¤ÈË¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡È¸å¤í¸þ¤­¤Ç¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡É¤Î¤À¡£²áµî¤Ë¤¤¤ë°¦¤·¤¤¿Í¤äËº¤ì¤¬¤¿¤¤»×¤¤½Ð¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤Î¤À¤«¤é¡¢·è¤·¤Æ¶±¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²áµî¤Èº£¤ÈÌ¤Íè¤È¸þ¤­¹ç¤¤¡¢TOSHI-LOW¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤¨¤¿¡£BRAHMAN¤ÎÎò»Ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤È½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Î´¶³Ð¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤Èí÷¤·¤¯¸½¼Â¤òÀ¸¤­È´¤±¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡¢¼êÁæ¤®¥Ü¡¼¥È¤Î¥ª¡¼¥ë¤òÎÏ¶¯¤¯°®¤Ã¤Æ¡£

¼èºà¡¦Ê¸¡ý¹â¶¶ÈþÊæ
»£±Æ¡ý´ßÅÄÅ¯Ê¿¡¿»°µÈ¥Ä¥«¥µ¡¿»³ÀîÅ¯Ìð¡¿¶¶ËÜÎÝ¡¿¥¢¥ó¥¶¥¤¥ß¥­¡¿ÅÄÊÕ²Â»Ò

¡¡

¢£¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡äDAY3 / 11·î24Æü(·î½Ë)¡÷ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Û¡¼¥ë SETLIST
¡ÚASIAN KUNG-FU GENERATION¡Û
01 Re:Re:
02 ¥ê¥é¥¤¥È
03 ¥é¥¤¥Õ ¥¤¥º ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë
04 ¥½¥é¥Ë¥ó
05 ¹ÓÌî¤òÊâ¤±
06 ÍÚ¤«ÈàÊý
07 ·¯¤È¤¤¤¦²Ö
08 MAKUAKE
¡Ú04 Limited Sazabys¡Û
01 magnet
02 fiction
03 Finder
04 Alien
05 message
06 My HERO
07 Galapagos
08 mottö (JUDY AND MARY)
09 swim
10 monolith
11 Buster call
¡ÚDragon Ash¡Û
01 Entertain
02 Mix it Up
03 For divers area
04 Rocket Dive (hide with Spread Beaver)
05 É´¹ç¤Îºé¤¯¾ì½ê¤Ç
06 Fantasista
07 New Era
08 Viva la revolution
¡ÚBUCK¡çTICK¡Û
01 Íë¿À É÷¿À - ¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ #rising
02 Ì½²¦À±¤Ç»à¤Í
03 ¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA
04 From Now On
05 ¿À·Ð¼Á¤Ê³¬ÃÊ
06 ½ÂÃ«¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥Ñ¡ª
07 É÷¤Î¥×¥í¥í¡¼¥°
08 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¤Î¥é¥Ã¥Ñ
¡ÚGEZAN¡Û
01 ëÏ¸¤
02 EXTACY
03 AGEHA
04 Fight War Not Wars
05 Åìµþ
06 blue hour
07 DNA
08 Absolutely Imagination
¡ÚSUPER BEAVER¡Û
01 ¿Í¤È¤·¤Æ
02 ¤Ò¤¿¤à¤­
03 ¼ç¿Í¸ø
04 ¥¢¥¤¥é¥ô¥æ¡¼
05 ¾®¤µ¤Ê³×Ì¿
06 ÀÚË¾
07 ¤µ¤è¤Ê¤éÀäË¾
¡ÚDIR EN GREY¡Û
01 ¿Í´Ö¤òÈï¤ë
02 »íÆ§¤ß
03 ¶õÃ«¤Îìï²»
04 Ranunculus
05 VINUSHKA
06 ºó-saku-
07 ÍåÑë¹ñ
¡ÚLUNA SEA¡Û
01 STORM
02 TONIGHT
03 DESIRE
04 TRUE BLUE
05 I for You
06 Déjàvu
07 ROSIER
¡ÚELLEGARDEN¡Û
01 Salamander
02 ¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼
03 ¥«¡¼¥Þ¥¤¥ó
04 The Autumn Song
05 É÷¤ÎÆü
06 ¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹
07 ¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥× (ACIDMAN)
08 ¥¸¥¿¡¼¥Ð¥°
09 Make A Wish
10 Supernova
¡ÚBRAHMAN¡Û
01 ðÈðÎ
02 A WHITE DEEP MORNING
03 BASIS
04 ¹±À±Å·
05 ½Õ¤òÂÔ¤Ä¿Í
06 Ace Of Spades
07 ÃÎ¤é¤ÌÂ¸¤¼¤Ì
08 ÉÔ¶æÂ×Å·
09 CAUSATION
10 Å¤¤ÎÌä¡¡w/ SUGIZO(LUNA SEA)
11 Ëþ·î¤ÎÍ¼¡¡w/ SUGIZO
12 º£Ìë¡¡w/ ºÙÈþÉð»Î(ELLEGARDEN)
13 WASTE¡¡w/ ºÙÈþÉð»Î
14 ¿¿Á±Èþ
15 ½çÉ÷ËþÈÁ

