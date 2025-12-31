Mrs. GREEN APPLE¡ÖGOOD DAY¡×ºÇ¿·¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³« ±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¡õ±ÇÁüÈþ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡ÖGOOD DAY¡×¤Î¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¡¼¥à¤ËµðÂç¤Ê¡È¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¡É¡Ä°ÛÎã¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥»¥¹¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
12·î30Æü¡¢¡ÖÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡È¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Î»°Ï¢ÇÆ¡É¤òÃ£À®¤·¡¢12·î31Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ÇÇ»Ì©¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëMrs. GREEN APPLE¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¡ÖGOOD DAY¡×¤ÎºÇ¿·¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¡¢10·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤·55Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"¡×¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Á°Æü¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÏ¢Æü¤Î¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
Æ±¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¹â¤µÌó20m¡¢½Å¤µÌó100¥È¥ó¤ÎµðÂç¤Ê¡È¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¡É¤¬½Ð¸½¡£100¿Í°Ê¾å¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬·È¤ï¤ë¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¤Ê±é½Ð¤Ë¤è¤ëµ¬³Ê³°¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¡¢¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡¢¥É¥ì¥¤¥¯¤Ê¤É¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤¹¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥á¥ê¥Þ¥ó¡ÊFutureFriends¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤È±ÇÁüÈþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÖGOOD DAY¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¿¹¬´¶¤È½Ëº×´¶¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿Mrs. GREEN APPLE£â¤Î10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥§¡¼¥º2¤Ï¡¢12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ´°·ë¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Â¿¹¬´¶¡¦½Ëº×´¶°î¤ì¤ë¡ÖGOOD DAY¡×
