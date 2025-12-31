µÈÂôÎ¼¡Ö¹ñÊõ¡×´ÑµÒÆ°°÷¿ô£±£³£°£¹Ëü¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ£±£¸£´²¯¡¡°ÛÎã¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Ë¼Â¸½¡Ö²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê£³£±¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×²ÎÉñ´ìºÂÂç¤ß¤½¤«ÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤Ë²£ÉÍÎ®À±¡Ê£²£¹¡Ë¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤é¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÏÂÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÅìÊõ¤È¾¾ÃÝ¤¬¶¦Æ±¼çºÅ¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î·Á¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¸ø³«¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¬¤¿¤Ã¤¿Âç¤ß¤½¤«¤Ë¼Â¸½¤·¤¿ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÈÂô¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²ÎÉñ´ìºÂ¤ÇÉñÂæ¾å¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¸ø³«¤«¤é£²£°£¸Æü¤È¤Ê¤ë£±£²·î£³£°Æü¤Î»þÅÀ¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô£±£³£°£¹Ëü£¸£°£°£°¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ£±£¸£´²¯£·£°£°£°Ëü±ß¤È¤¤¤¦Ìó£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â¼ÌË®²è¤ÎÎòÂå£±°Ì¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿ÂçµÏ¿¤â²þ¤á¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤¬Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ìó£±Ç¯È¾¤«¤±¤¿Ìòºî¤ê¤Ê¤É¤¬¼Â¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÈÂô¤ÏÍû´ÆÆÄ¤Î»£±Æ¤Ç¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼¹Ç°¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸·¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£