¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛBRAHMAN¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡äDAY1¡¢¥ë¡¼¥ëÌµÍÑ¤Î’90Ç¯Âå¤òºÆ¶½¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤¿¤À¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë·üÌ¿¤Ë¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡äDAY1¡¢BRAHMAN¤Î¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¡¢TOSHI-LOW(Vo)¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÁ´11ÁÈ¤¬½Ð±é¤·¤¿½éÆü¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤½éÆü¡¢Èè¤ì¤¿¡×¤È¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£BRAHMAN·ëÀ®30¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤Ù¤¯¡¢11·î22Æü¡¢23Æü¡¢24Æü¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡ä¤Ï¡¢½éÆü¤«¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ç»ÅÙ¤Î¹â¤µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
DAY1¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò²þ¤á¤Æ½Ð±é½ç¤ËÎóµó¤¹¤ë¤È¡¢LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS ¡¢SCAFULL KING¡¢MONGOL800¡¢BACK DROP BOMB¡¢RHYMESTER¡¢EGO-WRAPPIN¡Ç¡¢THA BLUE HERB¡¢¹õÌ´¡¢secret¤È¤·¤Æ¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¡¢Riddim Saunter¡¢¤½¤·¤ÆBRAHMAN¤ÎÁ´11ÁÈ¤À¡£¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤òÅÚÂæ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥¹¥«¡¢¥¸¥ã¥º¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢3Æü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥«¥ª¥¹¤Ê´é¤Ö¤ì¡£DAY1½Ð±é¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¡Ö¡Ç90Ç¯Âå¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¶õµ¤´¶¤¬¿¿¶õ¥Ñ¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¡¢¸½Âå¤ËÁÉ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£BRAHMAN30¼þÇ¯¤ÎºÇ½é¤Î10Ç¯¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ç90Ç¯Âå¡Á2000Ç¯Âå½éÆ¬¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Î»þÂå¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤¬¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¡Ç90Ç¯Âå¤Î¹ñÆâ¥·¡¼¥ó¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥ë¡¼¥ë¤âÛ£Ëæ¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢Ã¯¤«¤¬Æ§¤ß¤Ê¤é¤·¤¿Å²¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ØÉ¸¤È¤¹¤ëÀèÇÚ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤¬Àµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£SNS¤Ï¤ª¤í¤«WEB´Ä¶¤âÈ¯Ã£ÅÓÃæ¤Ç¡¢TOSHI-LOW¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡Ö¤®¤ê¤®¤ê¥Ý¥±¥Ù¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¡×¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó³Æ¡¹¤¬Æ¬¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ²»³Ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤¬½Ð²ñ¤¦¾ì¤È¸À¤¨¤Ð¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤°¤é¤¤¡£Ä¾¤Ë´é¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ëÂÐÌÌ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¶¹¤¤À¤³¦¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°Û¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤â´²ÍÆ¤Ç¡¢º£°Ê¾å¤ËÂ¾¼Ô¤È¤Î·Ò¤¬¤ê(¡á»É·ã)¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿Åö»þ¤Î¼«Í³¤ÊÇØ·Ê¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤«¡¢DAY1¤ÏBRAHMAN¼«¤é¡¢¥³¥é¥Ü¡¿¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤ÇÌÁÍ§¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢½Ð±é½ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥ó¤ä´ØÏ¢À¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚLOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS¡Û
DAY1¤Ï½é¤ÃÃ¼¤«¤é¡¢¡Ç90Ç¯Âå¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãBAD FOOD STUFF¡ä(BACK DROP BOMB¡¢SCAFULL KING¡¢BRAHMAN¡¢SUPER STUPID¤Î4ÁÈ¤Ç³«ºÅ)¤Î¥á¥ó¥Ä¤¬Â³¤¯¡£¥È¥Ã¥×¤Ï¥¤¥Ã¥Á¥ã¥ó¤³¤ÈLOW IQ 01(Vo, B)Î¨¤¤¤ëLOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS¤À¡£BRAHMAN·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä(2015Ç¯11·î³«ºÅ)½Ð±é»þ¤Ë¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤ËSUPER STUPID¤¬¡Èsecret¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¡£¤½¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÊÉü³è·à¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óTOSHI-LOW¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡ä¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ¥¤¥Ã¥Á¥ã¥ó¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡Ö10Ç¯¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤è¤Í¡£Àµ¡¹Æ²¡¹¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡ª 