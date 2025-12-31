¡ÚÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡Ûµþ»ºÂç¡¢½à·è¾¡¡¦ÌÀÂçÀï¤ØSO¤ËÂÀÅÄÎ¦ÅÍ¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡¡12ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ø
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢½à·è¾¡¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î2Æü¤ËÅìµþ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡5Âç²ñÏ¢Â³¤Ç4¶¯¤Ë¿Ê¤ó¤Àµþ»ºÂç¤Ï31Æü¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤ÇÄ´À°¡£Æ±Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢SO¤ËÂÀÅÄÎ¦ÅÍ¡Ê2Ç¯¡áµþÅÔÀ®¾Ï¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¼çÀï¤À¤Ã¤¿SOµÈËÜÂç¸ç¡Ê4Ç¯¡áÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡Ë¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥Ä´¤Î2Ç¯À¸¤¬»ÊÎáÅã¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µ¯ÍÑ¤Î°Õ¿Þ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹À¥²Â»Ê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¡£ÂÀÅÄ¤¬Æþ¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏFB¤À¤Ã¤¿ÂÀÅÄ¤â¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤ê¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µþ»ºÂç¤Ï²áµî11ÅÙ¡¢Âç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç½à·è¾¡¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤â·è¾¡¤Ë¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡È12ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£Îý½¬¸å¤ËÁª¼êÁ´°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢FL°ËÆ£¿¹¿´¼ç¾¡Ê¤â¤ê¤·¡¢4Ç¯¡á¾¾»³À»ÎÍ¡Ë¤Ï¡Ö²¿²ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¹ñÎ©¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ»Îµ¤¤ò¹â¤á¤¿¡£