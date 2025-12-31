¡ÚËÌ´ØÅìÈÇ¡Û¼«¼£ÂÎ¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯¡Û
ÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ëµï½»¤¹¤ë20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷18Ëü2805¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ¼«¼£ÂÎ¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ãËÌ´ØÅìÈÇ¡ä¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚTOP20¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÐº¹ÃÍ¤Ï86.2¡¢Ç§ÃÎÎ¨¤Ï88.5¡ó¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Ï35.8¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Ï1.9¡ó¤ÈÄã¿å½à¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡ÖË¬¤ì¤¿¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â27.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÐº¹ÃÍ103.7¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£Ç§ÃÎÎ¨¤Ï87.1¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¡ÖÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤â50.3¡ó¤È¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤¬1.6¡ó¤ÈÄã¤¯¡¢¹â¤¤Ç§ÃÎÅÙ¤È¹¥°ÕÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖË¬¤ì¤¿¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¿Í¤â44.8¡ó¤È¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÅÄÃæ ´²Âç)
¡ÚTOP20¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»ÔºòÇ¯3°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡Ö°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡×¤¬2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÞÇÈ¸¦µæ³Ø±àÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÅÔ»Ôµ¡Ç½¤¬Í»¹ç¤·¤¿³¹¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯1°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡ÖÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¡×¤Ç¤·¤¿¡£Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡ÖÆü¸÷¤Î¼Ò»û¡×¤ä¡¢ÃæÁµ»û¸Ð¡¢²Ú¸·¤ÎÂì¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¤«¤Ê¼«Á³¡¢µ´ÅÜÀî²¹Àô¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÐº¹ÃÍ103.7¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£Ç§ÃÎÎ¨¤Ï87.1¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¡ÖÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤â50.3¡ó¤È¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤¬1.6¡ó¤ÈÄã¤¯¡¢¹â¤¤Ç§ÃÎÅÙ¤È¹¥°ÕÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖË¬¤ì¤¿¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¿Í¤â44.8¡ó¤È¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÅÄÃæ ´²Âç)