10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡£Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤«TOSHI-LOW¡£²¶¡¢¾¯¤·¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¦¤¼¡×¤È°§»¢¤·¡¢¡Ç90Ç¯Âå¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÎÁö¤ê¤È¤â¸À¤¨¤ëSUPER STUPID»þÂå¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖWhat¡Çs Borderless¡©¡×¤òÈäÏª¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖF.A.Y¡×¤Ç¤ÏBACK DROP BOMB¤ÎÇòÀîµ®Á±(Vo)¡¢¡ÖBIG LITTLE LIES¡×¤ËSCAFULL KING¤ÎTGMX(Vo, Tp)¤ÈAKIRATT(Tb) ¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖRULES¡×¤Ë¤ÏTOSHI-LOW¤¬¥²¥¹¥È»²²Ã¡£Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¿ÈÆâ¥Î¥ê¤Ë¤â²ñ¾ì¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¡£¡ÖBRAHMAN¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤Ï¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£BRAHMAN¡¢30¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢Ëü´¶¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÚSCAFULL KING¡Û
Â³¤¯¤ÏSCAFULL KING¡£2001Ç¯°Ê¹ß¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê³èÆ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËDAY1¤Î¥Æ¡¼¥Þ¾å¡¢¤³¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¡ÖBRAHMAN30¼þÇ¯¡ª º£Æü¤Ï¡Ç90Ç¯Âå¤Î¤ªº×¤ê¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥ë¡¼¥É ¥Û¡¼¥ó¥º(RUDE BONES)¤¬¥²¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤ÀTGMX¡£
¤½¤·¤Æ4¶ÊÌÜ¡ÖSAVE YOUR LOVE¡×°Ê¹ß¤Ï14Ç¯Íè¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëRUDE BONES¤Î¥Û¡¼¥óÂâ3¿Í¤ò½¾¤¨¡¢Æø¡¹¤·¤¤¥¹¥«¥Ñ¥ó¥¯¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖDon¡Çt forget the origin¡×¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎLOW IQ 01¤¬»²²Ã¡£¸åÈ¾¤Î¡ÖNo Time¡×¤Ç¤ÏRiddim Saunter¤ÎKEISHI TANAKA(Vo)¤ò·Þ¤¨¡¢²÷³è¤Ê¥¹¥«¥Á¥å¡¼¥ó¤ò¸«Éñ¤¦¤Ê¤É¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¤ËÄÌ¤¸¤ë¤´¤Ã¤¿¼Ñ¥»¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥í¥¢¤ò·ã¤·¤¯Áß¤²ó¤·¤¿¡£
¡ÚBACK DROP BOMB¡Û
1994Ç¯·ëÀ®¤ÎBACK DROP BOMB¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ç90Ç¯Âå¤ËÂÈË¤¯¥é¥¤¥Ö¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Ï¥Û¡¼¥ó¤¢¤ê¡¿¤Ê¤·¤ÎÎ®Æ°Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Û¡¼¥ó¤¢¤ê¤ÎËüÁ´ÂÎÀ©¡£½é´ü¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖBad News Come¡×¡ÖBACK DROP BOMB¡×¤òÊü¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖBlazi¡Ç¡×¤Ç¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¾¾ÅÄ¡ÉCHABE¡É³ÙÆó¤Î¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¶Ê¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ30¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖWho¡Çs Got¡×¤¬¹ë²Ú¤À¤Ã¤¿¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ç¤ÏSHINOBU WATANABE(¤³¤ÎÆü¤ÏLOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â»²²Ã)¡¢TGMX¡¢LOW IQ 01¡¢CHOZEN LEE¡¢IGNITION MAN ¡¢TOSHI-LOW¤È²»¸»ÄÌ¤ê¤Î¥Þ¥¤¥¯¥ê¥ì¡¼¤òºÆ¸½¡£¡Ç90Ç¯Âå¥Þ¥Ê¡¼¤ËÂ§¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç30Ç¯Íè¤ÎÌÁÍ§¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Î¿¼¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Úsecret¡Ã¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¡Û
å«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Èsecret¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤âÆ±ÍÍ¤À¡£1998Ç¯¤Î²ò»¶°Ê¹ß¡¢ºÆ·ëÀ®¥é¥¤¥Ö¤Ï²áµî¤Ë3²ó(2007Ç¯¡¢2014Ç¯¡¢2022Ç¯)¤Î¤ß¡£º£²ó¤Ç4²óÌÜ¤Îµ®½Å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
BRAHMAN¤ò´Þ¤à¡Ç90Ç¯Âå¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë°î¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1993Ç¯·ëÀ®¡¢1998Ç¯²ò»¶¤È³èÆ°´ü´Ö¤ÏÃ»¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤â¤Þ¤µ¤Ë¶¯Îõ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¸ÄÀ¤Ç¥·¡¼¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤À¡£Åö»þ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇË½¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥Ã¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤À¤±¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾ï¼±ÇË¤ê¤Î¶Ë°¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤ËÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÚRHYMESTER¡Û
