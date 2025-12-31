¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛBRAHMAN¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡äDAY2¡¢¶¦¤Ë¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¤Î¼çÌò¤¿¤Á¡Ö¼º¤¤Â³¤±¤í¡£ÌÂ¤¤Â³¤±¤í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤êÂ³¤±¤í¡×
¡Öº£Æü½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Á°¤Î¥Õ¥§¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ç¥«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥é¥¤¥ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¡£BRAHMAN¤Î¶áÇ¯¤Î10Ç¯¨¡¨¡¤³¤¦¤¤¤¦¥Ç¥«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥é¥¤¥ô¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦»þ¤Ë¡¢¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤è¡£¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤â¡¢³Æ¼«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥¹¤Î¤¤¤¤ÉôÊ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³Æ¥Ð¥ó¥É¤Î¸«¤»Êý¤È¤«¡¢³Æ¥Ð¥ó¥É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¤«¤â¤½¤¦¡£Ç¯Îð¤Îº¹¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤éÃæ1¤«¤éÃæ3¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¡¢º£¤Î²¶¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤ÊÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤ÎÃ¯¤«¤¬¥Õ¥§¥¹¤ä¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¤Õ¤¿¤ÄÊÖ»ö¤ÇOK¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÄ¹¤¯ËÜÅö¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤ó¤¿¤Î³¹¤Î¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢½ª¤ï¤ê¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢²¶¤¿¤Á¤ÏÂç»ö¤ÊÃç´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼º¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î½ª¤ï¤ê¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë¤¿¤Ó¡¢¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢Âç»ö¤ÊÃç´Ö¤¬Àè¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¡¢²¶¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤ó¤À¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ä¤é¤¬¸À¤¦¤ó¤À¤è¡£¡Ö¼º¤¤Â³¤±¤í¡£ÌÂ¤¤Â³¤±¤í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤êÂ³¤±¤í¡£Å¥¾Â¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤í¡£¤½¤ì¤¬¤ªÁ°¤ÎÍ£°ì¤ÎÆ»¤À¡×¤Ã¤Æ¡×--TOSHI-LOW
11·î23Æü¡¢¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡äDAY2¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢TOSHI-LOW¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÀãÊø¤ì¹þ¤ó¤À¡ÖTHE ONLY WAY¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡ÈThe only way not to lose, is to keep on losing¡É ¡ÈThe only way not get lost, is to keep on getting lost¡É¤È¤¤¤¦ÒöÓ¬¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡ÖTHE ONLY WAY¡×¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANTINOMY¡Ù¤ÎËÁÆ¬¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤À¡£¡ÈÌÂ¤ï¤Ê¤¤Í£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢ÌÂ¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡É ¡È¼º¤ï¤Ê¤¤Í£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¼º¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡É¨¡¨¡ °ì¸«ÇØÈ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë²Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï»à¤ÈÀ¸¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ëÄË¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀ¸¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡É°ìÅÀ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÂ¤¤¡¢¼º¤¤Â³¤±¤ë³Ð¸ç¤ò¸Ê¤ËÌä¤¦´ãº¹¤·¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼À¸¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼»à¤Ì¤Î¤«¨¡¨¡30Ç¯Á°¤âº£¤â¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤òÌä¤¦¤Æ²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿BRAHMAN¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È»à¤ËÀÚ¤ë¤³¤È¡É°Ê¾å¤Ë¡ÈÀ¸¤ÀÚ¤ë¤³¤È¡É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬É½½Ð¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡ØANTINOMY¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Åö»þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½2008Ç¯¤Îº¢¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç»¤¤êÀÚ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬É½¤ì¡¢¤³¤³¤Ç²Ì¤Æ¤ì¤ÐËÜË¾¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