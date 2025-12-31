¾åÅÄÎµÌé¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤éÀµºÂ¤Ç¡ÈÀâ¶µ¡É¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÇ¡¤¯ÍÙ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬31Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¡Ê¸á¸å1»þ5Ê¬¡Á¡¿ABEMA¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÅÄ¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤Î¥ê¥Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÇ¡¤¯ÍÙ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¢¡¼¤ê¤ó¤ËÎ¢Ï¢¤ì¤Æ¤«¤ì¤Æ¤³¤ÎÍÍÍ º£¤«¤é»à¤Ìµ¤¤Ç³Ð¤¨¤Þ¤¹ µö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾åÅÄ¤¬ÀµºÂ¤ò¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¸«²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤¢¡¢¤¢¤Î¡Ä¤½¤í¤½¤íÂ¤¬¡Ä¡×¤ä¡Ö¤½¡¢¤½¤í¤½¤í¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡Ä ÍÙ¤ê¤âº£¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀµºÂ¤ò¤·¤¿ÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¾åÅÄ¤¯¤ó¤òÀµºÂ¤µ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¡¼¤ê¤ó¤À¤±¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾åÅÄÎµÌé¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤Ë¡È¼Õºá¡É
¢¡¾åÅÄÎµÌé¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¾åÅÄ¤¯¤ó¤òÀµºÂ¤µ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¡¼¤ê¤ó¤À¤±¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
