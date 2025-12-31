¶ðÂç¤Î¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ£°¶è¡×¤Ï£±Ç¯À¸¤Î¾å²¬ßê¤¬¥È¥Ã¥×ÎÏÁö¡¡Æ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¡ÖÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç£³Ç¯¤Ö¤ê£¹ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¶ðÂç¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¶ÌÀî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¾å²¬ßê¡Ê¤³¤¦¡¢£±Ç¯¡Ë¤¬£±£´Ê¬£²ÉÃ£²¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ç¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁÄ¾Á°¤ÎÇ¯Ëö¡¢³Æ¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅÐÏ¿³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëµÏ¿²ñ¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ£°¶è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£Ç®¤¤Áö¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¾å²¬¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¤ò¤È¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢£±£³Ê¬Âæ¤Ë¤Ï¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤º¡Ö¤Þ¤À¥¹¥¿¥ß¥ÊÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áö¤Ã¤¿£µ¿Í¤Î£±Ç¯À¸¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢Íèµ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¡£Æ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤â¡Ö£±Ç¯À¸¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¤³¤³¤«¤éÍèÇ¯ÈôÌö¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÂçÀ¼±ç¤Ç¸å²¡¤·¡£¾å²¬¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ì¡¢´èÄ¥¤ì¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸À¤¤¡¢¡Ö¶ðÂç¤Ï¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡£°ì¿Í°ì¿Í¤¬ÎÏ¤ò½Ð¤»¤ÐÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å²¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£¤ÏÃæµ÷Î¥¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤âÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ£°¶è¡×¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¡£