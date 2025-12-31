¿·³ã¡¢FWÃ«¸ý³¤ÅÍ¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤Ë¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦¡ÖºÆ¤ÓJ1¤Ø¾º³Ê¤µ¤»¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï31Æü¡¢FWÃ«¸ý³¤ÅÍ¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ã«¸ý¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àµ¼°·èÄê¸å¡¢¿·³ã¤è¤ê²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ã«¸ý¤Ï1995Ç¯9·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß30ºÐ¡£»ÍÆü»ÔÃæ±û¹©¹â¹»¡¢´ôÉì·ÐºÑÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢18¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆJ3¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ²¦¤ò¼õ¾Þ¡£ÍâÇ¯¡¢Åö»þJ2¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·³ã¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ç13ÆÀÅÀ¤È¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¿·³ã¤ò6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëJ1Éüµ¢¤ØÆ³¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤Ï2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç10ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¼«¿È½é¤ÎJ1Æó·åÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·³ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëJ¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¤â¹×¸¥¡£2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï28»î¹ç½Ð¾ì2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·³ã¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤òºÇ²¼°Ì¤Î20°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢ÌµÇ°¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·èÄê¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤òÀï¤Ã¤¿¸å¡¢°Ü¹Ô¸å¤Î2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ2¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¿·³ã¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿Ã«¸ý¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤Î¼«¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤òÎ¥¤ì¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã¤Ç²á¤´¤·¤¿5Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆü¡¹ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡Ø¹ÌæÑÉÔíÐ¡Ù¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¤Ç¤ÎÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼±ç¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤¬¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤òÁ°¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤òJ2¤Ë¹ß³Ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡¢¶ì¤·¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¿·³ã¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀï¤¤¡¢ºÆ¤ÓJ1¤Ø¾º³Ê¤µ¤»¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤¤ê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿³¤³°¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ËÂÐ¤·¡¢º£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂàÏ©¤òÀä¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÈ¾¤Ð¥¯¥é¥Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë·Á¤Ç»Ï¤á¤¿¡ØÃ«¸ýÇÀ±à¡Ù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Î¼«Ê¬¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ÈÄ¾ÀÜ·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³èÆ°¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿·³ã¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¿·³ã¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ìÃÏ°è¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç¤Î·Ð¸³¤¹¤Ù¤Æ¤òÎÈ¤Ë¡¢³¤³°¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£5Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
