¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ´¾Æ¤·¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¡Ê¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡Ë

¡¡¸áÁ°5»þ¤¹¤®¡¢ºä¸Í»Ô°ËÆ¦¤Î»³Ä®¤Ç¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î2³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ­¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É8Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î2³¬¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤·¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤¬¤³¤ÎÃËÀ­¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

現場は東武東上線・北坂戸駅からおよそ500メートルの住宅街です。