¸µNHKÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç¤Î¿åÃå»ÑÏÃÂê¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬12·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç¤Î¥í¥±Ãæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎÄ¶¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¡Ê¤è¤ë9»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»ö¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢ÆîÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç¤Î¥í¥±»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¡¢¡Ö¤Ö¤é¤ó¤³¤Ê¤ó¤Æ²¿Ç¯¤Ö¤ê¤«¤Ê¡×¤È¥Ö¥é¥ó¥³¤ò³Ú¤·¤àÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤¿¡£½ÐÈ¯Á°¤ËµÞî±¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿åÃå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÏª½Ð¤ÎÂ¿¤¹¤®¤Ê¤¤ÉÊ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿åÃå¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ç»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥í¥±¤Î³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÈÖÁÈ¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¿åÃå¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¢¡ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
