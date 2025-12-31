¥·¥§¥é¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¹Åç¡¢çõ¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥§³«ºÅ¡¡12·î26Æü¤«¤é2026Ç¯2·î15Æü¤Þ¤Ç
¥·¥§¥é¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¹Åç¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡ÖStrawberry with Chocolate¡×¤ò12·î26Æü¤«¤é2026Ç¯2·î15Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢»ÀÌ£¤È¥«¥«¥ª¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥±¡¼¥¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤¤¤¦¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥«¥·¥¹¥·¥ç¥³¥é¥Ð¥Ë¡¼¥æ¡×¤Ï¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¸¥å¥ì¤ä¥«¥·¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥à¡¼¥¹¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯¥ª¥Ú¥é¡×¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤È¥ß¥ë¥¯¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤ë¹½À®¤È¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬µÒÀÊ¤ÎÃíÊ¸¤´¤È¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤òÍÑ°Õ¤·¡¢12·î¤È1·î¤Ï¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¤â¤ê¤â¤ê¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¥Ñ¥Õ¥§¡×¡¢2·î¤ÏÊ¿»ô¤¤Íñ¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¥Õ¥§¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£³«»Ï»þ¤Ë¤Ï¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥·¥§¥Õ¤¬´Æ½¤¤·¤¿ËÜÆü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¤¥Á¥´¤ä¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¿¥ë¥È¤Ê¤É5¼ï¤Î¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³ÆÀÊ¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¾ì½ê¤Ï¥í¥Ó¡¼³¬¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸á¸å3»þ¤«¤é4»þÈ¾¤Þ¤Ç¡£1·î1Æü¤«¤é4Æü¤Þ¤Ç¤Ï½ü³°Æü¤È¤Ê¤ë¡£ÎÁ¶â¤ÏÂç¿Í4,050±ß¡¢»Ò¤É¤â4¡Á12ºÐ2,025±ß¡¢3ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁ¡£1·î5Æü¤«¤é2·î13Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¦¥§¥ÖÍ½Ìó¤«¤éÂç¿Í4Ì¾°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï3,150±ß¤È¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¡£