î»ÑÀª¤È¡ÈÀ¸¤¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤ÊÌ·½â¤È¤Ê¤Ã¤ÆTOSHI-LOW¤Î¿´¤ËÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¡ØANTINOMY¡Ù¡¢¤Ä¤Þ¤êÆóÎ§ÇØÈ¿¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Î¿´¶¤È¿Ê¶¤òÎ¨Ä¾¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2008Ç¯7·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ãTOUR¡ÖAUTONOMY¡×FINAL¡ä¡÷JCB¥Û¡¼¥ë¤ÎºÇ¸å¤Ë¼ÓËë¤òÍÑ¤¤¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±é½Ð(¤³¤Î»þ¤Î¥é¥¤¥ÖËÁÆ¬¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂ¤¬Ëë¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ±é½Ð¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿)¤ò¥¤¥Á¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¡ÖTHE ONLY WAY¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î»þ¤ËTOSHI-LOW¤¬Êü¤Ã¤¿¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ã¤Æ²¿²ó¤Ç¤â¤ä¤ë¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£Åö»þ¤ÏTOSHI-LOW¤¬ÌÇÂ¿¤ËMC¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î°ìËë¤Ïº£¤âBRAHMAN¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢Å¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¤â¤¬¤Â³¤±¤ë³Ð¸ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢´ÑµÒ¤â´Þ¤á¤¿Ãç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì»Ï¤á¤¿BRAHMAN¤Î»Ñ¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¤¹¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈThe only way not to lose, is to keep on losing¡É ¡ÈThe only way not get lost, is to keep on getting lost¡É¤È¤¤¤¦²Î¤¬¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£
1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËËÖ¶½¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¡¿¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Î¥à¡¼¥ô¥á¥ó¥È¤òÂ¾ì¤Ë¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤·¤«¤·¤½¤Î¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¤¡¢¿¼¤¯Àø¤Ã¤Æ¸Ê¤Î½ã¿èÀ¤ò¼é¤ê¡¢»à¤ÈÀ¸¤Î¶¹´Ö¤òÎ¹¤·¤ÆÌ¿¤ÎÊÕ¶¤òÇÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿´¤¬Ì±Â²²»³Ú¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢¤½¤ì¤òÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¾º²Ú¤·Â³¤±¤¿BRAHMAN¡£¤½¤Î½¤¹ÔÁÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê²»³ÚÀ¤Ë¤³¤½Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬Â£¤é¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉÆ»¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬ÀÎ¤âº£¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÊû¤²¤é¤ì¤ë°¦¤äÂº·É¤ËÂÐ¤·¤ÆBRAHMAN¼«¿È¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿´¤ò³«¤¡¢À¸¤¤ë¤Ê¤é¤ÐÃç´Ö¤È¿´¤ò¸ò¤ï¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´¤ÎËÜ²»¤Ë¼ª¤ò·¹¤±»Ï¤á¤¿¤Î¤¬Ãæ´ü10Ç¯¤ÎBRAHMAN¤Î³Ë¿´¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÃæ´ü10Ç¯¤òÉ½¤¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡äDAY2¤Ë½¸¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤ËÊû¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢BRAHMAN¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎBRAHMANÁü¤òÆÍ¤ÇË¤í¤¦¤È¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½½Ð²ñ¤¨¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÞú¤Þ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯ºß¤ë¤³¤È¤è¤ê¤âÀÞ¤ì¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò¡¢µñ¤à¤è¤ê¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤ò¡¢ÀÕ¤á¤ë¤è¤ê¤â¼Ï¤¹¿´¤ò¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¸½ºß¤ÎBRAHMAN¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤Þ¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Êµ¨Àá¤È¤½¤Î¾ÚÌÀ¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ëÁ´ÂÎ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2010Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¥Õ¥§¥¹Ê¸²½¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ð¥ó¥É¤¬Â¿¤¯½¸¤Ã¤¿DAY2¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëµ¡Ç½¤Ë¿¶¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤½¤Î¿¿µÕ¡£¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤È¤¤¤¦¡È¥Õ¥§¥¹¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éBRAHMAN¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¿®Ç°¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Î¤À¤È³Æ¥Ð¥ó¥É¤¬²ò¼á¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²»³ÚÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤ê¼º¤Ã¤¿¤ê¤â¤¬¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë»ÑÀª¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ²»³Ú¤Ç¤Ö¤ÃÊü¤¹¤³¤È¤³¤½¤¬BRAHMAN¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î½Ë¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÇúÁö¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¯¥È¤¬Ï¢ÂÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÚHEY-SMITH¡Û
