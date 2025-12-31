¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¾»Ê¿¡¦»³¸ý¹ëÂÀ¤¬°µ´¬1G2A¡ª¡Ö´¶³Ð¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡×·Ý½Ñ¥ß¥É¥ëÈäÏª¡¡¾ÅÆî²ÃÆþÆâÄê¤Î¼ÂÎÏ¾ÚÌÀ
¡¡¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀï¡¡¾»Ê¿4¡½0¹âÃÎ¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¡Ë
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¹âÃÎ¤Ë4¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢3²óÀï¡ÊÍè·î2Æü¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Íèµ¨J2¾ÅÆî¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëMF»³¸ý¹ëÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÀèÀ©ÃÆ¤ò´Þ¤à1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿ÃÏ¸µ³«ºÅ¤Î°ìÀï¤Ç¡¢ÀîºêF²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëMFÄ¹Íþ´î¡Ê3Ç¯¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¸µ¤ÎÂçÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÌ¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£0¡½0¤ÎÁ°È¾10Ê¬¤À¡£Ä¹¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡Ö°ìÈ¯¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿¶¤Ã¤¿¡×¡£º¸Â¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀµÌÌ¤Ë¤¤¤¿Áê¼êDF¤Îº¸¤ò´¬¤¤Ê¤¬¤éÌó20¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Î¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹·Ý½ÑÅª¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡£´¶³Ð¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤¬Â¿¤¯¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÎÃÏ¸µ²ñ¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡µ¯ÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±17Ê¬¤Ë¤ÏÄ¹¡¢Æ±36Ê¬¤Ë¤ÏMFÈÓÅçÊËÂç¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥·¥¹¥È¡£º£Âç²ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖËè»î¹ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡×¤ò½éÀï¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¾»Ê¿¤Î²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï3ÅÙ¤Î8¶¯¡Ê19¡¢20¡¢22Ç¯ÅÙ¡Ë¡£¤Þ¤º¤ÏÈá´ê¤Î4¶¯Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¹â¤¤µ»½Ñ¤ò¸Ø¤ë¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Ï¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤ò¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¥×¥í¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¡×¤ÈÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ»³¸ý¡¡¹ëÂÀ¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤´¤¦¤¿¡Ë¡¡2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë4·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£¾¡À¥¤Õ¤¸¤ßÌîSC¡¢FC¡¡LAVIDA¤ò·Ð¤Æ¾»Ê¿¹â½êÂ°¡£·»¤ÏJ2¤¤¤ï¤½êÂ°¤ÎMF»³¸ýÂçµ±¡£»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡£º¸Íø¤¡£1¥á¡¼¥È¥ë73¡¢67¥¥í¡£