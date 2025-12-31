¶¶ËÜ´ÄÆà¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¾¶Ê¤òÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¥³¥é¥Ü²Î¾§¤âÀ©ºî¼Ô¤È¤ÏºÇ½é¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¶Ã¤
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¼Ô¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡ÖDOMOTO¡×¤é½Ð±é¼Ô¤Î±éÁÕ¤Ç²Î¤¦³Ú¶Ê¤Ë¾®Àôº£Æü»Ò¤Î¡ÖÌÚ¸Ï¤é¤·¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¡×¤òÁª¶Ê¡£Æ±¶Ê¤Ï¡ÖTHE¡¡ALFEE¡×¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢Æ²ËÜ¹ä¤Ï¸å¤í¤Ë¹â¸«Âô¤¬¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤É¤Ê¤¿¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ü¥±¡¢¹â¸«Âô¤Ï¾®¤µ¤¯¼ê¤òµó¤²¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÌ¾¶Ê¤Ç¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÀ¤Âå¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¦¤Á¤ÎÊì¤¬¤ª¤Ï¤³¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤è¤¯²Î¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¶Ê¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È³Ð¤¨¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¹â¸«Âô¤Ï¡ÖÊì¤«¤é»Ò¤ØÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¶ËÜ¤Ï¹â¸«Âô¤¬ºî¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£ÃÎ¤é¤º¤Ë¡Öº£²ó¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤Ç¹â¸«Âô¤µ¤ó¤¬ºî»ìºî¶Ê¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¨¤Ã¡©ËÜ¿Í¤¬¤¤¤ëÁ°¤Ç¡©ºî¼Ô¤¤¤ëÁ°¤Ç¡©Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹â¸«Âô¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×¡×¤ÈÊ¿Á³¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö²¶¤â¤¢¤ó¤Þ¤³¤Î¶ÊÃÆ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤³¤Ã¤Á¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£