HEY-SMITH¤ÎÃö¼í¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡Ö¤¢¤Î²»³ÚÀ¤Ç30Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬À¨¤¤¡£BRAHMAN¤Ïº£¤â²¶¤é¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢BRAHMAN¤¬¤¢¤Î²»³ÚÀ¡¦¤¢¤Î¥¢¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥É¤Ç¤â¤Ã¤Æ30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥í¥Ã¥¯Æ»¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤òÂç¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¥á¥¿¥ë¤È¥¹¥«¤òº®¤¼¤Æ¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥¯¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ô¤À¤Ã¤¿HEY-SMITH¤Ïº£¤ä¼ÙÆ»¤ò²¦Æ»¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆ»¤ò¥¬¥·¥¬¥·¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¥é¥¤¥ô¤òÌ¥¤»¤¿¡£
¡ÚACIDMAN¡Û
¡Ö¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢¤¢¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²»³Ú¤Ç²¿¤«¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤ÆËÍ¤é¤Ï¤¤¤Ä¤«É¬¤º»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥ë¡¼¥Ä¤â²»³ÚÀ¤â°ã¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¡¢ËÍ¤é¤âBRAHMAN¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤³¤Ë±§Ãè¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¨¡¨¡ÂçÌÚ¿É×
ACIDMAN¤ÎÂçÌÚ¤ÏBRAHMAN¤Ø¤Î¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¡È±§Ãè¡É¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÊõÊª¤ò¸ì¤ê¡¢Ì¿¤È¤¤¤¦¥³¥¢¤ò¶Å»ë¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½±§Ãè¤È¤¤¤¦Ìµ¸ÂÂç¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹²»³Ú¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÍºÂç¤Ë¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡Ú10-FEET¡Û
10-FEET¤Ï°ìÀÚ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤òÃÖ¤«¤º¡Ö¹Ô¤±¡ª ¹Ô¤±¡ª¡×¤È¶«¤ÓÂ³¤±¡¢40Ê¬¤ò°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¥é¥¤¥ô¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
½ª±é¸å¤ËTAKUMA¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤ÏBRAHMAN¤ß¤¿¤¤¤Ê¥é¥¤¥ô¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°ì½Ö¤ËÌ¿¤ÎÁ´Éô¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç1ÉÃÀè¤òË¾¤ß¡¢º£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¿ÍÀ¸¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤½¤ÎÀè¤ÎÆ»¤òÉÁ¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¥®¥ê¥®¥ê´¶¤Ï10-FEET¤ÈBRAHMAN¤ËÄÌÄì¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡ÚORANGE RANGE¡Û
ORANGE RANGE¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢ÂÇ¡£¥¸¥ã¥ó¥ë´¶¤äÌÓ¿§¤Î°ã¤¦¾ì½ê¤À¤í¤¦¤¬³Ú¶Ê°ìÈ¯¤Ç¼ª¤òÄÏ¤ß¡¢Ã¯¤À¤í¤¦¤¬²¿¤À¤í¤¦¤¬¥Ô¡¼¥¹¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç°ìµ¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÈÍÙ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¶ãÌ£¤È²»³Ú¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÁá¤«¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤À¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅ°Äì¤·¤Æ³Ú¶Ê¤ÎÎÏ¤ÈÈ×ÀÐ¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡¢´é¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²»³Ú¤ÎÌÜ¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ORANGE RANGE¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚSiM¡Û
SiM¤ÎMAH¤Ï¡ØÌÀ¼£¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ù¤ÎCM¤Ç¡È¢ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÏÌÀ¼£¡É¤È²Î¤¦TOSHI-LOW¤òÌÏ¤·¤Æ¥¤¥¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Ò¤ÈËë¤Ç(¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Ò¤ä¤Ã¤È¤·¤¿¤¬)Çú¾Ð¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Ñ¥ó¥¯¡¢¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¡¢¥á¥¿¥ë¥³¥¢¡¢¥ì¥²¥¨¤òº®¤¼¤ë¤È¤¤¤¦ÒØè¸Íå¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¡¢20Ç¯´Ö´Ó¤¤¤Æ¤¤¿´ÓÏ½¤ò¡¢¥É¥ó¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯²¦Æ»¥é¥¤¥ô¡£