¡¡

¢£¡ãBRAHMAN tour viraha final¡ä
2026Ç¯5·î15Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦TOKYO GARDEN THEATER
opne18:00 / start19:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡\5,980
¥¹¥¿¥ó¥É»ØÄêÀÊ¡¡\5,980
https://eplus.jp/brahman2026/

¢£¡ãBRAHMAN tour viraha 2026¡ä
1·î13Æü¡¡ÀéÍÕ LOOK
1·î15Æü¡¡°ñ¾ë ¿å¸ÍLIGHT HOUSE
1·î18Æü¡¡ºë¶Ì ±ÛÃ« EASYGOINGS
1·î27Æü¡¡»°½Å »ÍÆü»ÔCLUB ROOTS
1·î29Æü¡¡ÆÁÅç club GRINDHOUSE
1·î31Æü¡¡¹âÃÎ X-pt.
2·î06Æü¡¡Ä¹ºê DRUM Be-7
2·î08Æü¡¡º´²ì GEILS
2·î10Æü¡¡µÜºê LAZARUS
2·î12Æü¡¡ÂçÊ¬ DRUM Be-0
2·î15Æü¡¡ÉÙ»³ MAIRO
2·î17Æü¡¡Ä¹Ìî JUNK BOX
2·î26Æü¡¡Ä»¼è ÊÆ»Òlaughs
2·î28Æü¡¡»³¸ý ¼þÆîRISING HALL
3·î13Æü¡¡Ê¡°æ CHOP
3·î15Æü¡¡ÆàÎÉ EVANS CASTLE HALL
3·î17Æü¡¡ÏÂ²Î»³ CLUB GATE
3·î22Æü¡¡°¦ÃÎ Ì¾¸Å²°ReNY limited
3·î24Æü¡¡Âçºå GORILLA HALL
3·î26Æü¡¡¼¢²ì U¡ùSTONE
4·î03Æü¡¡·²ÇÏ ¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì ¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥¢¥¿¡¼
4·î07Æü¡¡´ôÉì Yanagase ants
4·î14Æü¡¡½©ÅÄ Club SWINDLE
4·î16Æü¡¡»³·Á ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¾¼ÏÂ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
4·î18Æü¡¡´ä¼ê KLUB COUNTER ACTIONµÜ¸Å
5·î08Æü¡¡´ä¼ê KESEN ROCK FREAKSÂçÁ¥ÅÏ
5·î10Æü¡¡µÜ¾ë ÀÐ´¬BLUE RESISTANCE
¢¨¥²¥¹¥È¤¢¤ê

¡¡

¢£PICTURE LP BOX¡Ø¼·ÛðÁ´½ñ¡Ù
2026Ç¯3·î11Æü(¿å)È¯Çä
¡Ú´°Á´¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄêÈ× (TOY¡ÇS STORE ¸ÂÄêÈÎÇäºîÉÊ)¡Û
PPTF-3908¡Á3914¡¡STEREO ¡¡33 1/3 r.p.m
¡ï59,400(ÀÇ¹þ)
¡¦ÆÃÀ½²½¾ÑÈ¢»ÅÍÍ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX
¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥ì¥³¡¼¥É 7ËçÁÈ
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-3908
¼õÃí´ü´Ö(´°Á´¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄêÈ×)¡§11·î19Æü(¿å)18:00¡Á2026Ç¯1·î30Æü(¶â)24:00

¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
DISC 1. A FOLORN HOPE
DISC 2. THE MIDDLE WAY
DISC 3. ANTINOMY
DISC 4. ETERNAL RECURRENCE
DISC 5. Ä¶¹î
DISC 6. Ûð±´
DISC 7. viraha