¤½¤·¤ÆDAY1¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×Àª¤Î½Ð±é¤â¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¡Ç90Ç¯Âå¤Ï¥Ñ¥ó¥¯¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î¸òÎ®¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¾¼Ô¤¬½¸¤¦¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼·Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£BRAHMAN¤Ï¡¢RHYMESTER¤äTHA BLUE HERB¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¶¦±é¤ä²»¸»»²²Ã¤Ê¤É¤Ç¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖBRAHMAN¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦±§Â¿´Ý(MC)¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏRHYMESTER¤À¡£¡ÖWalk On¡×¡Ö¼ª¥òÂß¥¹¥Ù¥¡×¤Î2¶Ê¤Ç¤ÏBRAHMAN¤ÎKOHKI(G)¡¢MAKOTO(B)¡¢RONZI(Dr)¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú´ï¿Ø3¿Í¤È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¸å¼Ô¤Ç¤ÏTOSHI-LOW¤âÍðÆþ¡£´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÂç¹ç¾§¤¬µ¯¤¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡ÚTHA BLUE HERB¡Û
¤½¤ÎÍÛ¤Î¶õµ¤´¶¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏTHA BLUE HERB¡£1MC+1DJ¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤Î°Õ¼±¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò·Àµ¡¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿NBCºîÀï¤äÈ¨¥öÃ«ºÆÀ¸Âç³ØÉü¶½ºÆÀ¸Éô¡¢2014Ç¯¤Î¹Åç¹ë±«ºÒ³²¤ò·Àµ¡¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿SAVE THE HIROSHIMA¡¢ÃÏ¸µ¡¦À¾À®¤Ç»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ëSHINGO¡úÀ¾À®¤Î³èÆ°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤òÈäÏª¡£
Æ±¶¿¤Ç¤¢¤ë»¥ËÚ¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Ð¥ó¥É¤ÎSLANG¤Î¡È²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤ªÁ°¤Ë²¿¤¬¤ï¤«¤ë ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤ªÁ°¤Î²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖBRAHMAN¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡ª¡×¤È¹â¤é¤«¤Ë¶«¤ó¤ÀILL-BOSSTINO(MC)¡£¿¿ÀµÌÌ¤«¤éºÇÂçµé¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÁ÷¤ëÁÇÄ¾¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¡¢ÂÎ¤Î¿Ä¤«¤éÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡ÚEGO-WRAPPIN¡Ç¡Û
EGO-WRAPPIN¡Ç¤È¹õÌ´¤ÏDAY1½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤Ç°ÛÃ¼¤Ê²»³ÚÀ¤ò»ý¤Ä¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¡ÖBACK TO 90s¡ª¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤ÏEGO-WRAPPIN¡Ç¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¾¤¨¤º¡¢ÃæÇ¼ÎÉ·Ã(Vo, Key)¤È¿¹²í¼ù(G, Dr)¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¤ÎºÇ¾®ÊÔÀ®¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏBRAHMAN¤Î¥«¥Ð¡¼¡ÖSpeculation¡×¤À¤Ã¤¿¡£¸¶¶Ê¤¬»ý¤Ä¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÎÉ¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬´ÑµÒ¤Î¿´¤òÃ¥¤¦¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢ÃæÇ¼¤Î±ð¤ä¤«¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ï°µ´¬¡£¤½¤Î±éÁÕ¸å¤Ë¡ÖBRAHMAN¤Ï¤¤¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¤Î¤Ï¿¹¤À¡£
BRAHMAN¤È¤Ï¥ì¡¼¥Ù¥ë¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢2009Ç¯¤ËBRAHMAN¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãtantrism vol.6¡ä¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖWE ARE HERE¡×¡Öpromenade¡×¤òÀ©ºî¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î³Ú¶Ê¥«¥Ð¡¼¤â´Þ¤à¥³¥é¥Ü¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSURE SHOT¡×¤ò2010Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Æ±¥·¥ó¥°¥ë¤ÇBRAHMAN¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿EGO-WRAPPIN¡Ç¤Î¡ÖNervous Breakdown¡×¤Ë·Ò¤²¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¹õÌ´¡Û
2025Ç¯¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¹õÌ´¤Ï¡Ç90Ç¯Âå¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ç90Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î³èÆ°¸å´ü¤ÏÌó230ËÜ(1997Ç¯¡Á1998Ç¯)¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´º¹Ô¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎµÒÀÊ¤ò¶¸Íð¤Î±²¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿ø¤¨¤¿BRAHMAN¤Î¥«¥Ð¡¼¡ÖSlow Dance¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»þ¤Ë·ã¤·¤¯¡¢»þ¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢ÍÞÍÈ¤òÉÕ¤±¤¿À¶½Õ¤Î²ÎÀ¼¤Ï¸¶¶Ê¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¾ðÇ®íþ¤ë²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¯¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2¶ÊÌÜ¤Ë¤Þ¤¿¤âBRAHMAN¤Î¥«¥Ð¡¼¡ÖSilent