¤³¤Á¤é¤â¤Þ¤¿¡¢Ì¿¤ÎÎ¹¤¬ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤òº®¤¼¤ë°ÇÆé¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦BRAHMAN¤È¤Î¶¦ÌÄÅÀ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡Û
¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¡£¥Ø¥ô¥£¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥á¥¿¥ë¡¢¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥¯¡¢¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤Î¤´¤Ã¤¿¼Ñ¤ËJ-POP¤ä¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÁÞ¤·¡¢º¬Äì¤Ë¤Ï¼¿¹õ¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤ò¥Ý¥Ã¥×¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ç»¸ü²á¤®¤ëÈ¯ÌÀ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤¬¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤ÈÌ±Â²²»³Ú¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«À¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¾ï¤Ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¿BRAHMAN¤Ø¤Î¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤Ï¶¯Îõ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
º¬Äì¤Ë¤Ï¥À¡¼¥¯¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¿¥ë¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢»þÂå¤´¤È¤Î¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤ò²òÀÏ¤·Â³¤±¤Æ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¼Á´¶¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿À×¤â³Ú¶Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸«¤¨¤ëÅÀ¤â¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÊÌÌ¤¹¤é¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥¤¥É¡×¤ÇÌÚ¤ÃÃ¼Èù¿Ð¤Ë¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¸«¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ÆÇç¤¦¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¿ºÇ½é´ü¤ÎTOSHI-LOW¤òÁÛµ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚMAN WITH A MISSION¡Û
MAN WITH A MISSION¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥Þ¥Ä¥ë¥®¡¼¤Ø¤ÎÆ´ØÝ¤È·É°Õ¤ò¶¯¤¯»ý¤Ä¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤ò»þÂå¤´¤È¤Î¥Ý¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¡È¥í¥Ã¥¯¤ÎÈâ¡É¤òºî¤ê½Ð¤¹Ã£¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡È¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤Ï¡©¡É¤È¤¤¤¦ÁµÌäÅú¤ò·«¤òÌ¿Âê¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥Þ¥ó¥¦¥£¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤æ¤¨¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²»³ÚÅª¤Ê¥È¥é¥¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¥ª¥ª¥«¥ß½¸ÃÄ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Ì´¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ì¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿BRAHMAN¤È¤âº¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç·Ò¤¬¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÁó¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿ÌºÒ°Ê¹ß¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤ÇÌ¤Íè¤Ø¤Î´ãº¹¤·¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤¿Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇBRAHMAN¤ËÊû¤°ÁÛ¤¤¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡ÖRaise your flag¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ô¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î´ú¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚThe Birthday (¥¯¥Ï¥é¥«¥º¥æ¥, ¥Ò¥é¥¤¥Ï¥ë¥, ¥Õ¥¸¥¤¥±¥ó¥¸)¡Û
The Birthday¤Ï¥¯¥Ï¥é¥«¥º¥æ¥¡¢¥Ò¥é¥¤¥Ï¥ë¥¡¢¥Õ¥¸¥¤¥±¥ó¥¸¤Ë¤è¤ë¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î½Ð±é¡£3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬1¶Ê¤´¤È¤Ë¥á¥¤¥ó¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤ò¤È¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±¤ÎÉÔºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢The Birthday¤Î³Ú¶Ê¤òÂ«¤Í¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤Î°Õ»Ö¤ò¹îÌÀ¤ËÉ½¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥¤¤È¥Ò¥é¥¤¤È¥¯¥Ï¥é¤¬¿´¤´¤È²Î¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°Õ»Ö¤Ï±Ê±ó¤Ëµ±¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤Àº£¤ÎThe Birthday¤Ï¤³¤ì¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦°ì·â¤Î¥é¥¤¥ô¡£BRAHMAN¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤â¤Ê¤·¡£¤Ò¤¿¤¹¤éÀ¨¤¤²»¤È´ã¸÷±Ô¤¤²Î¤òÈô¤Ð¤¹¤À¤±¡£¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬À¸¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÃ¯¤«¤¬¡×¤Î¡ÈEVERYBODY NEEDS SOMEBODY¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ïº£Æü¤³¤ÎÆü¤òÃ¼Åª¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¶Á¤¤¤¿¡£¤â¤¬¤¶ì¤·¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÙ¤Î¤ä¤Ä¤ÎÄË¤ß¤È¶ì¤·¤ß¤â¤Þ¤¿Íý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤ÆÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤ä¤Ä¤é¤Î½Ëº×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚG-FREAK FACTORY¡Û
