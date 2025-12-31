Âç´Ø¡¦¶×ºù¤¬·Î¸ÅÇ¼¤á¡¡¶ì¤·¤ó¤À£±Ç¯¤Ë¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤âÊÙ¶¯¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÂç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í»Ô¤ÎÉô²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä«·Î¸Å¤Ç¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££¹·î¤Î½©¾ì½ê¤ÇÄË¤á¤¿±¦É¨¤Î¾õÂÖ¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Éô²°¤ÎËëÆâ¡¦¶×¾¡Êö¡¢½½Î¾¡¦¶×±ÉÊö¤òÁê¼ê¤Ë·×£¶ÈÖ¼è¤Ã¤Æ£³¾¡£³ÇÔ¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¿È¤Î°ìËÜÄù¤á¤Î²»Æ¬¤Ç¡¢£²£°£²£µÇ¯¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤Ï£±·î¤Î½é¾ì½ê¤Ç¹Ë¼è¤ê¤ËÄ©¤à¤âÉé¤±±Û¤·¡£±¦É¨¤Î¤±¤¬¤Ë¤â¶ì¤·¤ó¤À£±Ç¯¤Ë¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤âÊÙ¶¯¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤À¤±¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â¤½¤ì°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£±Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£