Day¡×¤òÅê²¼¡£À¶½Õ¤Î¹Ó¤Ö¤ë¥·¥ã¥¦¥È¤Ë¶½Ê³¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£TOSHI-LOW¤ÈÀ¶½Õ¤È¤¤¤¦¡¢°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î²ÎÀ¼¤Ë¶¦ÄÌ¤Î¿§¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤È¯¸«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥È¥·¤Á¤ã¤ó(TOSHI-LOW)¤È¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤«¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Í§Ã£¤Ç¡¢ÀèÆü¤ÎËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¥±¡¼¥¤ä³ª¤â»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈMC¤Ç¸ì¤Ã¤¿À¶½Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö2½µ´ÖÁ°¤Ë¤â¤³¤³¤Ç¥é¥¤¥Ö(LUNATIC FEST.)¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢º£Æü¤ÏµÒÀÊ¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤â½¸¤Þ¤ë3ÆüÌÜ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡©¤Ã¤Æ¥È¥·¤Á¤ã¤ó¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð3ÆüÌÜ°Ê³°¤Ç¡£¥È¥·¤Á¤ã¤ó¤ÎÃç´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë½éÆü¤¬°ìÈÖ¼ê¶¯¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð±éÍýÍ³¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤Ç¤â¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£30Ç¯Á°¤Ë¤ÏÅþÄì¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÐ¥Ð¥ó¤À¤í¤¦¤¬¡¢´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤É¤³¤í¤«¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤Ç®µ¤¤È´¿´î¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£
¡ÚMONGOL800¡Û
1998Ç¯·ëÀ®¤ÎMONGOL800¡¢2002Ç¯·ëÀ®¤ÎRiddim Saunter¤Î2ÁÈ¤Ï2000Ç¯Âå¤ËÂæÆ¬¤·¤¿¸åÇÚ¥Ð¥ó¥É¤À¡£¥â¥ó¥Ñ¥Á¤ÏÁ°²ó¤Î¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢MONGOL800¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãMONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!¡ä¤ËBRAHMAN¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¸òÎ®¤ò»ý¤Ä¡£
¡Ö·ëÀ®27Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î²¼¤ÃÃ¼¡×¤È¥¥è¥µ¥¯(Vo, B)¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢DAY1¤Î¥á¥ó¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼ã¼ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¤¿¤À¡¢Á°²ó¤Î10Ç¯Á°¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï3¥Ô¡¼¥¹¤«¤é¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÎ³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É°Â¼¡Îæ¤ä¥Û¡¼¥ó2Ì¾¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò²Ã¤¨¤¿·×6¿ÍÊÔÀ®¤ÎÂç½êÂÓ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡×¡Ö¾®¤µ¤ÊÎø¤Î¤¦¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤Î¡Ö¾¯Ç¯»þÂå¡×¡¢°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Î¡ÖTRY ME¡Á»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¡Á¡×¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Î¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±ýÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼¡¡¹¤È¥«¥Ð¡¼¡£Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê°Ê³°¤Ï¡Ç90Ç¯Âå¤«¤é¤ÎÁª¶Ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥â¥ó¥Ñ¥Á¤Ê¤ê¤Î»×ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÆÃ¤Ë°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Î¶Ê¤Ç¤ÏÁ´°÷¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ËÉÙ¤à¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¥Õ¥í¥¢¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡ÚRiddim Saunter¡Û
¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡ä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë1Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òºÆ»ÏÆ°¤¹¤ëRiddim Saunter¡£½Ð±é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½»þ¤ËÈà¤é¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Ä¤±¡¢°ì½ÖÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Riddim Saunter¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ala¤äUNCHAIN¤Ê¤É¥½¥¦¥ë¤äR&B¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤¬Áý²Ã¤·¤¿2000Ç¯Âå¡£¤È¤ê¤ï¤±Riddim