G-FREAK FACTORY¤Ï¡¢ÌÐÌÚ¤¬TOSHI-LOW¤ò¡Ö·»Äï¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆTOSHI-LOW¤¬ÌÐÌÚ¤Ë¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò½ñ¤±¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¥À¥Ç¥£¡¦¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬É½¤¹ÄÌ¤ê¡¢»þÂå¤òÉ½¤·»þÂå¤ËÂÐÖµ¤·Â³¤±¤ë¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËÇ§¤á¹ç¤¦´Ø·¸¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ÈTOSHI-LOW¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£¡È¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¸¤±î¤ÎÃç¤Ë¤Ê¤ë¤«¥Ï¥â¤ë¤«¤ÎÆóÂò¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£¤½¤ì¤ÇTOSHI-LOW¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÃÂÀ¸Æü¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ì½ï¤Ç¤µ¡£¤³¤¦¤·¤Æ·»Äï¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦MC¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡¢BRAHMAN¤ÎÀº¿ÀÀ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¶¦ÌÄ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤¬º£¤âÀÎ¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥é¥¤¥ô¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥¿¥Þ¤«¤é¥±¥Ä¤Þ¤Ç¡È¿´±ü¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¤¹¤³¤È¤¬Í£°ìÌµÆó¤Î²»³Ú¤òÀ¸¤à¡É¤È¤¤¤¦ËÜ¼Á¤À¤±¤ò¥É¥«¥É¥«¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¥é¥¤¥ô¤À¤é¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
²¿¤è¤ê¡¢Àº¿ÀÀ¤ÎÉôÊ¬¤ÇBRAHMAN¤Ø¤Î¶¦ÌÄ¤ÈÂº·É¤òÊû¤²¤ë¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î²»³ÚÀ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£²»³ÚÅª¤Ê·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎÎØ³Ô¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¤¹»ÑÀª¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¤¬¤æ¤¨¤ÎÉ´²ÖåçÍð¤Ê²»³Ú¡¢²»³Ú¡¢²»³Ú¡£Ì±Â²²»³Ú¤È¥Ñ¥ó¥¯¤ò¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦BRAHMAN¤Î²»³ÚÅª¤Ê¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¥·¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢À¸¤¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤±¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸Ê¤Î¼ê¤ÇÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ËÂÐ¤¹¤ë°Ú·É¤Ï30Ç¯¤Î´Ö¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇµðÂç²½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¡ÈÁ´°÷°ã¤¦¤±¤ÉÁ´°÷¤¬¶Á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¥é¥¤¥Ö¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤Î½Ëº×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢BRAHMAN¤¬´Ó¤¤¤¿À¸¤¤ë»ÑÀª¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬½¸¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤ÎµðÂç¤Ê¿Í´Öº×¡£½é¤á¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¢¤ÎÇ®¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¿Í¤È²»¤¬¸ò¤ï¤ë¤Û¤É¤Ë¥Ô¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯°ÛÍÍ¤Ê¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐACIDMAN¤¬¡ÖANSWER FOR¡Ä¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢G-FREAK FACTORY¤¬¡ÖANSWER FOR¡Ä¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤òSE¤Ë¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖANSWER FOR¡Ä¡×¿Íµ¤¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¡¢¤¢¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÈÇúÈ¯¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¡¢À¸¤È»à¤È¤¤¤¦BRAHMANÁ´ÉôÀ¹¤ê¤Î¶Ê¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£»àÀ¸´Ñ¤ò²»³Ú¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Åú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤Î¹¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñ¤âBRAHMAN¤Î²»³Ú¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½Å¾¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÃç´Ö¤ò¸Æ¤ÖºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£Ãö¼í¤¬¡ÖBRAHMAN¤Ï²¶¤¿¤Á¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤Î¹¤òÂ³¤±¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÁö¤êÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤³¤½¤¬¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£TOSHI-LOW¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¡Ö²¶¤é¤Ï¥ß¥É¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·BRAHMAN¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤ÆÁö¤ë¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢BRAHMAN¤¬ÀèÆ¬¤òÁö¤ë¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ËÌµ¿ô¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å½Ò¤·¤¿Àº¿ÀÀ¤ÎÊÑ²½¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÃæ´ü10Ç¯¤ò¸ì¤ë¾å¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤¬2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¤ÎÉü¶½³èÆ°¤À¡£¤³¤ì¤ÏBRAHMAN¼«¿È¤Î¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡É ¡È½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É ¡È¸Ê¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤½¤Î¤â¤Î¤Î»Ø¿Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£À¸¤¤ë¼«Í³¤ò²¿¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤Î¤«¡© ¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ²¿¤ò¤Ê¤»¤ë¤Î¤«¡© ¿¿¤ÃÄ¾¤°¸Ê¤Î¿´¤ò´Ó¤¯°Ê³°¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡© ¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÇØÃæ¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤Ç¤âÉ½¤¹¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢BRAHMAN¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£²»³Ú¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¡£»àÀ¸´Ñ¤ÎÎ¹¤òÌ±Â²²»³Ú¤ËÂ÷¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤¢¤ê¤«¤òÃµ¤·Â³¤±¤ëÀ¸¤ÍÍ¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢Ã¯¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê²»³Ú¤Ë¾º²Ú¤·Â³¤±¤¿»ÑÀª¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡É¤È¶«¤ó¤ÇÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥í¥Ã¥¯¤Î¶À¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚBRAHMAN¡Û
¡Ö½é´ü¾×Æ°¡×¡ÖìÐ¤Î²Ï¸¶¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿BRAHMAN¤ÎDAY2¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE MIDDLE WAY¡Ù¡ØANTINOMY¡Ù¡ØÄ¶¹î¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡ÖBEYOND THE MOUNTAIN¡×¤ä¡ÖGREAT HELP¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ½é´ü¤Î³Ú¶Ê¤òÁÞ¤·¡¢G-FREAK FACTORY¤ÎÌÐÌÚ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖºÇ¸å¤Î¾¯Ç¯¡×¡¢¤³¤ÎÆü½Ð±é¤·¤¿The Birthday¤Î¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±¤ØÊû¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡Öcharon¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ÆÇúÁö¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËBRAHMANÃæ´ü¤Î³Ú¶Ê¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¿·¤¿¤ÊÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þÂå¤Î¿´¤òÉ½¤¹³Ú¶Ê¤òÃúÇ«¤ËÊÔ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖPLASTIC SMILE¡×¤ÇÊÄ¤¸¤¿¿´¤ò²Î¤Ã¤¿¤Î¤Á¤Ë¸Ê¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡ÖSlow Dance¡×¤òÉñ¤¤ÍÙ¤ê¡¢¡ÖFAR FROM¡Ä¡×¤È¡ÖLOSE ALL¡×¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ì»àÀ¸´Ñ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¸«¤»¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î¾¯Ç¯¡×¡Öcharon¡×¡ÖTHE ONLY WAY¡×¤Ø¤ÈÀãÊø¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£ÍÉ¤ì¤Æ¡¢ÄÀ¤ó¤Ç¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤¼À¸¤¤Æ¤Ê¤¼»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤òÌä¤¤Â³¤±¤Æ¤âÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¤ÈÃç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤ò»Ø¿Ë¤Ë¤·¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¡¢½Ð²ñ¤¨¤Ð½Ð²ñ¤¦¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯ÁÓ¼º¤ÎÄË¤ß¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊBRAHMANÁ´»Ë¤ò°ìµ¤¤ËÊü½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·10Ç¯Á°¤Èº£¤È¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤òÃ¹¤¨¤¿²Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¿Í¤È¶¦Í¤¹¤ë´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ëTOSHI-LOW¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖLOSE ALL¡×¤Ï¡¢Àî¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤òÄ¯Ë¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÀ¸¤È»à¤ÎºÝ¡É¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âTOSHI-LOW¤Ï¥Ô¥Ã¥È¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤Æ¡ÉKeep on going blue¡É¤Î°ìÀá¤ò´ÑµÒ¤ËÍÂ¤±¡¢´ÑµÒ¤â¤Þ¤¿Âç¤¤Ê²Î¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤Î10Ç¯¤Ç¡¢¤¤¤ä¡¢¤³¤Î30Ç¯¤Ç·Ð¤Æ¤¤¿½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤Î¿ô¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î²Î¤Î¿¿°Õ¤¬¡ÈÈá¤·¤ß¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÃ¯¤â¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿´¡É¤È¤·¤Æ°ÕÌ£¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øviraha¡Ù¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÈÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ºÇ¸å¤ÎÆü¤Þ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èá¤·¤ß¤â¶ì¤·¤ß¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Ï¤¹¤è¤¦¤Ê²Î¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»à¤ÈÀ¸¤ò±ýÉü¤·¤Ê¤¬¤é¤Ò¤¿¤¹¤éÁ°¤ËÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢TOSHI-LOW¤Ï¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖLOSE ALL¡×¤ä¡ÖPLASTIC SMILE¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¤¤¥Ö¥ë¡¼¤òÞú¤Þ¤»¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤â¡¢´ÑµÒ¤ÏÂçÀ¼¤òÈ¯¤·Â³¤±¤¿¡£¤¿¤ÀBRAHMANÃæ´ü¤òÌÖÍå¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢30Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢»à¤È¤¤¤¦¿¿¼Â¤ò³µÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ö¼Â¤È¤·¤Æ³ú¤ßÄù¤á¤¿º£¤ÎBRAHMAN¤¬ÌÄ¤é¤¹¡ÈÀ¸¤È»à¡É¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¿¿°Õ¤â¤Þ¤¿¡¢ËÁÆ¬¤ÎTOSHI-LOW¤ÎMC¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¼º¤¤Â³¤±¤Æ¤â¡¢ÌÂ¤¤Â³¤±¤Æ¤â¡¢Ì¿¤¢¤ë¸Â¤ê¤Ï¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£½ª¤ï¤ë»þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î°ì½Ö¤ò°¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊ¢¤Î³ç¤êÊý¤È¡È¥´¡¼¥ë¡É¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÌ¤Íè¤Ø¤Î»ëÀþ¤¬¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò²¹¤«¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤ÐÍ¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤ê¿§Ç»¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»à¤Ì¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë´î¤Ó¤â¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£²¶¤é¤ÏÍ¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»àÀ¸´Ñ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢½ª¤ï¤ê¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¤æ¤¨¤ÎÀ¸¤ÎÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢½ª±é¸å¤ËTOSHI-LOW¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ºÝ¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤À¡£»à¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£À¸¤¤Æ¤¤¤ë°ì½Ö¤Ë¤Ò¤È¶Ú¤Î¸÷¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ÏBRAHMAN¤¬ºÇ½é´ü¤«¤éÉ½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È½Å¤ß¤Ï¡¢Ç¯¡¹µðÂç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ÁÓ¼º¤òÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ØÊû¤°°¦¤È»ü¤·¤ß¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡Øviraha¡Ù¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢º¬ËÜ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¤·¤«¤·¡È¤Ê¤¼À¸¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼»à¤Ì¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î±Ê±ó¤ÎÌ¿Âê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢Îò»Ë¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ëº£¤Ø¤Î»ëÀþ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊBRAHMAN¤Î¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É»Ñ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿1Æü¤À¤Ã¤¿¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¿¤À»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡© ¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´Ö¤ËÂ¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤È´î¤Ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤¬¡¢º£¤â¤Þ¤À¿´¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÌðÅçÂçÃÏ
»£±Æ¡ý´ßÅÄÅ¯Ê¿¡¿»°µÈ¥Ä¥«¥µ¡¿»³ÀîÅ¯Ìð¡¿¶¶ËÜÎÝ¡¿¥¢¥ó¥¶¥¤¥ß¥¡¿ÉÍÌî¥«¥º¥·
¢£¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡äDAY2 / 11·î23Æü(Æü)¡÷ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Û¡¼¥ë SETLIST
¡ÚHEY-SMITH¡Û
01 Endless Sorrow
02 Be The One
03 Still Ska Punk
04 Living In My Skin
05 Say My Name
