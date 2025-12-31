¥ß¥»¥¹¡¦¥¥ó¥×¥ê¡¦ÇµÌÚºä46¤éÁíÀª32ÁÈ¡Ö¹ÈÇò¡×¥ê¥ÏÆü¤ÎÄ«¿©¸ø³«¤Ç¡Ö¸ÄÀÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÊÊ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÂç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á11»þ45Ê¬¡Ë¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬Æ±·î31Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£½Ð¾ì¼Ô¤ÎÄ«¿©¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¡ô¹ÈÇò¥ê¥Ï ½Ð¾ì¼Ô¤Î¥ê¥ÏÆü¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡¢¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅº¤¨¡¢½Ð¾ì¼Ô¤ÎÄ«¿©¤ò¾Ò²ð¡£ÇµÌÚºä46¤Ï¡ÖÃÓÅÄ±Í¼Ó¡§Çßº«ÉÛÃã¡×¡¢¡Ö°æ¾åÏÂ¡§¤ß¤«¤ó¡×¡¢King ¡õ Prince¤Ï¡Ö¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡§¾Æ¤Æù¡×¡¢¡Ö±ÊÀ¥Î÷¡§¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¡©Ê¿»ô¤¤Íñ¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¡©¡×¤ÈµºÜ¡£Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Ï¡Ö¤µ¤Ð¤Î¾È¾Æ¤¤ÎÄê¿©¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ«¿©¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Ä«¿©¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼èºà¤Ç»Ç¤¨¤¿Êý¤Î¤ß¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ«¤´¤Ï¤óÃÎ¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢M!LK¤ÎµÈÅÄ¿Î¿Í¤¬¡Ö¥ß¥Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È°ûÎÁ¡¢¥ß¥Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥ß¥Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¡¢¥ß¥Ë¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡¢¥ß¥Ë¥é¥¹¥¯¡×¤È¡È¥ß¥Ë¡É¿Ô¤¯¤·¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´Éô¥ß¥Ë¤Ê¤ÎÌÌÇò¤¤¡×¡ÖÂô»³¿©¤Ù¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¡£¤µ¤é¤ËORANGE RANGE¤Ï¡¢NAOTO¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÖNAOTO¡§¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ë¡×¤È¶õÊ¢¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¸ÄÀÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÊÊ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ«¿©ÆâÍÆ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