Saunter¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È·ó¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¬¡¢2011Ç¯¤Ë²ò»¶¡£º£²ó¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÉü³è¤ÎÉñÂæ¤Ë¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡ä¤òÁª¤ó¤À¤Î¤ÏBRAHMAN¤È¤Î±ï¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÄ¹¤¤µÙÂ©´ü´Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Èô¤ÓÀÚ¤ê¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë±éÁÕ¤ËÎå¤à»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ô¤Ê¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤¬´ÑµÒ¤Ë¤âÆÏ¤¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ïµý³Ú¤Î¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤Ø¡£¤Þ¤¿¡¢KEISHI TANAKA¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤ÏÅö»þ¤è¤ê¤â³ÊÃÊ¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖSeasons Of Love¡×¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÄù¤á³ç¤ê¤âºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚBRAHMAN¡Û
¤½¤·¤Æ¡¢DAY1¤Ï¥È¥ê¤ÎBRAHMAN¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¡£4¤Ä¤ÎLED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢KOHKI¤¬¤â¤ÎÈá¤·¤¤¥®¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃÆ¤¯¤È¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ï°ìµ¤¤ËBRAHMAN¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¥·¥ç¥¦¤Ï1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA MAN OF THE WORLD¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖTHAT¡ÇS ALL¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£TOSHI-LOW¤¬´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¸å¡¢¡ÖTHERE¡ÇS NO SHORTER WAY IN THIS LIFE¡×¤Ø¡£Í½ÁÛÄÌ¤ê¡¢½é´ü³Ú¶Ê¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Î²»¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¹üÂÀ¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î²»¤ËÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬²ô¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¡£²þ¤á¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢BRAHMAN¤ÏÌ±Â²²»³Ú¤È¥Ñ¥ó¥¯¤ÎÍ»¹ç¤ò·Ç¤²¡¢¼«¿È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¸¦Ëá¤·¤Æ¤¤¿¡£·ã¤·¤µ¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¡¢²û¤«¤·¤µ¡¢²¹¤«¤µ¡¢¤ÈÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤òµÅ¤¤¼è¤Ã¤¿Ë½á¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ç´ÑµÒ¤ò¥Ï¡¼¥È¤ò¼ÍÈ´¤¯¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËEGO-WRAPPIN¡Ç¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖWE ARE HERE¡×¤òÈäÏª¡£TOSHI-LOW¤ÈÃæÇ¼¤Ë¤è¤ë¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ILL-BOSSTINO¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾·¤¤¤Æ¡Ö¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹(featuring ILL-BOSSTINO / THA BLUE HERB)¡×¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ»Ø¤òÆÍ¤Î©¤Æ¤¿¥ì¥Ù¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÀðÆ°¤·¤¿¡£¥³¥é¥Ü¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£ILL-BOSSTINO¤¬¡ÖIGNITION MAN¡ª RHYMESTER¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢SHAKKAZOMBIE¤ÈBRAHMAN¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖKOKORO WARP¡×¤Ø¡£4Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿OSUMI(MC)¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉÅé¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£IGNITION MAN¡¢RHYMESTER¤ÎMummy-D¤È±§Â¿´Ý¡¢TOSHI-LOW¤Î4¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇÁ°¤ËÊÂ¤Ó¡¢ÇúÈ¯ÎÏ¤ß¤Ê¤®¤ë¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç´ÑµÒ¤ò¥Ö¥Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏOSUMI¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ìÔÂô¤Ê¥³¥é¥Üº×¤ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ»Ä¤ê2¶Ê¡£BRAHMAN¤Ï¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¡ÖTONGFARR¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¸¶ÅÀ¤Ë¤·¤ÆÄºÅÀ¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÀ¨Ì£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖFOR ONE¡ÇS LIFE¡×¡£¤³¤ÎºÇ¸å¤Î¶Ê¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢TOSHI-LOW¤Ï¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡Ö10Ç¯Á°¡¢°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤¤ê¤È·è¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡ã¿ÔÌ¤Íèº×¡ä¤¬¡¢¤Þ¤¿Æó²óÌÜ¤ò½ÐÍè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç30Ç¯¤Î´¶¼Õ¡¢¼¡¤Ê¤ë40¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤µ¤é¤µ¤é¸À¤¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¡Ê¾ìÆâ¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¡¢¤³¤³¤Ë²¶¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤½éÆü¤¬Èè¤ì¤¿¡Ê¾ìÆâ¾Ð¡Ë¡£¸«¤Æ¤ß¤í¤è¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¤Î¼è¤ê´¬¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ä¤¬¹¥¤¤ÊµÒ¡Ê¾ìÆâ¾Ð¡Ë¡£ÆÃ¤ËÉñÂæÎ¢¤ÏÃÏ¹ö¤À¡£¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¥¸¥¸¥¤¥Ð¥Ð¥¢¤É¤â¤¬¡È¼ò¤ò½Ð¤»¡É ¡È¥¤¥¹¤Ï¤Í¤¨¤Î¤«¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ç¿²¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤âµï¤ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¡Ç90Ç¯Âå¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¥Þ¥Ê¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤â¤Í¤¨¡¢·ÈÂÓ¤â¤Í¤¨¡¢¥Ý¥±¥Ù¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£¡Ç90Ç¯Âå¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êº®ÆÙ¤È¤·¤¿»þÂå¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Çº£Æü¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ëµï¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¤¢¤Îº¢¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Á´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤¿¤À¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¶Ì¼êÈ¢¤ò³«¤±¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾ìÆâ¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¡Ç90Ç¯Âå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿Ãç´Ö¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¡£V·Ï¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Î¥¥Ã¥º¤À¤Ã¤Æ¡¢»¨»ï¤È¤«¤¹¤²¤§¾¯¤Í¤§¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤«¤½¸¤á¤Æ¤«¤½¸¤á¤Æ¤«¤½¸¤á¤¿30Ç¯¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èº£Æü¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤â¡¢¤É¤ÎÍ§Ã£¤È¤â¡¢°ìÈÕÃæÏÃ¤»¤ë¥Í¥¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤éº£¸å¡¢¤Ò¤È¥Ð¥ó¥É¤º¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¡Ç90Ç¯Âå¤Î»¦È²¤È¤·¤¿¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ê¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤½¤Î¾ò·ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤·¤«¡¢º£Æü¤³¤³¤Ë¤Ïµï¤Ê¤¤¡£²»³Ú¤Ê¤ó¤ÆÀµ²ò¤¬¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¤¢¤Î»þÂå¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡È¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡É ¡È¥Ø¥¿¡É ¡ÈÌÌÇò¤¯¤Í¤¨¡É¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿Í¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¡£¼«Ê¬¤Î·üÌ¿¤µ¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿·õ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢Â¾¿Í¤¬¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç±ø¤»¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¸¢Íø¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡²¶¤¿¤Á¤Ï¤¿¤À¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë·üÌ¿¤Ë¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢·üÌ¿¤Ë¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢½ª¤ï¤ë¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡£·üÌ¿¤Ë¡¢·üÌ¿¤Ë¡¢·üÌ¿¤Ë¡Ä¡×¨¡¨¡TOSHI-LOW
·üÌ¿¤ÊÆü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬º£¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡Ç90Ç¯Âå¤«¤é¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Æ±»Ö¤¿¤Á¡¢¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ç²ò»¶¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãç´Ö¡¢º£²ó¤ò·Àµ¡¤ËÉü³è¤·¤¿ÌÁÍ§¡Ä¡Ä¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇBRAHMAN¤Î30Ç¯»Ë¤òßÕ¤ê½Ð¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±DAY1¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÀÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ç90Ç¯Âå¤Ë¤Ï¤½¤Î»þÂåÆÃÍ¤Îµ±¤¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¸«Îô¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¸½Âå¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤·¿ÇË¤ê¤ÊÈ¯ÁÛ¤ä´¶¾ð¤«¤é¡¢³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤¬ºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤¿°ìÆü¤À¤Ã¤¿¡£²áµî¤ò¾È¤é¤·¡¢¸½ºß¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢Ì¤Íè¤Ë·Ò¤²¤ë¡£»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÌåÀä¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤DAY1¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¹Ó¶âÎÉ²ð
»£±Æ¡ý´ßÅÄÅ¯Ê¿¡¿»°µÈ¥Ä¥«¥µ¡¿»³ÀîÅ¯Ìð¡¿¶¶ËÜÎÝ¡¿¥¢¥ó¥¶¥¤¥ß¥
¡¡
¢£BRAHMAN¡ã¿ÔÌ¤Íèº× 2025¡äDAY1 / 11·î22Æü(ÅÚ)¡÷ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Û¡¼¥ë SETLIST
¡ÚLOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS¡Û
01 Delusions of Grandeur
02 WHAT¡ÇS BORDERLESS?
03 F.A.Y. (Fight Against Yourself)¡¡w/ SHIRAKAWA(BACK DROP BOMB)
04 Big Little Lies¡¡w/ TGMX, AKIRATT(SCAFULL KING)
05 Hangover Weekend
06 Snowman
07 So Easy
08 Makin¡Ç Magic
09 Rules¡¡w/ TOSHI-LOW
10 Little Giant
¡ÚSCAFULL KING¡Û
01 IRISH FARM
02 WHISTLE
03 Don¡Çt forget the origin¡¡w/ LOW IQ 01
04 SAVE YOUR LOVE
05 BRIGHTEN UP
06 NEEDLESS MATTERS
07 THE SIMPLE ANGER
08 WE ARE THE WORLD
09 NO TIME¡¡w/ KEISHI TANAKA (Riddim Saunter)
10 LUNCH IN THE JAIL
11 YOU AND I, WALK AND SMILE
¡ÚMONGOL800¡Û
01 ¤¢¤Ê¤¿¤Ë
02 ¾¯Ç¯»þÂå (°æ¾åÍÛ¿å)
03 OKINAWA CALLING
04 TRY ME ¡Á»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¡Á (°Â¼¼ÆàÈþ·Ã)
05 ¾®¤µ¤ÊÎø¤Î¤¦¤¿
06 DON¡ÇT WORRY BE HAPPY
07 Àî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë (Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê)
