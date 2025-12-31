¿ÀÌîÂçÃÏ¤¬È¢º¬±ØÅÁ¤òÄ¾Á°Í½ÁÛ¡ª¡¡Êì¹»¡¦ÀÄ³ØÂç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î2°Ì¡ª¡©¡¡Í¥¾¡¤Ï¡ÖÁí¹çÎÏ¤¬°µÅÝÅª¡×
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Ç¡Ö3ÂåÌÜ»³¤Î¿À¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¿ÀÌîÂçÃÏ»á¡Ê32¡á¸½M&A¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥ºÎ¦¾åÉô¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ë¤¬¡¢Ë¡Âç¤Ç4Ç¯Ï¢Â³È¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤ÎÆÁËÜ°ìÁ±»á¡Ê46¡á¸½¼Ç±º¹©Âç±ØÅÁÉô´ÆÆÄ¡Ë¤ÈYouTube¡ÖPIVOT¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î½ç°Ì¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÌî»á¤¬Í¥¾¡¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤Ï1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¾ì¹»Ãæ1°Ì¤ÎÃæÂç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸¶¡Ê¿¸¡Ë¤µ¤ó¤â1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤ÈÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÁí¹ç½ç°Ì¤ËÁê´ØÀ¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢²¸»Õ¡¦ÀÄ³ØÂç´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤¤¤¤¹â¹»À¸¤¬Ãæ±û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áí¹çÎÏ¤Ï°µÅÝÅª¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÍ¥¾¡¤ÎÊì¹»¡¦ÀÄ³ØÂç¤Ï2°ÌÍ½ÁÛ¡£
¡¡¡Ö¹õÅÄ¡ÊÄ«Æü¡ËÁª¼ê¤¬2¶è¤Ê¤Î¤«5¶è¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í±½¤Ï¤¢¤ë¤¬ÀäÂÐÁö¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¨¡¼¥¹Ãæ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤É¤¦¤«¡©Áí¹çÎÏ¤Ç¸«¤¿¤È¤¡¢°ìÊâÃæ±û¤¬¾å¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡3°ÌÍ½ÁÛ¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¡£
¡¡¡Ö¤ª¤½¤é¤¯±ýÏ©¤òÁö¤ëÀÄÌÚ¡ÊÎÜ°ê¡ËÁª¼ê¡¢¾å¸¶¡ÊÎ°æÆ¡ËÁª¼ê¡¢ÌîÃæ¡Ê¹±µü¡ËÁª¼ê¡¢ÄÔ¸¶¡Êµ±¡ËÁª¼ê¤Î¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤¬ÎÏ°Ê¾å¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤ÏÍ¥¾¡¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÇúÈ¯ÎÏ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢4Áª¼ê¤ò±ýÏ©¤Ë»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤ÎÉüÏ©¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤ÉÁí¹çÎÏ¤Ç¤Ï¾å¤Î2¹»¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¶ðÂç¤Ï4°Ì¡¢Á°²ó4°Ì¤ÎÁáÂç¤Ï5°Ì¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£