¡Ú¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Û¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡õ¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤¬½¸¹ç¡¡²û¤«¤·¤ÎÌ¾¶ÊÈäÏª¤ËÈ¿¶Á¡ÖNHK¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö²èÌÌ¤¬¹ë²Ú¡ª¡×
¢£¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë
¡¡¡ÖHAVE A MEKIMEKI TIME¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡É¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¡É¤³¤Èº´Æ£¹°Æ»¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËÂ®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡õ¿¹¸ýÇî»Ò¤¬¡Ö¤À¤ó¤´»°·»Äï¡×¡¢²£»³¤À¤¤¤¹¤±¡õ¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¤¬¡Ö¤Ü¤è¤è¤ó¹Ô¿Ê¶Ê¡×¡¢¤·¤Ê¤³¤¬¡Ö»õ¥é»õ¥é¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¤â¤â¥¯¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã¤·¡ÖMEKIMEKIÂÎÁà¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²û¤«¤·¤ÎÌ¾¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡õ¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó
¡¡¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡¢¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤¬½¸¹ç¤·¤¿²û¤«¤·¤Î¶Ê¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¹¤±¤ª·»¤µ¤ó¤·¤ç¤¦¤³¤ª»Ð¤µ¤ó!!Ì¼¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥³¡¼¥ë¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤³¤¨¤ë¤À¤ó¤´3·»Äï¾Ð¡×¡Ö¤³¤Î¶Ê¤á¤Á¤ã¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ü¤è¤è¤è¤ó¡×¡Ö¤Ü¤è¤è¤ó¹Ô¿Ê¶Ê ¤ÉÀ¤Âå¤¹¤®¤ë¡×¡ÖNHK¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö²èÌÌ¤¬¹ë²Ú¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¼çºÅ¤·¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹ÈÁÈ¡×¤È¡ÖÇòÁÈ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¸á¸å1»þ¤Ë³«±é¤·¡¢¸á¸å7»þº¢¤Ë½ª±éÍ½Äê¡£¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¤ÆÂÐ·è¤·¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖHAVE A MEKIMEKI TIME¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡É¤Ò¤í¤ß¤Á¤ª·»¤µ¤ó¡É¤³¤Èº´Æ£¹°Æ»¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËÂ®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡õ¿¹¸ýÇî»Ò¤¬¡Ö¤À¤ó¤´»°·»Äï¡×¡¢²£»³¤À¤¤¤¹¤±¡õ¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¤¬¡Ö¤Ü¤è¤è¤ó¹Ô¿Ê¶Ê¡×¡¢¤·¤Ê¤³¤¬¡Ö»õ¥é»õ¥é¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¤â¤â¥¯¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã¤·¡ÖMEKIMEKIÂÎÁà¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²û¤«¤·¤ÎÌ¾¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡õ¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó
¡¡¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡¢¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤¬½¸¹ç¤·¤¿²û¤«¤·¤Î¶Ê¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¹¤±¤ª·»¤µ¤ó¤·¤ç¤¦¤³¤ª»Ð¤µ¤ó!!Ì¼¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥³¡¼¥ë¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤³¤¨¤ë¤À¤ó¤´3·»Äï¾Ð¡×¡Ö¤³¤Î¶Ê¤á¤Á¤ã¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ü¤è¤è¤è¤ó¡×¡Ö¤Ü¤è¤è¤ó¹Ô¿Ê¶Ê ¤ÉÀ¤Âå¤¹¤®¤ë¡×¡ÖNHK¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö²èÌÌ¤¬¹ë²Ú¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£