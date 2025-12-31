º£µ¨¤Ç¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤òÂàÃÄ¤ÎÀéÍÕÏÂÉ§Áª¼ê¤¬FCÎ°µå¤Ø°ÜÀÒ¡Ô¿·³ã¡Õ
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¡¢2025¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿ÀéÍÕÏÂÉ§Áª¼ê¤¬¡¢FCÎ°µå¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕÁª¼ê¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£
2005Ç¯²Æ¤Ë¿·³ã¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ìÅÙ¤Ï¥Áー¥à¤òÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢2021Ç¯¤ËÅö»þJ2¤Î¿·³ã¤ËÉüµ¢¤·¡¢J1¾º³Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÏÀéÍÕ·à¾ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕÁª¼ê¤Ï¥Áー¥à¤òÄÌ¤¸¡Ö¿·³ã¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢½ÐÍè»ö¤Ï»ä¤È»ä¤Î²ÈÂ²¤Î°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£ºÆ¤Ó¤³¤³¿·³ã¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ë¡¢¾Ð´é¤ÇÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤ë¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿·³ã¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
