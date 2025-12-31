¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼Á´¾Æ¤·1¿Í»àË´ ½»¿Í¤« ºë¶Ì¡¦ºä¸Í»Ô
¡¡ºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ´¾Æ¤·¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¡Ê¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¸áÁ°5»þ¤¹¤®¡¢ºä¸Í»Ô°ËÆ¦¤Î»³Ä®¤Ç¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î2³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É8Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î2³¬¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï70Âå¤ÎÃËÀ¤¬1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤¬¤³¤ÎÃËÀ¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÅìÉðÅì¾åÀþ¡¦ËÌºä¸Í±Ø¤«¤é¤ª¤è¤½500¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë