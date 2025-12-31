¥í¥±¤Ç¹üÀÞ¤Î¸¶Àé¾½¥¢¥Ê¡¡¡Ö¸½ºß¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤â2ËÜ¤«¤é1ËÜ¤Ë¡Ä¡¡¾¯¤·¤º¤ÄÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸¶Àé¾½¡Ê36¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥±¥¬¤Î¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¥¢¥Ê¤Ï11·î30Æü¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿TBS¡ÖTHE¡¡TIME,¡×¤Î¥í¥±¤ÇÅ¾ÅÝ¡£Íâ12·î1Æü¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¡¢º¸æú¹ü¹â¸¶¹üÀÞ¤ÇÁ´¼£3¥«·î¤ò¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¡Öº£¸å¤Ï¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Ä¤Ä²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¡º£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤â¿§¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Öº£Ç¯¤ÏºÇ¸å¤Ë¹üÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¼Â´¶¤·¡¡¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡¸½ºß¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤â2ËÜ¤«¤é1ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¡¾¯¤·¤º¤ÄÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯·ò¹¯Âè°ì¡¡¤½¤·¤Æ¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¶¥¢¥Ê¡£¡Ö2026Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡¡³§¤µ¤ÞÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£