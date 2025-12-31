¸µHKT48»³ÅÄËãè½Æà¡Ö·ëº§¤·Âè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ªÁê¼ê¤ÏÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¿·¿ÍÃËÍ¥¾ÞÀ¼Í¥
¸µHKT48¡¢Kleissis¤Î»³ÅÄËãè½Æà¡Ê30¡Ë¤¬31Æü¡¢SNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢20Ç¯¤ÎÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢À¼Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î³á¸¶³Ù¿Í¡Ê31¡Ë¤È·ëº§¡¢½Ð»º¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï¡Ö·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢Âè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÊì¤È¤·¤Æ¤â°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
³á¸¶¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤Þ¤À¥°¥ó¥Þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¿À·îµªÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£