06 Fellowship Anthem
07 Don¡Çt Worry My Friend
08 Inside Of Me W.E.E.D -Wanna Enjoy Endless Dreams-
09 Inside Of Me
10 We sing our song
11 Let It Punk
12 I¡Çm In Dream
13 Come back my dog
¡ÚORANGE RANGE¡Û
01 °Ê¿´ÅÅ¿®
02 ¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦ÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦5ÉÃÁ°
03 ÍçÂ¤Î¥Á¥§¥Ã¥³¥ê¡¼
04 ¥½¥¤¥½¡¼¥¹¥á¥É¥ì¡¼
¡¡(Pantyna feat.¥½¥¤¥½¡¼¥¹¡ÃSUSHI¿©¤Ù¤¿¤¤ feat.¥½¥¤¥½¡¼¥¹¡ÃDANCE2 feat.¥½¥¤¥½¡¼¥¹¡Ã¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹ feat.¥½¥¤¥½¡¼¥¹)
05 ¾å³¤¥Ï¥Ë¡¼
06 ¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ
07 ¥¥ê¥¥ê¥Þ¥¤
¡ÚSiM¡Û
01 Get Up, Get Up
02 Amy
03 Boring People, Fucking Grays
04 The Rumbling
05 DO THE DANCE
06 THE KiNG
07 KiLLiNG ME
08 Blah Blah Blah
09 Faster Than The Clock
10 f.a.i.t.h
¡ÚACIDMAN¡Û
01 µ±¤±¤ë¤â¤Î
02 Ìë¤Î¤¿¤á¤Ë
03 SILENCE
04 Çò¤È¹õ
05 À¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÌë
06 ANSWER FOR¡Ä (BRAHMAN)
07 ¤¢¤ë¾ÚÌÀ
¡Ú¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡Û
01 maximum the hormone
02.¡ÖF¡×
03 ÊØ½ê¥µ¥ó¥À¥ë¥À¥ó¥¹
04 ¤Ö¤ÃÀ¸¤ÊÖ¤¹!!
05 ÀäË¾¥Ó¥ê¡¼
06 ¥í¥Ã¥¯¤ªÎé»²¤ê¡Á3¥³¡¼¥É¤Ç¤ª¤Þ¤¨¥Õ¥ë¥Ü¥Ã¥³¡Á
07 ¥Ó¥¥Ë¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ý¥ó¥Á¥ó
08 ¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¡¦¥×¥é¥¤¥É
¡ÚThe Birthday (¥¯¥Ï¥é¥«¥º¥æ¥, ¥Ò¥é¥¤¥Ï¥ë¥, ¥Õ¥¸¥¤¥±¥ó¥¸)¡Û
01 DISTORTION
02 LOVE ROCKETS
03 °¦¤Ç¤Ì¤ê¤Ä¤Ö¤»
04 À¼
05 Red Eye
06 Ã¯¤«¤¬
07 COME TOGETHER
¡ÚMAN WITH A MISSION¡Û
01 Raise your flag
02 Get Off of My Way
03 REACHING FOR THE SKY
04 Take What U Want
05 Against the Kings and Gods
06 å«¥Î´ñÀ×
07 Emotions
08 FLY AGAIN
¡ÚG-FREAK FACTORY¡Û
SE: ANSWER FOR¡Ä (BRAHMAN)
01 ºÇ¸å¤Î¾¯Ç¯ (BRAHMAN)
02 Unscramble
03 WHO UNCONTROL
04 ÅçÀ¸Ì±
05 ¥À¥Ç¥£¡¦¥À¡¼¥ê¥ó¡¡w/ TOSHI-LOW
06 Too oLD To KNoW
07 ¤é¤·¤¯¤¢¤ì¤È
¡Ú10-FEET¡Û
01 É÷
02 ¥¹¥Ñ¡¼¥È¥·¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡¼
03 ¥Ï¥í¡¼¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼
04 Âè¥¼¥í´¶
05 ¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø
06 RIVER
07 ¥Ò¥È¥ê¥»¥«¥¤
08 goes on
09 éçµ¤Ï°
¡ÚBRAHMAN¡Û
01 ½é´ü¾×Æ°
02 ìÐ¤Î²Ï¸¶
03 ÍëÆ±
04 THE VOID
05 ÏªÌ¿
06 BEYOND THE MOUNTAIN¡¡w/ Ëþ (HEY-SMITH), ¥¤¥¤¥«¥ï¥±¥ó (HEY-SMITH), UME (HEY-SMITH)
07 GREAT HELP
08 Â¶¸Â
09 PLASTIC SMILE
10 Slow Dance
11 FAR FROM¡Ä
12 LOSE ALL
13 ·ÙÀÃ
14 ºÇ¸å¤Î¾¯Ç¯¡¡w/ ÌÐÌÚÍÎ¹¸ (G-FREAK FACTORY)
15 charon
16 THE ONLY WAY
¢£¡ãBRAHMAN tour viraha final¡ä
2026Ç¯5·î15Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦TOKYO GARDEN THEATER
opne18:00 / start19:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡\5,980
¥¹¥¿¥ó¥É»ØÄêÀÊ¡¡\5,980
https://eplus.jp/brahman2026/
¢£¡ãBRAHMAN tour viraha 2026¡ä
1·î13Æü¡¡ÀéÍÕ LOOK
1·î15Æü¡¡°ñ¾ë ¿å¸ÍLIGHT HOUSE
1·î18Æü¡¡ºë¶Ì ±ÛÃ« EASYGOINGS
1·î27Æü¡¡»°½Å »ÍÆü»ÔCLUB ROOTS
1·î29Æü¡¡ÆÁÅç club GRINDHOUSE
1·î31Æü¡¡¹âÃÎ X-pt.
2·î06Æü¡¡Ä¹ºê DRUM Be-7
2·î08Æü¡¡º´²ì GEILS
2·î10Æü¡¡µÜºê LAZARUS
2·î12Æü¡¡ÂçÊ¬ DRUM Be-0
2·î15Æü¡¡ÉÙ»³ MAIRO
2·î17Æü¡¡Ä¹Ìî JUNK BOX
2·î26Æü¡¡Ä»¼è ÊÆ»Òlaughs
2·î28Æü¡¡»³¸ý ¼þÆîRISING HALL
3·î13Æü¡¡Ê¡°æ CHOP
3·î15Æü¡¡ÆàÎÉ EVANS CASTLE HALL
3·î17Æü¡¡ÏÂ²Î»³ CLUB GATE
3·î22Æü¡¡°¦ÃÎ Ì¾¸Å²°ReNY limited
3·î24Æü¡¡Âçºå GORILLA HALL
3·î26Æü¡¡¼¢²ì U¡ùSTONE
4·î03Æü¡¡·²ÇÏ ¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì ¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥¢¥¿¡¼
4·î07Æü¡¡´ôÉì Yanagase ants
4·î14Æü¡¡½©ÅÄ Club SWINDLE
4·î16Æü¡¡»³·Á ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¾¼ÏÂ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
4·î18Æü¡¡´ä¼ê KLUB COUNTER ACTIONµÜ¸Å
5·î08Æü¡¡´ä¼ê KESEN ROCK FREAKSÂçÁ¥ÅÏ
5·î10Æü¡¡µÜ¾ë ÀÐ´¬BLUE RESISTANCE
¢¨¥²¥¹¥È¤¢¤ê
¢£PICTURE LP BOX¡Ø¼·ÛðÁ´½ñ¡Ù
2026Ç¯3·î11Æü(¿å)È¯Çä
¡Ú´°Á´¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄêÈ× (TOY¡ÇS STORE ¸ÂÄêÈÎÇäºîÉÊ)¡Û
PPTF-3908¡Á3914¡¡STEREO ¡¡33 1/3 r.p.m
¡ï59,400(ÀÇ¹þ)
¡¦ÆÃÀ½²½¾ÑÈ¢»ÅÍÍ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX
¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥ì¥³¡¼¥É 7ËçÁÈ
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-3908
¼õÃí´ü´Ö(´°Á´¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄêÈ×)¡§11·î19Æü(¿å)18:00¡Á2026Ç¯1·î30Æü(¶â)24:00
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
DISC 1. A FOLORN HOPE
DISC 2. THE MIDDLE WAY
DISC 3. ANTINOMY
DISC 4. ETERNAL RECURRENCE
DISC 5. Ä¶¹î
DISC 6. Ûð±´
DISC 7. viraha