¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ëÈ¯É½¡¡¥ß¥»¥¹¡¢¥¥ó¥×¥ê¡¢»Ê²ñ¼Ô¤é»²²Ã¤Î¹ÈÇòSP¥á¥É¥ì¡¼¤ÇËë³«¤±
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤¬¤¤ç¤¦31Æü(19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë
(¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï½Ð¾ì²ó¿ô)
¡û¡ÚÁ°È¾¡Û19:20¡Á20:55
¢£19:20
¡Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡ÏÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼
¡¦Mrs. GREEN APPLE¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¦King ¡õ Prince¡¦¶¿¤Ò¤í¤ß¡¦HANA¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×
¡¦¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¦º£ÅÄÈþºù¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×
¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡¦CANDY TUNE¡¦FRUITS ZIPPER¡¦Á°ÅÄÏËµ±(TUBE)¡ÖYOUNG MAN¡×
¡¦´öÅÄ¤ê¤é¡¦Perfume¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×
¡¦°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¦ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¦ºäËÜÅßÈþ¡¦É¹Àî¤¤è¤·¡¦MISIA¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×
¡¦ILLIT¡¦&TEAM¡¦Number_i¡¦BE:FIRST¡¦¥¦¥§¥¤¥¡¼(The Wakey Show¤è¤ê)¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×
¡¦¹ÈÇò½Ð±é¼ÔÍ»Ö¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×
¡Î¹È¡ÏCANDY TUNE(½é)¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×
¡Î¹È¡ÏFRUITS ZIPPER(½é)¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×
¡ÎÇò¡Ï¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó(2)¡ÖFun! Fun! Fun!¡×
¡ÎÇò¡ÏORANGE RANGE(3)¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×
¡ÎÇò¡ÏKing ¡õ Prince(6)¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×
¡Î¹È¡ÏILLIT(2)¡ÖAlmond Chocolate¡×
¡Î¹È¡ÏÅ·Æ¸¤è¤·¤ß(30)¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ» ¡Á¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥À¥ó¥¹SP¡Á¡×
¡ÎÇò¡Ï¡õTEAM(½é)¡ÖFIREWORK¡×
¡Î¹È¡ÏLiSA(4)¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×
¡ÎÇò¡ÏM!LK(½é)¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×
¡Î¹È¡ÏÇµÌÚºä46(11)¡ÖSame numbers¡×
¢£20¡§00¤´¤í
¡ÎÇò¡Ï½ãÎõ(8)¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê(¥Ó¥Ð¥Î¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯)¡×
¡ÎÇò¡ÏNumberi(2)¡ÖGODi¡×
¡Î¹È¡Ï´öÅÄ¤ê¤é(½é)¡ÖÎøÉ÷¡×
¡ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÏÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ö°¦»¸»¸¡×
¡Î¹È¡Ïaespa(½é)¡ÖWhiplash¡×
¡Î¹È¡Ï¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É(½é)¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ ¡¼ On The Way¡×
¡ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÏºæÀµ¾Ï¡Ö¥¶¥Ã¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥á¥É¥ì¡¼¡×
¡ÎÇò¡ÏBE:FIRST(4)¡ÖÌ´Ãæ¡×
¡ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÏÊ¡»³²í¼£¡ÖÌÚÀ±feat.°ðÍÕ¹À»Ö¡×
¡ÎÇò¡Ï»°»³¤Ò¤í¤·(11)¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè9²ó ¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×
¡Î¹È¡Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È(½é)¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×
¡Î¹È¡ÏºäËÜÅßÈþ(37)¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×
¡Î¹È¡Ï¿å¿¹¤«¤ª¤ê(23)¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯ ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×
¡ÎÇò¡ÏVaundy(3)¡ÖTokimeki¡×
¡û¡Ú¸åÈ¾¡Û21:00¡Á23:45
¢£21:00
¡ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¦º£ÅÄÈþºù¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×
¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢»³»û¹¨°ì¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¡Ö¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡×
¡¦Âç¿¹¸µµ®¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×
¡¦º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×
¡¦º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×
¡ÎÇò¡ÏRADWIMPS(3) 20¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ö»òÊª¡×¡ÖÀµ²ò¡×
¡Î¹È¡ÏAKB48(13) AKB48 20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÎÇò¡ÏTUBE(3) ¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×
¡Î¹È¡ÏHANA(½é)¡ÖROSE¡×
¡Î¹È¡Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê(½é) ¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¡ÖNG¡×¡ÖSAD SONG¡×
¡Î¹È¡Ï´äºê¹¨Èþ(15)¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×
¡ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÏÀ±Ìî¸»¡ÖÁÏÂ¤¡×
¡ÎÇò¡Ï¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó(2)¡Ö²ø½Ã¡¦¿·ÊõÅç¡×
¢£22:00¤´¤í
¡ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÏÌðÂô±ÊµÈ¡Ö¿¿¼Â¡×
¡ÎÇò¡ÏSixTONES(4) 6¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡ÖImitation Rain¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×
¡ÎÇò¡Ï¶¿¤Ò¤í¤ß(38)¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ý¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ý¡×
¡ÎÇò¡Ïback number(2)¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¦¿åÊ¿Àþ¡×
¡Î¹È¡Ï¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó(7)¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×
¡ÎÇò¡Ïµ×ÊÝÅÄÍø¿(2) ¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ö1, 2, Play¡×¡ÖMissing¡×¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×
¡Î¹È¡ÏPerfume(17) Perfume Medley 2025¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×
¡Î¹È¡Ï¹â¶¶¿¿Íü»Ò(7)¡ÖÅí¿§ÅÇÂ©¡×
¡ÎÇò¡ÏÉÛ»ÜÌÀ(26)¡ÖMY WAY¡×
¡Î¹È¡ÏÀÐÀî¤µ¤æ¤ê(48)¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×
¡ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ï¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×
¢£23:00¤´¤í
¡ÎÇò¡ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ(3)¡ÖIRIS OUT¡×
¡ÎÇò¡ÏÊ¡»³²í¼£(18)¡Ö¥¯¥¹¥Î¥-500Ç¯¤ÎÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ-¡×
¡ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ï¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×
¡Î¹È¡ÏMISIA(10) MISIA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖEverything¡×¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×
¡ÎÇò¡ÏMrs. GREEN APPLE(3)¡ÖGOOD DAY¡×
¡ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ï¾¾ÅÄÀ»»Ò¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì ¡ÁBlue Lagoon¡Á¡×