¡ÚBACK DROP BOMB¡Û
01 BAD NEWS COME
02 TURN ON THE LIGHT¡¡w/ MARTIN-KINOO
03 THAT¡ÇS THE WAY WE UNITE
04 REMIND ME
05 PROGRESS
06 BOUNCE IT
07 BLAZIN¡Ç
08 Who¡Çs got¡¡w/ SHINOBU WATANABE, TGMX, LOW IQ 01, CHOZEN LEE, IGNITION MAN (SHAKKAZOMBIE), TOSHI-LOW
09 You up Around
10 BACK DROP BOMB
¡ÚRHYMESTER¡Û
01 JIN-TRO (30th.)
02 B-BOY¥¤¥º¥à
03 Back & Forth
04 Äô»Ò¼ò
05 ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤
05 Walk On¡¡w/ KOHKI, MAKOTO, RONZI
06 ¼ª¥òÂß¥¹¥Ù¥¡¡w/ BRAHMAN
¡ÚEGO-WRAPPIN¡Ç¡Û
01 Speculation (BRAHMAN)
02 Nervous Breakdown
03 a love song
04 ¥µ¥Ë¡¼¥µ¥¤¥É¥á¥í¥Ç¥£¡¼
05 ¿§ºÌ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹
06 ¥µ¥¤¥³¥¢¥Ê¥ë¥·¥¹
¡ÚTHA BLUE HERB¡Û
01 HOLD ON
02 WORD¡ÄLIVE
03 THAT¡ÇS WHEN
04 RIGHT ON
05 Ì¤Íè¤Ï²¶Åù¤Î¼ê¤ÎÃæ
06 STARTING OVER
07 ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼
08 AND AGAIN
09 ¥Ð¥é¥Ã¥É¤ò²¶Åù¤Ë
¡Ú¹õÌ´¡Û
01 Slow Dance (BRAHMAN)
02 Silent Day (BRAHMAN)
03 ¸å°ä¾É -aftereffect-
04 C.Y.HEAD
05 MARIA
06 ¾¯Ç¯
07 Like@Angel
¡Úsecret¡Ã¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¡Û
01 ÅÔÉô¤Õ¤Ö¤¯
02 ¿Í¾ð¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹
03 ¤ª¤ª¾Æ¤¾ì¤ÏÌ¿
04 ±´¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥é¥ª
05 ÀåÂÇ¤ÁÀ¸³è
06 ¤á¤ª¤È¥Á¥Ã¥¯
07 ¤Ï¤±¸ý¥É¡¼¥ë
08 ¤¯¤¸¤ã¤¯²¦
09 ¥á¥¿¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯
10 3¥³¡¼¥É¤Ç°¤¤¤«
11 ¹õ¤Ö¤Á¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë
12 ÃãÈ±Çò½ñ
13 ¥Þ¥é¥À¥¤¥¹
¡Úriddim saunter¡Û
01 Dear Joyce
02 FRESH
03 MUSIC BY.
04 I¡ÇM DABBLING
05 Picture
06 Waltz Of The Twins
07 What Comes After The Parade
08 Sweet & Still
09 Season of Love
¡ÚBRAHMAN¡Û
01 THAT¡ÇS ALL
02 THERE¡ÇS NO SHORTER WAY IN THIS LIFE
03 SEE OFF
04 DEEP
05 CHERRIES WERE MADE FOR EATING
06 GOIN¡Ç DOWN
07 NEW SENTIMENT
08 ANSWER FOR¡Ä
09 ARRIVAL TIME
10 Speculation
11 WE ARE HERE¡¡w/ EGO-WRAPPIN¡Ç
12 ¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¡¡w/ ILL-BOSSTINO (THA BLUE HERB)
13 KOKORO WARP¡¡w/ IGNITION MAN, Mummy-D (RHYMESTER), ±§Â¿´Ý (RHYMESTER)
14 TONGFARR
15 FOR ONE¡ÇS LIFE
¡¡
¢£¡ãBRAHMAN tour viraha final¡ä
2026Ç¯5·î15Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦TOKYO GARDEN THEATER
opne18:00 / start19:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡\5,980
¥¹¥¿¥ó¥É»ØÄêÀÊ¡¡\5,980
https://eplus.jp/brahman2026/
¢£¡ãBRAHMAN tour viraha 2026¡ä
1·î13Æü¡¡ÀéÍÕ LOOK
1·î15Æü¡¡°ñ¾ë ¿å¸ÍLIGHT HOUSE
1·î18Æü¡¡ºë¶Ì ±ÛÃ« EASYGOINGS
1·î27Æü¡¡»°½Å »ÍÆü»ÔCLUB ROOTS
1·î29Æü¡¡ÆÁÅç club GRINDHOUSE
1·î31Æü¡¡¹âÃÎ X-pt.
2·î06Æü¡¡Ä¹ºê DRUM Be-7
2·î08Æü¡¡º´²ì GEILS
2·î10Æü¡¡µÜºê LAZARUS
2·î12Æü¡¡ÂçÊ¬ DRUM Be-0
2·î15Æü¡¡ÉÙ»³ MAIRO
2·î17Æü¡¡Ä¹Ìî JUNK BOX
2·î26Æü¡¡Ä»¼è ÊÆ»Òlaughs
2·î28Æü¡¡»³¸ý ¼þÆîRISING HALL
3·î13Æü¡¡Ê¡°æ CHOP
3·î15Æü¡¡ÆàÎÉ EVANS CASTLE HALL
3·î17Æü¡¡ÏÂ²Î»³ CLUB GATE
3·î22Æü¡¡°¦ÃÎ Ì¾¸Å²°ReNY limited
3·î24Æü¡¡Âçºå GORILLA HALL
3·î26Æü¡¡¼¢²ì U¡ùSTONE
4·î03Æü¡¡·²ÇÏ ¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì ¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥¢¥¿¡¼
4·î07Æü¡¡´ôÉì Yanagase ants
4·î14Æü¡¡½©ÅÄ Club SWINDLE
4·î16Æü¡¡»³·Á ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¾¼ÏÂ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
4·î18Æü¡¡´ä¼ê KLUB COUNTER ACTIONµÜ¸Å
5·î08Æü¡¡´ä¼ê KESEN ROCK FREAKSÂçÁ¥ÅÏ
5·î10Æü¡¡µÜ¾ë ÀÐ´¬BLUE RESISTANCE
¢¨¥²¥¹¥È¤¢¤ê
¡¡
¢£PICTURE LP BOX¡Ø¼·ÛðÁ´½ñ¡Ù
2026Ç¯3·î11Æü(¿å)È¯Çä
¡Ú´°Á´¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄêÈ× (TOY¡ÇS STORE ¸ÂÄêÈÎÇäºîÉÊ)¡Û
PPTF-3908¡Á3914¡¡STEREO ¡¡33 1/3 r.p.m
¡ï59,400(ÀÇ¹þ)
¡¦ÆÃÀ½²½¾ÑÈ¢»ÅÍÍ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX
¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥ì¥³¡¼¥É 7ËçÁÈ
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-3908
¼õÃí´ü´Ö(´°Á´¼õÃíÀ¸»º¸ÂÄêÈ×)¡§11·î19Æü(¿å)18:00¡Á2026Ç¯1·î30Æü(¶â)24:00
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
DISC 1. A FOLORN HOPE
DISC 2. THE MIDDLE WAY
DISC 3. ANTINOMY
DISC 4. ETERNAL RECURRENCE
DISC 5. Ä¶¹î
DISC 6. Ûð±´
DISC 7. viraha